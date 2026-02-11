Edwuin Cetré fue ofrecido a River Plate luego de que se frenara su pase a Boca: la decisión del club de Núñez

Luego de frustrarse su arribo a Boca, Cetré fue ofrecido a River

Instantes después de que la transferencia de Edwuin Cetré a Boca Juniors quedara stand by por distintas versiones que surgieron desde la Ribera y La Plata, desde la representación del futbolista de 28 años tomaron la decisión de ubicarlo en el mercado otra vez. La particularidad es que no lo ofrecieron a cualquier club sino justamente al que es acérrimo rival del Xeneize: el colombiano surgió como posible incorporación de River Plate.

La información que circula a esta hora en los pasillos del Monumental es que le acercaron el nombre a un Marcelo Gallardo que, a priori, lo había considerado en este mercado de pases. Cetré era una de las opciones y, de hecho, el Millonario realizó un sondeo por él hace alrededor de un mes, previo al arribo del ecuatoriano Kendry Páez a la entidad de Núñez.

Lo concreto es que desde el entorno del ex DIM de Colombia quedaron molestos con la caída de la transferencia a Boca, que primer ofertó por su pase, luego habría constatado problemas en su rodilla y finalmente ofreció un préstamo con opción de compra para no tener que desembolsar dinero de antemano. Por eso quienes manejan sus destinos tomaron la determinación de ofrecerlo a River. Se ventiló que existe un fastidio con la entidad de la Ribera y particularmente con su presidente, Juan Román Riquelme, quien dilató la tratativa y finalmente desistiría de ella.

El colombiano Cetré y su destino incierto: hoy volvió a entrenarse en Estudiantes (Foto: Ignacio Amiconi/Fotobaires).

¿Cuál fue la postura de River? Como el Muñeco Gallardo ya había quedado satisfecho con la llegada de Kendry Páez, promesa ecuatoriana proveniente del Chelsea inglés, la directiva no moverá hilos ante la chance de comprar a Cetré.

Un dato interesante es que Giancarlo Uda, representante del ex jugador de Rocha de Uruguay, Santos Laguna de México, Junior de Barranquilla e Independiente Medellín, había confesado públicamente hace unas semanas que Cetré tenía preferencia por uno de los dos equipos más grandes de Argentina: “Él vive demasiado agradecido con Estudiantes de La Plata porque el club le dio todo y él le dio todo al club. Pero si en algún momento tiene que cambiar de equipo, me dijo que ojalá fuera a River. En comunicación con Picado TV, su agente enfatizó: “Me dijo que le encantaba River, pero todavía no llegó ningún mensaje desde Núñez”.

A pocos días de disputar una nueva edición del clásico platense contra Gimnasia en el Bosque (será este domingo a partir de las 17), Cetré volvió a entrenarse con el plantel profesional que conduce Eduardo Domínguez y hoy tiene serias chances de ser considerado para ese trascendental compromiso. Hay que recordar que desde el inicio del Torneo Apertura, donde sumó minutos en el debut ante Independiente en Avellaneda, el colombiano no fue tenido en cuenta para los siguientes tres cotejos por sus inminentes salidas primero a Athletico Paranaense y luego a Boca.

Gallardo dispone de futbolistas como Maximiliano Salas, Sebastián Driussi, Facundo Colidio, Ian Subiabre, Kendry Páez y Santiago Lencina, entre otros, para la faz ofensiva. Y el Muñeco entiende que esa posición de la cancha está cubierta, pese a que en River creen que la hipotética contratación de Cetré sería un golpe de efecto ya que todavía está fresco su pase frustrado a Boca. No obstante, su estado físico también representa un arma de doble filo y es otra de las cuestiones que se pusieron sobre la mesa al analizarlo.

Ahora Estudiantes tiene encima un problema inesperado ya que deberá recuperar psicológicamente a un jugador que ya creía estar fuera del club, se privará de recaudar dólares para espantar algún ahogo económico y además mantendrá un salario extra que no estaba en los planes. Domínguez celebrará la permanencia de Cetré porque lo contaba como pieza clave dentro de su plantilla hasta este mercado y, sin lugar a dudas, el Pincha ganará desde el aspecto deportivo siempre y cuando el jugador no exhiba una baja en lo anímico.