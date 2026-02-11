“Cómo me hacen trabajar”: el hilarante ida y vuelta de Franco Colapinto con Alpine antes de los tests de F1

Franco Colapinto en el box de Alpine en el Circuito Internacional de Sakhir, en Bahréin, en la previa los entrenamientos de pretemporada de la Fórmula 1

En la antesala de los tests oficiales de la Fórmula 1 en Bahréin, Franco Colapinto se convirtió en el foco de miles de aficionados tras un inesperado episodio en las redes sociales de Alpine. El piloto argentino, quien busca revertir los resultados de su primera temporada en la escudería francesa y consolidarse en la máxima categoría, sorprendió a los seguidores con una secuencia humorística y viral en la cuenta oficial de Alpine en X (antes Twitter),

Mientras se prepara para los desafíos deportivos de la temporada 2026, según informó el propio equipo, Colapinto alternará sesiones en pista con su compañero Pierre Gasly entre el 11 y el 13 de febrero en el Circuito Internacional de Sakhir, antes de una nueva ronda de pruebas prevista para la semana siguiente. Todo, con el primer Gran Premio del año agendado en Australia, del 6 al 8 de marzo.

"Cómo me hacen trabajar", el divertido comentario de Colapinto firmando cientos de gorras (@AlpineF1Team)

El episodio que generó un pico de interacción en redes ocurrió cuando Colapinto, desde la cuenta oficial de Alpine, publicó: “Al fin puedo usar Twitter de vuelta”. El mensaje desató la reacción inmediata de los seguidores, sorprendidos por el tono coloquial del posteo. Pocos instantes después, la escudería aclaró la situación publicando: “Lo siento, Colapinto nos robó el teléfono”, en una respuesta que evidenció el carácter lúdico de la maniobra.

El propio Colapinto alimentó la secuencia con otro mensaje, acompañado de una imagen en la que se lo ve rodeado de gorras del equipo, escribiendo: “Cómo me hacen trabajar”. Este intercambio cerró una escena que rápidamente se viralizó, reforzando el vínculo entre el piloto y la base de fans del equipo francés.

Franco Colapinto saldrá a pista en la mañana en Bahréin (@AlpineF1Team)

En cuanto a la actividad deportiva, la agenda de Franco Colapinto en los tests de Bahréin quedó definida por el cronograma oficial difundido por Alpine. El miércoles, el argentino será el primero en salir a pista, seguido por Gasly en el segundo turno. El jueves girará únicamente el piloto francés, mientras que el viernes Colapinto retomará el volante en la tanda final. Las pruebas se realizarán en dos sesiones diarias, de 4 a 8 y de 9 a 13 (hora argentina).

La semana previa, Colapinto había completado 60 vueltas (279 kilómetros) en la primera sesión y 58 vueltas (270 kilómetros) en la última durante los ensayos en Barcelona, al mando del Alpine A526 equipado con motor Mercedes.

El cronograma de Alpine para los primeros tests en Bahréin (@AlpineF1Team)

La dinámica de trabajo, según lo dispuesto por la organización de la F1, se mantuvo bajo un estricto hermetismo, con el objetivo de preservar la confidencialidad de los avances técnicos y la fiabilidad de los nuevos autos, afectados por los recientes cambios reglamentarios que regirán desde 2026.

El calendario de pretemporada de la Fórmula 1 contempla una segunda serie de tests en Bahréin entre el 18 y el 20 de febrero, paso previo a los últimos ajustes antes del arranque oficial del campeonato. Para Franco Colapinto, estos ensayos constituyen una nueva oportunidad tras un 2025 sin puntos en los 18 Grandes Premios disputados con Alpine, etapa que marcó su debut en la escudería y cuyo desenlace buscará dejar atrás en la inminente temporada.