El video que el Inter le dedicó a Lautaro Martínez y causó indignación entre los hinchas por sus errores: “Insulso y estúpido”

Varios fanáticos se enfadaron con las cuentas oficiales por el uso de inteligencia artificial en la filmación

Este sábado, Lautaro Martínez añadió una nueva página dorada en la historia del Inter de Milán porque llegó a los 171 goles con el tanto anotado en el 5-0 sobre Sassuolo por la Serie A e igualó a Roberto Boninsegna como tercer máximo artillero del club. Atento a esto, el Neroazzurro intentó hacerle un homenaje en las redes sociales con un video, pero la producción causó el efecto contrario entre los aficionados.

“Él escribió nuestra historia, año tras año. 171 veces. Tercero de todos los tiempos”, escribió el perfil oficial de la institución italiana en X (antes Twitter). A continuación, la filmación repasó diferentes momentos en la trayectoria del Toro desde aquel joven de 20 años comprado a Racing hasta el delantero aplomado campeón del mundo con la selección argentina, pero el uso de la inteligencia artificial para recrear diversas escenas evidenció increíbles errores de diseño y comentarios negativos de los hinchas.

Uno de los detalles más puntuales fue el número equivocado de camiseta. En algunas tomas se lo observa con el 23 en la espalda y el 20 o el 77 en el pantalón corto, a pesar de que siempre utilizó la número 10 desde su arribo. A esto se suma la incongruencia de algunas imágenes, en las que se observa un logo diferente al que ha tenido Inter en toda su historia.

“No recordaba a Lautaro con el 23 ni siquiera ese escudo”, atinó a comentar un usuario sobre los errores observados en el video que supera el minuto de duración. Mientras que otras personas usaron adjetivos más agresivos para describir su enojo: “El vídeo con la IA es una auténtica mierda”.

El dorsal equivocado y serios problemas para armar el rostro del delantero: algunos de los errores que tiene el video

Una cuenta lo calificó como “un video de mierda hecho por un chico en un sótano con IA gratis” y otros cuestionaron cuál es el proceso que pasa antes de su publicación: “¿Hay algún control de calidad en el producto final? Pésimo”. “Usar IA para generar un video de tu propio jugador cuando tienes más de siete años de material que podría editarse rápidamente es otro nivel de tacañería y pereza. ¡Qué vergüenza!”, criticaron.

“Si yo fuera Lautaro Martínez, pediría que me vendieran después de esta mierda en lugar de hacer un buen video para semejante logro”, agregó un perfil. Acto seguido, otro individuo puso en valor todo lo conseguido por el capitán de este equipo en contraposición a un flojo homenaje: “Es vergonzoso, vergonzoso que alguien lo haya creado haciendo este ‘trabajo’, y vergonzoso que lo hayan aprobado. ¿Se lo merece el Inter? ¿Se lo merece el capitán? Me daría vergüenza. Es insulso, estúpido y barato. Por favor, bórralo, por Dios”.

En el plano futbolístico, el atacante de 28 años venía de anotar el tercer gol del 5-0 ante Sassuolo en condición de visitante por la fecha 24 del Calcio y el máximo artillero extranjero del club quedó empatado a nivel general con el italiano Roberto Boninsegna. Ahora, le queda superar a otros dos killers del mismo país de origen: Alessandro Altobelli (209) y Giuseppe Meazza (284).

El Toro Martínez ganó siete títulos en el Inter, entre ellos 3 Supercopas de Italia, 2 Serie A y 2 Copa Italia. Se suma a los cuatro trofeos alcanzados en la esfera de la selección argentina con el Mundial 2022, las Copas América 2021 y 2024 y la Finalíssima 2022.

El líder del Calcio, con 58 puntos en 24 presentaciones y 8 unidades de ventaja sobre Milan con un partido más, volverá a jugar este sábado 14 desde las 16:45 (hora argentina) contra la Juventus como local.