Luciano Darderi, antes de su debut en el Argentina Open: “Ojalá pueda jugar la Copa Davis para Italia”

Luciano Darderi durante una sesión de entrenamiento en las canchas del Buenos Aires Lawn Tennis Club, en la previa de su debut en el Argentina Open (Crédito: Prensa Argentina Open)

En la previa de su debut en el Argentina Open, certamen en el que será el segundo cabeza de serie y comenzará su participación directamente desde los octavos de final, Luciano Darderi dialogó con Infobae en una de las carpas aledañas a la sala de prensa del mítico Buenos Aires Lawn Tennis Club, donde la cancha central lleva el nombre de Guillermo Vilas. Allí, el tenista expresó sus principales objetivos deportivos: cerrar la temporada dentro del Top 10 del ranking mundial, ganar algún día el Masters 1000 de Roma y aceptar una eventual convocatoria para representar a Italia en la Copa Davis.

Nacido hace 23 años en Villa Gesell, provincia de Buenos Aires, Darderi compite bajo la bandera italiana desde los 12. Ganador de cuatro títulos ATP Tour: Córdoba 2024 y Marrakech, Bastad y Umag 2025, este lunes alcanzó el mejor ranking de su carrera al escalar hasta el puesto 22 del escalafón mundial.

En el circuito ostenta un récord de 58 triunfos y 57 derrotas. Su mejor actuación en un torneo de Grand Slam se dio en el Australian Open 2026, donde alcanzó los octavos de final y cayó ante Jannik Sinner (2°). Entrenado por su padre, Gino Darderi, y algunas semanas se suma a los entrenamientos Guillermo Pérez Roldán, ex número 13 del mundo. Su hermano Vito, de 18 años, también es tenista y se encuentra dando sus primeros pasos como profesional.

Al analizar el presente más destacado de su carrera, Darderi lo atribuyó a una combinación de esfuerzo sostenido y contención familiar. “Es mucho trabajo, muchos años de carrera. Yo nací prácticamente viviendo para el tenis, y creo que la explicación también es mi papá, que siempre me ayudó y me apoyó; fue una base muy grande para mí. Después trabajé y traté de hacer todo lo que siempre me dijo. Eso es lo principal: mucho trabajo, un poco de suerte en los momentos justos y creo que me lo gané porque siempre hubo mucho esfuerzo”, señaló.

Luciano Darderi junto a su padre, Gino, una de las figuras clave en su formación y desarrollo dentro del circuito profesional (Crédito: REUTERS/Hollie Adams)

El italoargentino reconoció que, en sus comienzos, nunca imaginó llegar tan alto en el ranking. “Cuando arranqué a jugar al tenis nunca pensé que podía llegar acá. El ATP era un sueño: yo entrenaba en Harrods, era chiquito, y nos metíamos a ver los partidos con 10 años. Hoy, después de diez años, estar acá jugando como cabeza de serie y habiendo ganado títulos es haber cumplido y realizado todos los sueños que quise hasta ahora. Y ahora vamos por más objetivos y más sueños que quedan por lograr”, afirmó.

De cara a lo que viene, el tenista no esquivó sus ambiciones. “A corto plazo quiero entrar en el Top 20 y, a fin de año, en el Top 10. También me gustaría ganar un Masters 1000. Roma es un torneo especial, sobre polvo de ladrillo, y sería un sueño muy lindo, un objetivo que se puede llegar a realizar”, expresó.

El cambio de bandera fue una decisión tomada a muy corta edad y marcó su camino profesional. Darderi se trasladó a Italia cuando tenía 12 años, donde disputó su primer Mundial y recibió la propuesta para competir bajo la bandera italiana. Con raíces familiares en ese país, su abuelo es italiano y su padre pasó muchos años yendo y viniendo, el tenista encontró allí el contexto ideal para desarrollarse, fogueándose desde joven con jugadores europeos, una experiencia que resultó clave para su crecimiento y evolución dentro del circuito profesional.

Al recordar aquella decisión, el bonaerense también fue consultado sobre si hubo algún acercamiento desde la Asociación Argentina de Tenis en aquel momento. Su respuesta fue clara y sin vueltas: “La verdad es que soy sincero, no me acuerdo. No sé si se habló con alguien o no; seguramente en algún momento eso lo habrá hablado mi papá. Sinceramente, de corazón, no lo sé”.

Luciano Darderi entrena junto a Francisco Cerúndolo en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, en la antesala de su participación en el Argentina Open (Crédito: Prensa Argentina Open)

En relación a las críticas que recibió por su decisión, Darderi explicó: “Cada uno trata de hacer su carrera personal. Las críticas vienen de gente que no conoce la historia de cada uno. Capaz que, si yo cuando tenía 12 años no me hubiese ido a Italia a jugar, hoy no estaría donde estoy, con las ayudas, los torneos y la posibilidad de competir con jugadores europeos. En su momento, de los 10 a los 12 años, acá siempre jugaba con los mismos. Si hoy agarrás a un chico de 12 años en Argentina, de Sub 10 a Sub 16 o Sub 18 compite siempre con las mismas dos o tres personas, y eso también cuenta mucho”.

Y admitió: “Yo, con 17 o 18 años, viajé mucho tiempo solo por Europa y eso fue una ayuda muy grande para mi desarrollo tenístico. Hoy en día tengo el ranking que tengo gracias a eso”.

Más allá de los resultados, Darderi valoró la tranquilidad que le genera haber alcanzado las metas que se propuso desde chico. “Uno está tranquilo porque logró lo que quiso. El sueño de cada jugador de tenis es algo que nunca sabés hasta dónde puede llegar. Me enorgullece mucho y me da tranquilidad haber llegado hasta acá, pero el objetivo sigue siendo trabajar y mejorar. No nos vamos a frenar; siempre hay que mantener la humildad porque un día estás arriba y otro abajo, pueden aparecer lesiones o situaciones inesperadas”, reflexionó.

Consultado sobre la Copa Davis, dejó en claro su postura. “Voy a jugar para Italia, obviamente. Estoy nacionalizado italiano y el año pasado no me llamaron porque el equipo es muy competitivo: Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego, Simone Bolelli y Andrea Vavassori. Está difícil, pero ojalá en algún momento pueda jugarla”, sostuvo. Darderi ya representó a Italia en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde se despidió en la primera ronda.

Por último, se refirió al vínculo con el ex tenista Guillermo Pérez Roldán, con quien se lo vio entrenando en distintas oportunidades. “Mi papá lo conoce desde que yo era muy chico y el año pasado, en Miami, empezamos a trabajar juntos. Me ayudó mucho y también ayuda a mi hermano. Es una persona de mucha confianza para nosotros y estoy muy agradecido por el apoyo que me está dando”, cerró.

De cara a su debut en el Argentina Open, Darderi lo hará desde los octavos de final, donde espera por el chileno Marcelo Tomás Barrios Vera (114°), verdugo del brasileño Thiago Seyboth Wild (197°) por 4-6, 6-5 y retiro.