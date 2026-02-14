Deportes

El gol con suspenso de Panichelli a Rulli en el minuto 97 para el empate de Racing Estrasburgo ante Olympique Marsella

El delantero que sueña con disputar el Mundial 2026 rescató un punto para su equipo frente a su compatriota

Joaquín Panichelli dio la nota en el minuto 97 del encuentro disputado entre Olympique de Marsella y Racing de Estrasburgo en el estadio Velodrome. Con el tanteador 1-2, enfrentó a su compatriota Gerónimo Rulli, que había tenido una sólida actuación hasta allí, y lo venció desde los 12 pasos. El cordobés de 23 años, que se ilusiona con formar parte de la lista mundialista de Lionel Scaloni, ejecutó un tiro fuerte al medio del arco que hizo estéril la oposición del arquero platense, que eligió bien la ubicación pero no pudo desviar.

El cierre dramático del encuentro dejó en el aire la desazón de los aficionados, que presenciaron el golpe definitivo a las aspiraciones del Marsella en la presente liga. Hubo múltiple participación albiceleste: en el local, Rulli atajó todo el partido y Facundo Medina ingresó por el argelino Amine Gouiri a falta de cinco minutos para el final (Leonardo Balerdi se ausentó por lesión); en la visita actuaron todo el match Valentín Barco y Panichelli, mientras que Aaron Anselmino entró a los 90′ por el marroquí Gessime Yassine.

El Marsella dejó escapar una victoria clara en los últimos minutos ante el Estrasburgo y quedó al borde del fracaso en la Ligue 1. El penal agónico de Panichelli ahondó la crisis de un equipo que había conseguido una ventaja de dos goles y parecía encaminado a un triunfo inapelable. El desenlace silenció el estadio Vélodrome y simbolizó el derrumbe de un proyecto que, según se evidenció en el partido, repite el ciclo de promesas frustradas y autoboicot en cada temporada.

Después de la destitución de De Zerbi y en el marco de una huelga de hinchas de 15 minutos, el Olympique de Marsella salió decidido a imponer condiciones. El equipo adoptó una postura pragmática, abandonando el estilo previo del técnico italiano para enfocarse en la seguridad defensiva y el contragolpe.

En los primeros compases, el Estrasburgo generó peligro con un remate de Godo que impactó en el poste, aunque mostró falta de efectividad en los momentos clave. El Marsella superó esa turbulencia inicial y encontró la ventaja gracias a Greenwood, el futbolista más destacado de la temporada. Greenwood definió con una volea precisa tras un pase de Gouiri, colocando el 1-0 que llevó tranquilidad hasta el entretiempo.

Tras el descanso, el Marsella amplió la distancia con un gol de Gouiri, quien ejecutó un remate al palo largo imposible para el arquero rival. El partido parecía resuelto, pero el Estrasburgo reaccionó con un tanto de Nanasi que redujo la diferencia y desató los nervios en la defensa local.

Los alsacianos dispusieron de dos claras ocasiones para empatar. En una de ellas, Rulli realizó una atajada decisiva ante Doué, manteniendo la ventaja momentáneamente para el equipo de Abardonado. Sin embargo, la presión visitante no se detuvo.

En los últimos instantes, el penal cometido sobre Yassine le permitió a Panichelli enfrentarse a Rulli desde los once metros. El argentino ejecutó con frialdad y anotó el 2-2, dejando el ambiente del Vélodrome en absoluto silencio. La opción de pelear por el título quedó sepultada, mientras la incertidumbre y el descontento aumentan entre la dirigencia y los hinchas del club más laureado del fútbol francés. A 11 puntos de distancia del líder PSG, que todavía debe jugar, las chances de campeonar parecen imposibles para OM.

