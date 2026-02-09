El dilema de Julián Álvarez: de los 100 días sin convertir a su relación con Simeone y por qué será clave en las elecciones del Barcelona

El jugador del Atlético de Madrid, Julián Álvarez (Reuters)

La figura de Julián Álvarez irrumpió en el escenario electoral del Fútbol Club Barcelona de cara a los comicios presidenciales previstos para el próximo 15 de marzo. Según reveló Marca, uno de los candidatos a la presidencia del club catalán ha iniciado contactos con el entorno del delantero del Atlético de Madrid para incorporarlo como refuerzo estelar en caso de resultar electo. El movimiento apunta a transformar al atacante argentino en un argumento central de campaña ante la necesidad de renovar la delantera azulgrana, en medio de la posible salida de Robert Lewandowski y la búsqueda de acompañamiento para Ferran Torres.

De acuerdo con información publicada por el medio español, el nombre de Julián Álvarez será uno de los más repetidos en la campaña electoral de Barcelona. El periódico detalló que, mientras los socios del club se preparan para votar entre las alternativas de Joan Laporta, Víctor Font, Marc Círia y Xavi Vilajoana, al menos uno de los postulantes ya negocia con el entorno de Álvarez para sumarlo como carta fuerte en la próxima temporada. La operación no se presenta sencilla, ya que el Atlético de Madrid desembolsó una suma significativa para fichar al delantero desde el Manchester City y no planea facilitar su salida.

La llegada de un futbolista de estas características a Barcelona supondría un golpe de efecto relevante para cualquier candidatura, sobre todo ante la inminente reestructuración ofensiva. En este contexto, La Araña emerge como el perfil deseado por varios sectores del entorno culé, incluido el de la actual dirigencia encabezada por Joan Laporta.

Barcelona tiene en carpeta a Julián Álvarez de cara a la próxima temporada (Reuters)

Sin embargo, el presente futbolístico de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid atraviesa una etapa compleja. El atacante argentino acumuló doce jornadas consecutivas sin marcar en La Liga y suma cien días sin anotar en la competición doméstica, una sequía que contrasta con las expectativas generadas por su traspaso desde el fútbol inglés.

El último tanto de Álvarez en LaLiga se remonta al 1 de noviembre, cuando el Atlético venció 3-0 al Sevilla en el Metropolitano. Desde entonces, el ex River Plate perdió presencia goleadora y atraviesa una sequía que se extiende a once encuentros sin marcar en todas las competiciones desde su último gol en Champions League, el pasado 9 de diciembre.

A pesar de su presente, Diego Simeone aprovechó la conferencia de prensa posterior a la derrota para defenderlo públicamente. “No creo oportuno seguir comentando cosas sobre Julián. Confiamos en él, es un jugador importantísimo o el mejor que tenemos, y esperemos que nos pueda dar más cosas en los momentos más importantes que se vienen ahora por delante”, afirmó el entrenador colchonero.

El valor del delantero argentino en el mercado permanece elevado, con una cotización de 100 millones de euros, según Transfermarkt, mientras que la operación de su llegada al Atlético alcanzó los 75 millones de euros. Estas cifras reflejan la apuesta económica realizada por el club madrileño y explican la complejidad de una eventual transferencia, aunque Marca subrayó que el Barcelona dispone de argumentos deportivos para seducir al jugador.

El delantero atraviesa una sequía goleadora con el Atlético (Reuters)

La temporada de Álvarez en el Atlético de Madrid se complicó tras una racha negativa de resultados y rendimiento. En el último encuentro ante el Real Betis, el conjunto dirigido por Diego Simeone cayó por 1-0 en el Metropolitano y prácticamente se despidió de la lucha por el título liguero (se ubica tercero, a 13 puntos del líder Barcelona). El partido marcó una nueva actuación sin goles para Álvarez, quien no logró revertir la dinámica adversa que atraviesa en la capital española.

Del otro lado, el entorno electoral del FC Barcelona experimentó movimientos institucionales recientes. Este lunes, Joan Laporta dimitió como presidente del club para postularse a la reelección, en cumplimiento de los estatutos vigentes. La presidencia interina quedó a cargo de Rafael Yuste, quien desempeñará funciones hasta el 30 de junio, mientras el club se prepara para la cita electoral del 15 de marzo. Varios miembros de la junta directiva cesaron de sus cargos con el mismo objetivo, en una transición que reconfigura el liderazgo temporal de la entidad.

Con las elecciones a la vuelta de la esquina y el futuro deportivo de Barcelona en juego, el nombre de Julián Álvarez promete ocupar un lugar central en el debate presidencialista del club, tanto por su potencial impacto en el proyecto deportivo como por el desafío que plantea su situación actual en el Atlético de Madrid.