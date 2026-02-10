La pelea del año en la NBA: la agresión entre dos jugadores que terminó en una batalla campal con cuatro expulsados

La victoria de los Detroit Pistons sobre los Charlotte Hornets en el Spectrum Center quedó marcada por una pelea que derivó en la expulsión de cuatro jugadores y del entrenador local. El marcador de 110-104 a favor de Detroit rompió la racha de nueve triunfos consecutivos de los Hornets, pero el resultado deportivo quedó relegado por los incidentes.

El incidente principal ocurrió en el tercer cuarto, cuando Jalen Duren, de los Pistons, se dirigía al aro y fue detenido con una falta por Moussa Diabate, de Charlotte. Duren encaró de inmediato a Diabate, intercambiaron cabezazos y, tras un empujón con la mano abierta de Duren al rostro de Diabate, la situación se agravó. Mientras Tobias Harris sujetaba a Diabate, este lanzó un puñetazo a Duren y, en ese momento, Miles Bridges de los Hornets se sumó a la trifulca con otro golpe dirigido a Duren, quien respondió de igual manera.

La pelea se extendió durante más de treinta segundos y requirió la intervención de compañeros y árbitros para separar a los involucrados. Isaiah Stewart de Detroit dejó el banquillo para enfrentar a Bridges, quien lanzó otro puñetazo. El ambiente en el pabellón se volvió más hostil después de que los árbitros expulsaran a Diabate, Bridges, Duren y Stewart.

Se vivió un clima de tensión en el Pistons-Hornets (Reuters)

La expulsión múltiple elevó la tensión en un duelo que ya lucía físico desde los primeros minutos. El entrenador de los Hornets, Charles Lee, fue el siguiente en abandonar la cancha, tras ser contenido por su cuerpo técnico mientras discutía airadamente una falta no señalada después de un choque entre Grant Williams y Paul Reed. Lee, en declaraciones recogidas por AP, subrayó: “Fue un partido fantástico para nosotros. Son el equipo número uno del Este y aportan un gran nivel de físico y competitividad. Creo que, en general, nuestros chicos respondieron a cada carrera que hicieron, y a todo el físico que mostraron”.

Al referirse a la pelea, Lee sostuvo: “dos chicos tuvieron una conversación acalorada y luego la cosa se fue descontrolando”. Sobre su propia expulsión, reconoció: “tengo que controlar mejor mis emociones en ese momento”.

El entrenador de los Pistons, J.B. Bickerstaff, responsabilizó a los jugadores de Charlotte por el estallido de violencia. En declaraciones citadas por AP, expresó: “Nuestros chicos se enfrentan a muchas cosas, ¿verdad? Pero no fueron ellos los que iniciaron la pelea... se pasaron de la raya. Lamento que la situación se haya vuelto tan fea. No es algo que uno quiera ver. Pero si alguien te da un puñetazo, tienes la responsabilidad de protegerte, y eso fue lo que pasó esta noche”.

Bickerstaff agregó: “Vuelve a ver la grabación. Ellos fueron los que iniciaron el cruce de la línea y nuestro jugador tuvo que defenderse”.

En el plano deportivo, Cade Cunningham lideró a los Pistons con 33 puntos y nueve rebotes, mientras que Brandon Miller aportó 24 puntos para los Hornets. Además, LaMelo Ball y Kon Knueppel sumaron 20 cada uno. La victoria afianzó a Detroit en la cima de la Conferencia Este, ahora con un registro de 39-13, mientras que Charlotte se mantiene en el décimo lugar con 25-29.

