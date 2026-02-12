Giro inesperado en el pase de Edwuin Cetré: el club que está a punto de comprarlo luego de que se cayera la operación con Boca

Cetrá, de 28 años, espera novedades sobre su futuro

Athletico Paranaense reactivó las negociaciones por el delantero colombiano Edwuin Cetré y presentó una propuesta adaptada tras el fracaso de su pase a Boca Juniors, donde una revisión médica desfavorable fue el factor determinante, según indicó O Globo.

El traspaso al club argentino se detuvo luego de que los exámenes médicos detectaron una antigua lesión en la rodilla derecha del futbolista. Esto provocó que tanto Boca como el propio Paranaense reconsideraran su incorporación.

El atacante de Estudiantes de La Plata viajó a Curitiba el 1° de febrero. Sin embargo, en Brasil apuntaron que no superó las pruebas médicas. Desde el Pincha, en cambio, plantearon que habían modificado las condiciones de la operación.

Ante la caída de su mudanza de país, intercedió Boca Juniors, que hizo una oferta de tres millones de dólares para el conjunto platense, que posee el 50% de la ficha -la otra mitad es de Independiente Medellín-. Cuando los números quedaron cerrados, otra vez las dudas en la revisión médica frentaron la transferencia. Este antecedente parecía cerrar las opciones inmediatas para el extremo, que volvió a entrenarse con Estudiantes y parecía tener chances de volver a la acción el domingo, cuando su equipo dispute el clásico contra Gimnasia.

Ahora con la negociación con Boca congelada (intentó una cesión a préstamo que no prosperó), y luego de que fuera ofrecido a River Plate, Athletico Paranaense reanudó el diálogo con Estudiantes. O Globo detalló que la nueva propuesta está sujeta al cumplimiento de objetivos deportivos, debido al riesgo médico que representa la lesión previa del jugador. Y por el mismo motivo la financiación por el pase es más flexible.

Por su parte, César Luis Merlo, periodista especializado en el mercado de pases, explicó: “Athletico Paranaense tiene negociaciones muy avanzadas para fichar a Edwuin Cetré. El club volvió a la carga y se encuentra en la fase final para cerrar un acuerdo con Estudiantes (LP) para comprar el 50% del pase en u$s 3M y una obligación de igual monto por el otro 50%”.

El elemento central en estas gestiones sigue siendo la lesión en la rodilla del colombiano, observada tanto por los médicos de Boca Juniors como por el equipo médico de Paranaense en evaluaciones anteriores. ¿Existe algún antecedente de lesión en Cetré? Sí. En 2018, cuando jugaba en Santos Laguna, fue intervenido por una lesión de meniscos en una rodilla. Esa cicatriz sería la que surge en los estudios. Luego de aquella experiencia en México, el extremo jugó en Junior de Barranquilla, Independiente Medellín y descolló en Estudiantes, donde disputó 86 partidos, anotó 12 goles y fue figura, por caso, en las últimas dos conquistas del cuadro que dirige Eduardo Domínguez: el Torneo Clausura y el Trofeo de Campeones.

Tal vez basándose en que el desempeño deportivo del veloz wing no menguó por cuestiones físicas, Paranaense volvió a la carga y quedó a un paso de cerrar (si adquiere según los plazos pautados el 100% de la ficha) el pase más oneroso de su historia, justo en la temporada en la que regresa a la Serie A del Brasileirao -ascendió junto al Coritiba, Chapecoense y Remo-.