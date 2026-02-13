Deportes

Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry avanzan y habrá duelo argentino en semifinales del Argentina Open

Tras superar sus respectivos compromisos, ambos tenistas nacionales se verán las caras este sábado desde las 16:00 en el Buenos Aires Lawn Tennis Club por un lugar en la final del certamen porteño

Guardar
Francisco Cerúndolo en el
Francisco Cerúndolo en el Buenos Aires Lawn Tennis Club aseguró su lugar entre los cuatro mejores del Argentina Open (Crédito: Prensa Argentina Open)

El mítico Buenos Aires Lawn Tennis Club será, una vez más, el anfitrión de un duelo nacional en las semifinales del Argentina Open. Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry ganaron sus encuentros y este sábado se enfrentarán por un lugar en la final. El partido comenzará a las 16:00 y se podrá ver por TyC Sports.

A pesar de que las condiciones climáticas no eran las mejores para jugar al tenis por el viento que soplaba desde el sector este, en el inicio de su partido de cuartos de final Cerúndolo, la mejor raqueta nacional (19°) y primer cabeza de serie, atravesó una pequeña turbulencia que lo hizo reaccionar a tiempo. El checo Vit Kopriva (95°), verdugo del italiano Matteo Berrettini (58°) en la fase anterior, se adelantó rápidamente 2-0. Si bien no logró confirmar la ruptura, no se dejó amedrentar por el local y en el quinto juego volvió a quebrarle el saque al porteño. Sin embargo, otra vez no pudo sostener la ventaja y, en el décimo game, cedió su servicio para quedar abajo 6-4.

Con el envión anímico de haberse adelantado en el marcador, el mayor de los Cerúndolo afrontó el segundo parcial como una topadora y en pocos minutos se puso 3-0. Cuando todo parecía encaminado para Fran, Kopriva volvió a enfocarse en sus tiros e igualó la pizarra 3-3. A pesar del aluvión de games consecutivos del europeo, el argentino recuperó el control desde el fondo y, con un nuevo quiebre en el octavo juego, se quedó con el set por 6-3.

Tras sellar su clasificación, Francisco Cerúndolo reconoció que no fue su mejor versión, pero valoró la capacidad de adaptación en un partido condicionado por el viento. “Fue un partido complicado. Hubo mucho viento y había puntos en los que uno le pegaba y no sabía dónde iba la pelota. Él arrancó muy agresivo, intenso y jugando plano, por abajo. No venía acostumbrado a eso. No jugué bien y me sentí incómodo, así que estoy muy contento de haber ganado”.

El porteño también hizo foco en la importancia de competir aun cuando el nivel no es el ideal: “Hay pocos días en el año en los que uno puede jugar increíble. A veces lo que importa es quién se adapta mejor o quién se la banca más. Ganar cuando las cosas no salen como uno quiere es importante”.

Y ya proyectando el cruce ante Tomás Etcheverry, cerró: “Estoy contento de que haya un finalista argentino en este torneo. Con Tommy va a ser un partido muy duro. Nos conocemos muchísimo y somos muy amigos. Ojalá sea un partidazo, que gane el mejor… y ojalá sea yo”.

Tomás Etcheverry descarga el grito
Tomás Etcheverry descarga el grito en el Buenos Aires Lawn Tennis Club tras meterse por primera vez en las semifinales del Argentina Open (Crédito: Prensa Argentina Open)

No obstante, el próximo rival de Cereúndolo será Etcheverry (54°) quien por primera vez se clasificó para las semifinales del Argentina Open tras dos intentos fallidos en 2023 y 2024. El Retu fue el encargado de abrir la jornada en el Buenos Aires Lawn Tennis Club y, ante una importante cantidad de espectadores, superó al chileno Alejandro Tabilo (71°) por 1-6, 6-3 y 6-4 en dos horas y seis minutos de competencia. El trasandino llegaba entonado, luego de haber dado el golpe en la ronda anterior al eliminar al brasileño Joao Fonseca (33°).

Etcheverry, con el deseo de conquistar su primer título ATP Tour —que se le negó en tres oportunidades: Santiago y Houston en 2023, y Lyon en 2024—, se reencontró una vez más con el polvo de ladrillo porteño, su superficie favorita. Jugar en casa no es para cualquiera: es el escenario que puede potenciarte o quitarte, en un pestañeo, toda la confianza construida hasta ese momento.

Cada partido para el platense de 26 años es una final. Dentro de la cancha parece no solo pelear contra su rival, sino también contra su propio calvario. Molestias físicas, malestares estomacales, incluso se lo vio vomitar en los octavos de final, marcaron su recorrido en el torneo, aunque el propio tenista le restó importancia a lo sucedido.

