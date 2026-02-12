Deportes

Giro inesperado en el pase de Edwuin Cetré: el club que está a punto de comprarlo luego de que se cayera la operación con Boca

El delantero colombiano podría recalar en el Athletico Paranaense, que hace diez días había desistido de adquirir su ficha cuando estaba todo acordado

Guardar
Cetrá, de 28 años, espera
Cetrá, de 28 años, espera novedades sobre su futuro

Athletico Paranaense reactivó las negociaciones por el delantero colombiano Edwuin Cetré y presentó una propuesta adaptada tras el fracaso de su pase a Boca Juniors, donde una revisión médica desfavorable fue el factor determinante, según indicó O Globo.

El traspaso al club argentino se detuvo luego de que los exámenes médicos detectaron una antigua lesión en la rodilla derecha del futbolista. Esto provocó que tanto Boca como el propio Paranaense reconsideraran su incorporación.

El atacante de Estudiantes de La Plata viajó a Curitiba el 1° de febrero. Sin embargo, en Brasil apuntaron que no superó las pruebas médicas. Desde el Pincha, en cambio, plantearon que habían modificado las condiciones de la operación.

Ante la caída de su mudanza de país, intercedió Boca Juniors, que hizo una oferta de tres millones de dólares para el conjunto platense, que posee el 50% de la ficha -la otra mitad es de Independiente Medellín-. Cuando los números quedaron cerrados, otra vez las dudas en la revisión médica frentaron la transferencia. Este antecedente parecía cerrar las opciones inmediatas para el extremo, que volvió a entrenarse con Estudiantes y parecía tener chances de volver a la acción el domingo, cuando su equipo dispute el clásico contra Gimnasia.

Ahora con la negociación con Boca congelada (intentó una cesión a préstamo que no prosperó), y luego de que fuera ofrecido a River Plate, Athletico Paranaense reanudó el diálogo con Estudiantes. O Globo detalló que la nueva propuesta está sujeta al cumplimiento de objetivos deportivos, debido al riesgo médico que representa la lesión previa del jugador. Y por el mismo motivo la financiación por el pase es más flexible.

Por su parte, César Luis Merlo, periodista especializado en el mercado de pases, explicó: “Athletico Paranaense tiene negociaciones muy avanzadas para fichar a Edwuin Cetré. El club volvió a la carga y se encuentra en la fase final para cerrar un acuerdo con Estudiantes (LP) para comprar el 50% del pase en u$s 3M y una obligación de igual monto por el otro 50%”.

El elemento central en estas gestiones sigue siendo la lesión en la rodilla del colombiano, observada tanto por los médicos de Boca Juniors como por el equipo médico de Paranaense en evaluaciones anteriores. ¿Existe algún antecedente de lesión en Cetré? Sí. En 2018, cuando jugaba en Santos Laguna, fue intervenido por una lesión de meniscos en una rodilla. Esa cicatriz sería la que surge en los estudios. Luego de aquella experiencia en México, el extremo jugó en Junior de Barranquilla, Independiente Medellín y descolló en Estudiantes, donde disputó 86 partidos, anotó 12 goles y fue figura, por caso, en las últimas dos conquistas del cuadro que dirige Eduardo Domínguez: el Torneo Clausura y el Trofeo de Campeones.

Tal vez basándose en que el desempeño deportivo del veloz wing no menguó por cuestiones físicas, Paranaense volvió a la carga y quedó a un paso de cerrar (si adquiere según los plazos pautados el 100% de la ficha) el pase más oneroso de su historia, justo en la temporada en la que regresa a la Serie A del Brasileirao -ascendió junto al Coritiba, Chapecoense y Remo-.

Temas Relacionados

Athletico ParanaenseEstudiantes de La PlataBoca JuniorsEdwuin Cetrédeportes-argentina

Últimas Noticias

El gol de Julián Álvarez para cortar una sequía de 16 partidos sin convertir en el triunfo del Atlético de Madrid ante Barcelona

La Araña dejó atrás la marca negativa que lo persiguió durante 65 días. Anotó el cuarto tanto del Colchonero ante los Culés en el cierre del primer tiempo

El gol de Julián Álvarez

River Plate afrontará una visita de riesgo ante Argentinos Juniors en La Paternal por el Apertura: hora, TV y posibles formaciones

Chocarán en el estadio Diego Armando Maradona a partir de las 21:15. Televisará TNT Sports

River Plate afrontará una visita

Con Argentina clasificada, así se definen los últimos dos cupos para el hexagonal final del Sudamericano femenino Sub 20

El conjunto de Christian Meloni goleó ayer a Bolivia y acumula su tercera victoria consecutiva en el torneo juvenil que otorga la clasificación al Mundial de la categoría

Con Argentina clasificada, así se

Orgía en un jacuzzi, alcohol y fiestas de ocho días: revelaron las historias prohibidas de las villas durante los Juegos Olímpicos

Una recopilación de relatos en las citas de verano e invierno sacó a la luz detalles de los encuentros más desenfrenados de los atletas

Orgía en un jacuzzi, alcohol

Atlético Mineiro rompió el contrato de Jorge Sampaoli: sus números y las críticas que recibió

Luego de su segundo ciclo en el equipo brasileño, el técnico argentino no logró que el equipo encontrara su ritmo y conquistó apemas 9 victorias en 31 partidos

Atlético Mineiro rompió el contrato
DEPORTES
El gol de Julián Álvarez

El gol de Julián Álvarez para cortar una sequía de 16 partidos sin convertir en el triunfo del Atlético de Madrid ante Barcelona

River Plate afrontará una visita de riesgo ante Argentinos Juniors en La Paternal por el Apertura: hora, TV y posibles formaciones

Con Argentina clasificada, así se definen los últimos dos cupos para el hexagonal final del Sudamericano femenino Sub 20

Orgía en un jacuzzi, alcohol y fiestas de ocho días: revelaron las historias prohibidas de las villas durante los Juegos Olímpicos

Atlético Mineiro rompió el contrato de Jorge Sampaoli: sus números y las críticas que recibió

TELESHOW
Valeria Mazza alentó a su

Valeria Mazza alentó a su hijo Tiziano en los Juegos Olímpicos de Invierno: “Orgullo, felicidad y emoción”

Campi pasó por Infobae en Vivo: “Los argentinos valemos doble porque con alambre te armamos un cohete”

La primera cena íntima de Bad Bunny en Buenos Aires: menú de pasos, cata de vinos y dos flanes para el camino

El emotivo recuerdo que publicó la hermana de Gustavo Cerati: las notas que le dejaba su madre, Lilian Clark

Risas y complicidad: Susana Giménez celebró en Madrid junto a Humberto Tortonese y La Negra Vernaci

INFOBAE AMÉRICA

Creatina, más allá del gimnasio:

Creatina, más allá del gimnasio: mitos, hallazgos y advertencias sobre su impacto en el cerebro

Tras dos intentos fallidos, diputados independientes logran citar a la ministra del Mides por irregularidades en albergues de Panamá

El iceberg que puso en riesgo a la mayor colonia de pingüinos emperador y las claves del colapso de la Isla Coulman

Paul McCartney y su confesión más inesperada tras el final de The Beatles: “Pensé: ‘Nunca volveré a escribir otra nota de música’”

Shakira inicia hoy la segunda jornada de su residencia en El Salvador