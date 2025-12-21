¿Presión para Ancelotti? El desafiante mensaje de Neymar mientras pelea por un lugar la lista de Brasil del Mundial 2026

El futbolista brasileño prometió que hará lo imposible para traer la copa del mundo a Brasil en 2026

Neymar volvió a quedar en el centro de la polémica en Brasil al dejar un desafiante mensaje de cara al Mundial 2026 en el marco de un festival que se desarrolló en San Pablo. El delantero de 33 años se subió al escenario y mencionó a Carlo Ancelotti, el entrenador de la selección de su país.

El futbolista del Santos, que no viene siendo convocado por el estratega italiano al seleccionado brasileño, sorprendió al público durante el recital del cantante Thiaguinho y, de cara a los miles de asistentes, se dirigió directamente a Carlo Ancelotti con un mensaje cargado de expectativas para la próxima Copa del Mundo. “Vamos a hacer lo posible y lo imposible para traer la Copa a Brasil. En julio, pueden exigírmelo. ¡Hola, Ancelotti, ayúdanos!”, expresó Neymar ante el grito de la gente.

Esta declaración no pasó inadvertida, ya que el ex delantero del Barcelona y PSG ha perdido terreno en la consideración de Ancelotti para la próxima Copa del Mundo, en la que Brasil buscará su sexto título (el último fue en Corea-Japón 2002). La Verdeamarela compartirá el Grupo C con Marruecos, Haití y Escocia.

Luego, en otro de los momentos del recital, Neymar le dijo a los fanáticos que en caso de jugar una hipotética final del Mundial, convertirá el gol del triunfo que le dará la Copa a la selección brasileña. Otra clara muestra de la presión que ejerce el jugador para ser convocado nuevamente.

Neymar le mandó un mensaje a Ancelotti de cara a la próxima Copa del Mundo (Captura video)

En el tramo final de la temporada del Brasileirao, la situación de Neymar en el Santos (que se salvó del descenso) presenta varias incógnitas. El delantero ha jugado solo 28 partidos con el Peixe en el año, en los que anotó 11 goles y brindó cuatro asistencias. Su contrato actual expira en 10 días y se encuentra negociando para extender el vínculo al menos por seis meses más.

De acuerdo con información del medio O’Globo, antes de definir su futuro, Neymar deberá someterse a una cirugía en la rodilla izquierda para reparar una lesión en el menisco, intervención que está programada para esta semana y cuyo tiempo estimado de recuperación es de un mes.

La presencia de Neymar en el Mundial 2026 sigue siendo incierta, ya que Ancelotti ha reiterado en diversas ocasiones que solo lo convocará cuando el delantero esté en óptimas condiciones físicas, algo que aún no se ha concretado durante su paso por el Santos, al que llegó tras su experiencia en el Al Hilal de Arabia Saudita.

En el evento musical, el futbolista estuvo acompañado por su esposa Bruna Biancardi, su hijo Davi Lucca, su hermana Rafaella y su cuñado Gabigol, lo que evidenció el respaldo familiar en un momento clave de su carrera, en la que se juega su última chance de competir en una Copa del Mundo.

En relación a la renovación de Neymar, el director de fútbol del Santos aseguró al medio brasileño que el aspecto económico “nunca fue un obstáculo” y confía en que la extensión del vínculo se resolverá de manera natural. Mientras tanto, el delantero que supo brillar junto a Lionel Messi intenta ejercer presión para volver a ocupar un lugar entre los convocados.