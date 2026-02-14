Un nuevo capítulo entre amigos: Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry definen un lugar en la final del Argentina Open

Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo posan sonrientes antes del cruce que los pondrá frente a frente, reflejo de una amistad forjada mucho antes de este duelo en Buenos Aires (Crédito: IG Tomás Etcheverry)

Las instalaciones del Buenos Aires Lawn Tennis Club se vestirán de gala una vez más. Este sábado, en la 26ª edición del Argentina Open, Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry disputarán un lugar en la final en un duelo que excede lo deportivo: se conocen desde niños y forjaron una amistad de más de 15 años entre viajes, torneos juveniles y sueños compartidos.

Cuando finalizó la jornada del miércoles de los octavos de final, ambos jugadores sabían que, si conseguían el triunfo en la siguiente instancia, volverían a cruzarse en el circuito. La particularidad es que, pese a sus antecedentes previos, será la primera vez que se enfrenten en la Argentina y nada menos que en el ATP Tour, jugando en casa.

Cerúndolo (ocupa el puesto 19°), primer cabeza de serie, y Etcheverry (54°) salieron a disputar sus respectivos compromisos, cumplieron con autoridad y sellaron el duelo nacional en la catedral del tenis argentino.

El primer partido que disputaron fue cuando tenían 9 o 10 años en Cariló, el cual casi hace que Fran retirara a Tommy del tenis. “Yo normalmente jugaba el circuito platense y nunca había salido de La Plata, y mi familia por primera vez me llevó a algo más nacional, creo que era un G3. En semis jugué con él por primera vez, creo que tuve match point, me lo levantó y me ganó. Volví a mi casa llorando las tres horas en auto de Cariló a La Plata. Mi familia quería que dejara el tenis por el sufrimiento que me había provocado esa derrota”, recordó el platense en el ciclo Toman Mate, producido por la Asociación Argentina de Tenis en la previa a la fase de grupos de las Finales de la Copa Davis en Manchester 2024.

“Ahí nos conocimos y después nos convertimos en mejores amigos. Sé que es alguien con quien puedo contar, hicimos muchos pasos juntos, él me aconseja, jugamos dobles, estamos el uno para el otro y tenemos mil anécdotas”, contó en aquella ocasión Tommy.

Los registros indican que se vieron las caras en el ATP Tour en cuatro oportunidades con dos victorias por lado: las dos primeras quedaron en manos de Etcheverry en los octavos de final de Santiago (2023) y la ronda de 64 del US Open (2024). Por su parte, Cerúndolo lo hizo en los cuartos de final de Santiago y en la ronda del Masters 1000 de Canadá, ambas en 2025. En el circuito Challenger, en tanto, el historial está igualado, con una victoria por lado.

Este viernes, aunque Etcheverry abrió la jornada con su triunfo, Cerúndolo fue el primero en presentarse en conferencia de prensa. Al finalizar el diálogo con los periodistas, Fran se cruzó con Tommy en la carpa de prensa y se fundieron en un caluroso abrazo.

En la antesala del cruce ante su compatriota, Fran reconoció que jugar frente a un argentino cambia el contexto habitual del torneo, aunque no altera demasiado lo que ocurre dentro de la cancha.

“Siempre acá es mejor jugar contra un extranjero porque tenés a la hinchada a tu favor y sentís toda la cancha apoyándote. Pero he jugado contra un montón de argentinos en este torneo. Con Tommy (Etcheverry) no he jugado nunca acá, aunque estamos acostumbrados y no creo que cambie mucho”, contó el porteño.

Sobre lo que espera del duelo ante su amigo, agregó: “Con Tommy va a ser un partido muy duro. Nos conocemos muchísimo y somos muy amigos. Ojalá sea un partidazo, que gane el mejor… y ojalá sea yo”.

Al respecto, Etcheverry dijo: “Nos conocemos muchísimo, jugamos bastantes veces. No sé si será la más importante, será una más de nuestro capítulo. Ya hemos jugado en Grand Slam, en Masters 1000, en diferentes eventos. Él es muy amigo mío; jugar con un amigo siempre es difícil. Nos conocemos absolutamente todo y estamos preparados para lo que se venga mañana”.

Cuando este sábado el reloj marque las 16:00 en la cancha central del Buenos Aires Lawn Tennis Club, el juez de silla será el encargado de pronunciar el clásico “silencio, jugadores listos” para dar inicio a un nuevo capítulo entre amigos.