El gran debut de Tiziano Gravier en los Juegos Olímpicos de Invierno y la emoción de su madre Valeria Mazza en la tribuna

El esquiador terminó en el puesto 28 del Super-G del esquí alpino

Después de una larga preparación y el apoyo constante de su familia, Tiziano Gravier logró hacer su estreno en los Juegos Olímpicos de Invierno, uno de los mayores desafíos de su carrera deportiva representando a la Argentina. El joven esquiador participó en la prueba Súper-G del esquí alpino y terminó en el puesto 28 en su debut olímpico. Logró un tiempo de 1:29.06 y quedó a poco menos de cuatro segundos del oro, que quedó en manos del suizo Franjo von Allmen.

La prueba se llevó a cabo en la pista Stelvio, corazón del Bormio Ski Centre y parte clave del patrimonio deportivo de Valtellina, el escenario del esquí alpino masculino durante los Juegos de Milano-Cortina 2026. El resultado que consiguió Gravier mejoró la actuación de Nicolás Arsel en Salt Lake City 2002 (terminó en el 30° lugar) en la prueba masculina. Tiziano volverá a competir el próximo sábado 14 de febrero en la prueba de slalom gigante. Luego, el lunes 16, culminará su participación en la prueba de slalom tradicional.

Representante del Club Argentino de Ski, Tiziano lideró el ranking sudamericano 2025 en Slalom Gigante y desde el año pasado participa a tiempo completo en el circuito de Copa del Mundo. Con destacadas actuaciones en Mundiales de Mayores y una gran experiencia juvenil con su 7° puesto en el Súper G en los Juegos Olímpicos de la Juventud Lausanne 2020, Tiziano disfrutó de su primera vez en la cita máxima del deporte invernal.

Durante la previa y al momento de la largada, Valeria Mazza y Alejandro Gravier, junto a su hermano Benicio, demostraron su apoyo en las redes sociales: “Ya falta menos. Listos para el debut”, escribieron junto a una foto en la previa a la competencia. Otra de las postales de la jornada fue la presencia de Pupi Zanetti, actual dirigente del Inter y un histórico jugador de la selección argentina, que junto a su esposa Paula de la Fuente estuvieron apoyando a la familia Mazza-Gravier. Paula Pareto, vicepresidente del Comité Olímpico Argentino y gloria olímpica argentina, también estuvo apoyando al esquiador en su estreno.

En la antesala de la competencia, el hijo de Valeria Mazza dio detalles sobre el significado de haberse clasificado al evento deportivo multidisciplinario más importante del mundo en los deportes de invierno. “La primera vez que me propuse el objetivo de ir a estos Juegos Olímpicos fue hace cinco años. A veces estuvo más adelante y a veces un poco más atrás, pero siempre estuvo en mi cabeza. Fueron muchos entrenamientos, esfuerzos, viajes, giras y competencias”, reflexionó en Puro Show de el trece. El joven de 23 años reconoció que esos cinco años, aunque parecieron fugaces, representaron un avance esencial tanto en lo deportivo como en lo personal.

La preparación para alcanzar este nivel exigió relegar el tiempo con amigos y la familia para Tiziano. “Sentía que me estaba perdiendo algunas cosas. Pero en ese momento estaba en plena preparación para los Juegos Olímpicos de la Juventud. Ahora estoy muy dedicado a lo que hago”, resumió.

Gravier finalizó en el puesto 28 del Super-G en Milano-Cortina 2026 (REUTERS/Gintare Karpaviciute)

Como se pudo ver en sus redes sociales, el esquiador estuvo acompañado en la apertura y lo estará a lo largo de su cronograma de competencias por toda la familia: su madre Valeria Mazza, papá Alejandro y sus hermanos, uno de ellos (Benicio) que él mismo confesó que es su principal sostén emocional. “Es la que más lo sufre, es a la que más miedo le da y a veces no le gusta tanto mirar”, describió Tiziano sobre cómo vive la reconocida modelo y empresaria sobre su paso por el mundo olímpico.

Durante la entrevista, Gravier explicó la naturaleza del esquí alpino, sus desafíos técnicos y riesgos a la hora de salir a esquiar en la nieve a una alta velocidad. “Nos tiramos para abajo esquivando banderitas. Salimos de a uno y gana el que llega en menos tiempo”, analizó de una forma simple para dar a conocer los detalles de la prueba. “Hay curvas entre 50 y 90 metros y va a haber partes donde seguramente vayamos a más de 120, 130 kilómetros por hora”, agregó.

Los riesgos asociados al deporte no le fueron ajenos a Tiziano, que contó que sufrió una lesión significativa hace tres años cuando se dislocó el hombro, incidente que requirió una operación. A pesar de ello, remarcó la importancia del entrenamiento para reducir la exposición al peligro: “Las caídas son parte. Tuve una lesión fuerte y me tuvieron que operar. Pero después de eso, por suerte, no mucho más”, expresó en Puro Show.

Además de su faceta como deportista, Gravier sostiene una vida académica activa. Cursa la carrera de Negocios Digitales en la Universidad de San Andrés y le restan siete materias para obtener el título. El atleta considera un motivo de orgullo poder combinar ambos mundos: “Si todo va bien, en diciembre ya me recibo”, compartió. El 11 de febrero no será un día más en la vida de Tiziano. Es que después de tanto trabajo, logró salir a recorrer la nieve en el máximo evento deportivo mundial para los amantes de las disciplinas invernales. Un gran paso en su naciente carrera deportiva.