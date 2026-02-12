Deportes

La tajante respuesta del Atlético de Madrid sobre una posible oferta del Barcelona por Julián Álvarez

El presidente del club colchonero habló de los rumores que vinculan al delantero argentino con el conjunto culé

Julián Álvarez tiene contrato con el Atlético hasta 2030 (Reuters)

La antesala del duelo entre el Atlético de Madrid y el Fútbol Club Barcelona (FC Barcelona) por las semifinales de la Copa del Rey ha estado marcada por el futuro de Julián Álvarez. El presidente del club rojiblanco, Enrique Cerezo, aseguró en declaraciones recogidas por el medio egipcio Win Win que el delantero argentino seguirá vinculado al Atlético y que no existe, hasta ahora, ningún contacto oficial del club catalán para negociar su traspaso.

Los rumores sobre un posible traspaso de La Araña al Barcelona han cobrado fuerza en las últimas semanas, en paralelo al bajo rendimiento del atacante y la atención de varios clubes europeos. Cerezo aclaró la postura institucional: “Julián es jugador con contrato en el Atlético de Madrid y está contento. Nadie del Barça se ha puesto en contacto oficialmente con nosotros para ficharle y esto es lo que hay sobre este tema”. Reiteró, además, la tranquilidad que se vive en la directiva frente a la situación del futbolista.

El presidente explicó que la prioridad inmediata de la entidad no pasa por el mercado de fichajes ni por la especulación sobre el futuro del delantero. “Lo único que nos interesa ahora es la Copa y pasar la eliminatoria con el Barça. Nada más”, remarcó. Esta declaración se produce en un contexto donde el equipo colchonero busca acceder a la final de la Copa del Rey, tras superar con contundencia al Real Betis en los cuartos de final con una goleada 5-0.

Semanas atrás, Cerezo ya había manifestado su respaldo al futbolista, subrayando que Álvarez se encuentra conforme en el club y que la institución tiene plena confianza en su potencial de crecimiento. Según el presidente colchonero, el argentino forma parte de un proyecto que mira al futuro y que no contempla su salida, salvo que el propio jugador lo solicite.

Barcelona estaría interesado en contratar a Julián Álvarez (Reuters)

El contrato de Julián Álvarez con el Atlético de Madrid se extiende hasta 2030 y está protegido por una cláusula de rescisión de 500 millones de euros. Este blindaje contractual refuerza la posición de fuerza del club frente al interés de otros equipos, entre ellos el Chelsea y el Arsenal de la Premier League, que también han mostrado interés por el delantero. Según informes difundidos por el sitio especializado Transfermarkt, la tasación actual del futbolista ronda los 100 millones de euros, aunque la directiva rojiblanca exigiría una cifra superior en caso de que el propio Álvarez pidiera salir.

El interés del Barcelona por el atacante argentino no es nuevo, pero fuentes cercanas al club blaugrana aseguran que sólo avanzarán en la operación si el futbolista expresa su deseo de cambiar de equipo y si la negociación se lleva a cabo dentro de parámetros económicos claros. El club catalán no contempla una puja si el precio se dispara, sobre todo ante la competencia de los clubes ingleses.

A horas del encuentro por la semifinal de la Copa del Rey, el que también habló sobre los rumores de un posible fichaje fue el capitán del club culé Ronald Araujo. El defensor uruguayo, que regresó recientemente a las convocatorias de Hansi Flick tras pasar un período alejado de las canchas por cuestiones personales, fue consultado sobre este tema en una entrevista con Mundo Deportivo.

“Es un gran jugador, para mí es uno de los mejores delanteros del mundo. Se le ve la calidad que tiene”, reconoció el futbolista charrúa y agregó: "Los mejores tienen que estar en el mejor club, que somos nosotros. Eso es evidente. Pero no me corresponde a mí hacer ese trabajo ni tomar esa decisión”.

El Atlético Madrid no planea una venta del futbolista (Reuters)

El duelo entre Atlético de Madrid y Barcelona acapara la agenda futbolística este jueves 12 de febrero. El conjunto madrileño llega tras vencer al Real Betis por 5-0 en cuartos de final, mientras la liga se sitúa en el tercer lugar. En la Champions, deberá enfrentarse al Brujas de Bélgica en los playoffs para luchar por un cupo en los octavos de final.

Mientras tanto, la figura de Julián Álvarez, quien mantiene una sequía goleadora de más de 100 días en el campeonato local, se mantiene en el centro de la escena, respaldada por la dirigencia rojiblanca y seguida de cerca por los principales clubes europeos.

