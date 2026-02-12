La selección argentina apabulló 4-0 a Bolivia y se clasificó a la fase final del Sudamericano femenino Sub 20: todos los goles

La Albiceleste tiene puntaje ideal en el torneo

La selección argentina Sub 20 venció a Bolivia por 4 a 0 en su tercer partido del Sudamericano femenino celebrado en Paraguay. Con esta victoria, el equipo aseguró su clasificación a la fase final del torneo y mantiene puntaje perfecto tras sus triunfos anteriores ante Ecuador y Perú.

El dominio argentino se reflejó temprano en el partido. A los seis minutos, Julia Vinhas abrió el marcador de cabeza tras recibir un centro al área rival por parte de Francisca Algelt.

Poco después, Kishi Núñez amplió la diferencia: anotó el segundo gol a los diez minutos de penal y, dos minutos más tarde, sumó su segunda conquista personal tras aprovechar un rebote corto dentro del área boliviana, tras una atajada de la arquera.

Durante la primera mitad, Argentina mantuvo el control del juego y generó numerosas situaciones de peligro, y se fue al descanso con una clara ventaja.

Al inicio del segundo tiempo, Delfina Lombardi convirtió el cuarto gol al aprovechar un desborde de la citada Algelt por izquierda. Un rebote posterior la favoreció y el balón terminó en la red.

El conjunto nacional exhibió una actuación colectiva destacada, con constantes aproximaciones al arco contrario. La arquera boliviana Merino Santivañez logró evitar una diferencia mayor con intervenciones oportunas, sobre todo en el tramo final del encuentro.

El plantel argentino se prepara ahora para enfrentar a Brasil para dirimir el primer puesto del grupo B. Ambos combinados suman nueve puntos y chocarán este viernes en el gran clásico sudamericano.

El Sudamericano femenino Sub 20 se disputa en dos fases, con una ronda de grupos y una etapa final en la que participan los tres mejores de cada grupo. Por el momento, Colombia, Venezuela, Paraguay, Argentina, Brasil y Ecuador son los seis combinados que están accediendo a la segunda instancia.

Algelt domina la pelota en la goleada ante Bolivia: la capitana regaló dos asistencias (@Argentina)

Los cuatro equipos que terminen en las posiciones más altas de la fase final obtendrán la clasificación directa a la Copa Mundial femenina sub 20 de la FIFA.

Con tres victorias consecutivas y un rendimiento sólido, la Albiceleste dirigida por Christian Meloni buscará ratificar su buen momento ante su principal rival en la próxima instancia del certamen. Cuenta con varias figuras que ya se destacan en el combinado mayor, como la arquera Paulina Aprile, la defensora Juana Cangaro, la delantera Kishi Núñez, Francisca Algelt o Annika Paz, de apenas 17 años, con pasado reciente en River Plate y que pasará a jugar en el Inter de Milán, club que en la rama masculina tiene como capitán y referente a Lautaro Martínez.

Bolivia, en tanto, cerró su participación sin puntos ni goles a favor (sufrió 17 en contra).