El encuentro ante Tabilo no fue la excepción para los nervios del albiceleste: “Después del primer set no estaba jugando mi mejor tenis y creo que la gente me ayudó a salir del pozo en el que estaba. Intenté dar lo mejor; creo que esa fue la clave. Me empecé a sentir mejor con el correr de los puntos en el segundo set y el tercero fue una locura. Gracias a todos de corazón, porque lo hacen súper especial. Estoy muy feliz de estar por primera vez en semifinales”.

También reconoció el difícil comienzo del partido: “No me sentía cómodo, él arrancó muy firme y tiene mucho mérito porque no me dio chances. Por suerte pude tranquilizarme y volver a estar sereno para sacar el partido adelante”.

Ya con el boleto asegurado entre los cuatro mejores, agregó: “Estoy muy contento de estar en semifinales, la tercera fue la vencida. La anterior me dolió mucho porque me había lesionado. Luchar, sacar, ir para adelante y ganar, que es lo más importante”.

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoFrancisco CerúndoloTomás EtcheverryATP 250Buenos AiresArgentina OpenTenis

Últimas Noticias

Murió la esposa del campeón del mundo con la selección argentina Carlos “Chino” Tapia

Viviana Juricka luchó durante un largo tiempo contra un tumor cerebral. El mensaje de la AFA

Murió la esposa del campeón

Independiente empata contra el invicto Lanús por la quinta fecha del Torneo Apertura

Tras vencer a Platense y sumar su primera alegría, el Rojo recibe al Granate en el Libertadores de América

Independiente empata contra el invicto

El Wrexham de Ryan Reynolds y Rob McElhenney sigue haciendo historia en la FA Cup: avanzó a octavos de final tras 29 años

Los Dragones Rojos venían de eliminar al Nottingham Forest y este viernes se impusieron 1-0 al Ipswich Town como local para estar entre los 16 mejores de la competencia

El Wrexham de Ryan Reynolds

La historia viva del Buenos Aires Lawn Tennis Club, cuna de campeones y símbolo del deporte nacional

Fundado por inmigrantes británicos, recibe cada año al Argentina Open y fue sede de varios de los capítulos más relevantes del tenis nacional. La Catedral es el club con más títulos de Interclubes de la AAT y su identidad combina tradición y futuro

La historia viva del Buenos

El inédito gol olímpico de caño en la clasificación del Chelsea de Enzo Fernández a los octavos de la FA Cup

Pedro Neto fue el autor de un singular tanto para los Blues en el 4-0 al Hull City, equipo de la segunda división. El volante argentino disputó la última media hora y Garnacho fue titular

El inédito gol olímpico de
DEPORTES
Murió la esposa del campeón

Murió la esposa del campeón del mundo con la selección argentina Carlos “Chino” Tapia

Independiente empata contra el invicto Lanús por la quinta fecha del Torneo Apertura

El Wrexham de Ryan Reynolds y Rob McElhenney sigue haciendo historia en la FA Cup: avanzó a octavos de final tras 29 años

La historia viva del Buenos Aires Lawn Tennis Club, cuna de campeones y símbolo del deporte nacional

El inédito gol olímpico de caño en la clasificación del Chelsea de Enzo Fernández a los octavos de la FA Cup

TELESHOW
Santiago del Moro reveló las

Santiago del Moro reveló las novedades que transformarán las primeras galas de Gran Hermano Generación Dorada

El reencuentro de la China Suárez y Mauro Icardi en Turquía: “Celebrando el estreno y un hat trick”

La romántica dedicatoria de J Rei a María Becerra por su cumpleaños: “Tengo el privilegio de ver brillar esos ojitos”

El dolor de Ivana Figueiras por la muerte de su abuelo: “Marcaste mi infancia para siempre”

El fenómeno Nuestro Romance: Juan Amón revela cómo una broma entre amigos se volvió el plan de San Valentín

INFOBAE AMÉRICA

Más de 200 mil pasajeros

Más de 200 mil pasajeros utilizaron el Panama Stopover en 2025

Crisis en Cuba: se desató un gran incendio en una refinería en La Habana

La mexicana Elma Correa ganó el Premio Biblioteca Breve con una novela sobre el fin de la inocencia

Jueza fija fecha de alegatos en proceso Odebrecht por pago de sobornos en Panamá

Montevideo será sede de la Cumbre Mundial de Comunicación Política: ex presidentes uruguayos analizarán su impacto en la vida democrática