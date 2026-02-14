Deportes

La respuesta de Carlo Ancelotti cuando le pidieron que convoque a Neymar al Mundial 2026 en medio del Carnaval de Brasil

El entrenador italiano dio una contestación ambigua frente a la súplica de la inclusión de Ney

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, disfrutó en primera línea del Carnaval de Salvador, en Brasil, donde recibió los ánimos del público entre peticiones para convocar a Neymar de cara al Mundial de este año. El técnico italiano, al frente de la Canarinha desde mayo de 2025, viajó hasta la capital del estado de Bahía para conocer uno de los carnavales más tradicionales de Brasil, según imágenes divulgadas este sábado por el grupo Globo.

Vestido con una camiseta con los colores de la bandera brasileña, el ex entrenador del Real Madrid estuvo en el camarote de una marca de cerveza que le patrocina para sentir la atmósfera de la mayor fiesta del país suramericano, que arrancó oficialmente el viernes. Algunos de los cantantes que participaron en la primera noche del Carnaval de Salvador le dedicaron palabras de ánimo con vistas a la próxima Copa del Mundo, en la que Brasil buscará su sexto título, a pesar de estar lejos del grupo de favoritas.

“Para nosotros es un honor tenerte en nuestro carnaval. Tenerte aportando toda tu experiencia y madurez a nuestra selección brasileña. Muchas gracias por estar aquí”, expresó el cantante Léo Santana, en declaraciones recogidas por el portal GE. El también compositor brasileño aprovechó la ocasión para pedirle que convoque a Neymar para el Mundial, que se celebrará entre junio y julio en Estados Unidos, Canadá y México. “Pon a Neymar en esta selección brasileña, por el amor de Dios”, demandó. Ancelotti, con una sonrisa, respondió: “Gracias por el consejo”.

Desde que asumió el cargo de seleccionador, Carletto no ha convocado a Neymar, quien ha sufrido numerosas lesiones en los últimos años y apenas tuvo continuidad la pasada temporada en su retorno a Brasil con la camiseta del Santos. Además, Ancelotti ya ha anticipado que solo llevará a la Copa del Mundo a aquellos jugadores que estén al 100% desde el punto de vista físico.

“Neymar está en la lista de los jugadores que pueden ir al Mundial. Ahora tiene seis meses para llegar a la lista final. Nosotros le observaremos, como a otros, e intentar hacer la mejor convocatoria final posible de cara al Mundial”, aclaró el estratega italiano en noviembre del año pasado. En paralelo, los medios brasileños aseguran que Ancelotti renovaría su contrato hasta 2030.

Antes de las Fiestas del 2025, Neymar fue protagonista de un festival en su país donde dejó algunas frases resonantes respecto a su hipotética inclusión en la lista mundialista: “Vamos a hacer lo posible y lo imposible para traer la Copa a Brasil. En julio, pueden exigírmelo. ¡Hola, Ancelotti, ayúdanos!”. Por el momento, Ancelotti no se movió de su tajante postura. La Canarinha comenzará su andadura en el Mundial contra Marruecos, luego se medirá a Haití y cerrará su participación en el Grupo C contra Escocia.

