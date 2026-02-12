Atlético Mineiro rompió el contrato de Jorge Sampaoli: sus números y las críticas que recibió

Jorge Sampaoli dejó de ser entrenador del Atlético

El club Atlético Mineiro anunció que Jorge Sampaoli dejó de ser entrenador del equipo brasileño este jueves. El técnico argentino asumió el cargo en septiembre del año pasado para su segunda etapa en el conjunto subcampeón de la Copa Libertadores 2024. El comunicado surgió luego de una etapa irregular en cuanto a resultados durante los 6 meses, en los que dirigió 31 partidos y únicamente ganó 9 de ellos.

Pese a que su vínculo tenía fecha de caducidad en diciembre de 2027, de acuerdo con el comunicado del club, ambas partes llegaron a un acuerdo para rescindir el contrato del técnico durante una reunión en la Cidade do Galo. En el próximo partido del equipo brasileño este sábado ante Itabirito, en Nova Lima, el entrenador asistente Lucas Gonçalves estará a cargo en la última jornada de la primera fase del Campeonato Mineiro. “El Club agradece a Jorge Sampaoli y a su cuerpo técnico los servicios prestados y les desea éxito en la continuación de sus carreras profesionales”, manifestó el Atlético en sus redes sociales.

El comunicado del Atlético Mineiro en X

Sampaoli asumió las riendas luego de finalizar su ciclo en el Rennes de Francia en enero de 2025, tras no contar con respuestas por parte de la dirigencia en cuanto al mercado de pases. Atravesó algunos meses sin trabajo, hasta que el equipo brasileño volvió a confiar en el argentino. Desde su llegada, el Atlético alcanzó la final de la Copa Sudamericana 2025 en la que se enfrentó a Lanús, pero perdió en la tanda de penales. En la temporada actual, el conjunto atraviesa una situación compleja en el Campeonato Mineiro, se ubica segundo en el Grupo A y no depende de resultados propios en la ronda final para avanzar a las semifinales.

En la primera etapa del entrenador argentino durante 2010, dirigió 45 partidos, entre ellos conquistó 26 triunfos, nueve empates y 10 derrotas, además levantó el título del Campeonato Mineiro. Su culminación con el Galo sucedió luego del empate 3-3 contra el Remo en condición de local por la liga local. De esta manera, el director técnico selló su cuarta etapa en el país, luego de sus experiencias en Santos y Flamengo, además del Atlético.

Jorge Sampaoli finalizó su segundo ciclo en el conjunto brasileño (REUTERS/Cris Mattos)

Bajo su mando, el futbolista brasileño Givanildo Vieira de Souza, más conocido como Hulk cuestionó la dirección técnica del argentino y señaló desacuerdos internos: “Desde que llegué en 2021, siempre me he sentido en un gran equipo, un equipo que marca el juego, que quiere ganar todos los partidos y tiene personalidad. En los últimos años, ha sido más difícil. Ya no tenemos esa mentalidad. Estamos siendo más reactivos, aprovechando los errores del rival. Es muy difícil”, expresó el goleador.

Uno de los comentarios más resonantes provino de Felipe Melo, referente del fútbol brasileño, quien recurrió a sus redes sociales a principio de año para analizar tanto el rendimiento del club como la conducta de Sampaoli. “Atlético Mineiro, que tiene un plantel fuerte y hasta ahora no pudo demostrar el fútbol que todo el mundo espera, principalmente yo”, expuso el mediocampista.

Melo profundizó su postura con un mensaje dirigido directamente al técnico argentino: “Sampaoli, deja de pelear un poco y empieza a concentrarte en los entrenamientos del equipo. Muchas peleas, querés pelear con todos. El partido terminó y querés pelear con el árbitro. Tenés noventa minutos para intentar ganar el partido, no ganás y querés pelear con el árbitro, con el entrenador rival… Demostrá el gran entrenador que sos. No actúes así porque sos un gran entrenador. Deja de pelear un poco, hacé que el Atlético Mineiro juegue al fútbol, que es lo que esperamos”.

El desahogo del referente brasileño ocurrió luego del partido correspondiente a la cuarta fecha del campeonato estadual, entre América Mineiro y el Atlético. El encuentro estuvo marcado por desacuerdos con las decisiones arbitrales que encendieron el clima tenso luego del choque entre ambos entrenadores que trasladaron las provocaciones al campo de juego y complicó el desenlace en el Arena Independencia.