Los detalles de la denuncia contra Riquelme: ingresos no declarados, reventa de entradas y manipulación del padrón de socios

Riquelme en su palco de la Bombonera durante un partido de Boca Juniors (Foto REUTERS/Agustín Marcarian)

La segunda bandeja que da a Casa Amarilla es una bíblica torre de babel donde se escuchan los idiomas más variados. La puerta 14 muchas veces ha sido objeto de molinetes retráctiles que a veces funcionan y a veces insólitamente no. Las sospechas sobre la adquisición del carácter activo de socios que no tienen antigüedad vienen de tiempos inmemoriales. Y también la reventa por doquier de protocolos, alquiler de carnets y hasta ropa oficial. Todo ese combo es parte del imaginario que rodea a los clubes de fútbol argentino y sobre todo a uno, Boca Juniors. Y es en el marco de esa situación que puede explicarse la nueva denuncia judicial sobre la Comisión Directiva Xeneize encabezada por Juan Román Riquelme que apenas terminada la feria judicial aterrizó en el Juzgado Criminal y Correccional 39 a cargo del magistrado Santiago Bignone y con intervención del fiscal Carlos Vasser.

Quién la presentó es Walter Federico Klix que es presidente de la agrupación interna Movimiento Sangre Bostera políticamente cercana al histórico dirigente José Beraldi, fue candidato a intendente de Escobar por el PRO y es actual titular de la Dirección Nacional de Precursores Químicos del Ministerio de Seguridad de la Nación. Pero Klix aclara de entrada: “La presenté en mi carácter de socio activo de Boca y no tiene nada que ver mi rol actual. Porque lo primero que van a hacer para desacreditarla es decir que se trata de una movida política, y lo único que busco es cuidar las arcas y la transparencia del club que amo”.

Klix había presentado una denuncia contra esta misma dirigencia de Boca en mayo del año pasado que finalmente no prosperó. En aquel momento pidió investigar por defraudación y administración fraudulenta a la CD por el presunto desvío de 50.000 camisetas oficiales que se vendían en el mercado negro. Sin embargo, tres meses más tarde la Justicia la desestimó por inexistencia de delito.

“Se enfocaron solo en un tema puntual y no me dejaron ampliar mi declaración cuando tenía pruebas de otros delitos. Por eso me parece que se agarraron de eso para no investigar. Fue insólita la rapidez con la que el fiscal López Perrando archivó la causa. Fijate que equipos de deportes amateurs jugaban con camisetas viejas con sponsors viejos cuando Adidas había mandado la ropa nueva para todas las actividades. ¿Y no le pareció raro a la Justicia? En ese momento mucha gente se acercó para ayudarme y contarme sus experiencias y ahora con evidencias recibidas desde aquel momento presenté esta nueva denuncia por asociación ilícita y administración fraudulenta”, afirma Klix a Infobae.

¿Qué puede pasar con esta nueva denuncia? En principio varias cosas. Klix plantea cuatro puntos modulares en Tribunales. El primero, la manipulación del padrón de socios para pasar a la categoría activos a muchos que no están en condición de serlo, previo pago pecuniario y un compromiso de voto político a futuro, con lo cual además de estafar al adherente que espera esa chance, se realiza un enriquecimiento personal por fuera de las arcas del club. Esta situación es motivo de queja constante de socios y Klix asegura tener varios que testificarán a su favor. En realidad si el juez quiere avanzar, debería pedir rápido un padrón de socios actual y chequearlo con los de los últimos tiempos para ver si hay coincidencias. Y si se manipuló manualmente esta situación debería quedar registrada tecnológicamente. Es un trabajo que aunque parece arduo tiene una resolución probable si se pide la colaboración de la división tecnológica de la Policía Federal Argentina que tiene programas específicos para detectar esta maniobra.

Ingresos no declarados, reventa de entradas y manipulación del padrón de socios son algunos de los puntos más importantes de la denuncia contra la dirigencia de Boca (FOTOBAIRES)

El segundo punto plantea una subdeclaración de ingresos millonarios por el partido de fase preliminar del año pasado contra Alianza Lima en La Bombonera. Según la denuncia Boca informó una asistencia de sólo 28.099 espectadores y una recaudación de 1.252.436.000 millones de pesos. Salta a las claras la inconsistencia porque esa noche el estadio estuvo colmado con sus 57.000 asientos. De ser así, o se intentó pagar menos tributos o directamente se desviaron ingresos. Algo similar ocurrió cuando se investigó por asociación ilícita a la barra de Independiente junto a la comisión directiva del club y en un partido de Copa Sudamericana también se produjo esta situación ridícula. En aquel momento la dirigencia que encabezaba Hugo Moyano explicó en la Justicia que los hinchas saltaron los molinetes y no pudieron pararlos. Insólito. Veremos qué explica Boca en caso de que el juez avance, impute y los cite a declarar.

El tercer punto tiene que ver con la reventa de entradas físicas y protocolos. Si bien Boca supuestamente sólo habilita carnets, hay una cantidad muy importante de tickets que siguen saliendo en formato papel. De hecho hay turistas que han mostrado en redes sociales las entradas como prueba de que estaban en la mítica Bombonera. Y existen investigaciones de la división de eventos masivos de la Ciudad donde en más de una oportunidad han dado con gente revendiendo entradas, un negocio muy aceitado que tiene la barra. Pero Klix agrega otro punto: “Lo del abono solidario es una estafa. En la práctica si uno tiene un abono y a un partido no puede ir, se lo da a Boca que le devuelve un proporcional de lo pagado y lo pone a la venta. Pero en vez de eso directamente se lo dan a las peñas para que los vendan por afuera a valores mucho mayores y se reparten esos ingresos sin que quede nada en el club. Es una defraudación lisa y llana”, declara Klix. Pero demostrarlo sin testimonios oficiales será complicado, aunque Klix le dice a Infobae que tiene damnificados que quieren hablar.

El último punto es la liberación de molinetes adrede que el denunciante asegura que existe en cada partido de local y que sucedió masivamente en el partido contra Riestra en el debut del torneo 2026. La Justicia podría pedir el software que mide ingresos y egresos de cada molinete y las cámaras de seguridad de cada puerta para chequear si la maniobra efectivamente se produce.

En el departamento de legales de Boca dicen no estar preocupados. “Otra vez vienen con la misma cantinela. Desde que asumió esta administración sufrimos denuncias y todas terminan en la nada”, aseguran. ¿Podrá ser distinta esta vez la historia? Habrá que ver hasta dónde avanza la Justicia. De hecho la causa más importante se generó en la Justicia de la Ciudad y tuvo como fiscal a la doctora Celsa Ramírez, quien llegó a imputar y allanar a Cristian Riquelme, hermano de Román, en un proceso similar al que ahora se denuncia por asociación ilícita, y aunque parecía que había material para ir a fondo, terminó escurriéndose como arena entre los dedos y con la fiscal destinada a otra área de trabajo. “Sé lo que pasó y prefiero no hablar sobre eso. Pero también sé que lo más fácil es no hacer nada amparándose en que la Justicia no avanza. Yo tengo chats, videos y 102 testigos para presentar cuando la Justicia me cite a ratificar todo. Y ojalá esta vez lo investiguen de verdad”, cierra Klix.