Pecho y zurdazo: el grito de Lautaro Martínez en la goleada del Inter de Milán, líder de la Serie A de Italia

*El gol de Lautaro Martínez

El Inter de Milán consolidó su liderazgo en la Serie A con una victoria aplastante por 5-0 a domicilio ante Sassuolo, resultado que le permitió aumentar su diferencia a ocho puntos sobre Milan, su perseguidor más cercano, que aún debe disputar su encuentro. Con este triunfo, el equipo del delantero de la selección argentina, Lautaro Martínez, refuerza sus aspiraciones al título italiano y deja al equipo en una posición inmejorable para tomar el relevo del Nápoles en el palmarés del campeonato local.

Tras el pitido final en el Mapei Stadium, el Inter confirmó una superioridad incuestionable a lo largo de todo el partido. Fue en los minutos iniciales del segundo tiempo cuando Lautaro (capitán de su equipo) se encargó de sentenciar la historia: el delantero argentino convirtió el tercer gol para el Nerazzurri tras bajar de pecho un balón peinado en el área y definir de zurda, lo que le permitió mantenerse al frente de la tabla de goleadores, el Capocannoniere, con 14 tantos y una ventaja de seis sobre el grupo de escoltas, su compatriota Nico Paz (Como) y Christian Pulisic (Milan).

El técnico Cristian Chivu, quien había generado dudas en su llegada, ha conseguido cohesionar al plantel y transmitir confianza. La directiva, en su apuesta por una figura reconocida por la institución, ha visto respuestas sólidas en el arranque del ciclo. El Inter, que la temporada anterior no pudo adjudicarse el Scudetto ni la Liga de Campeones tras caer ante el PSG en la final, ahora se muestra como un firme candidato propulsado por el rendimiento colectivo y figuras como Martínez.

La definición de Lautaro Martínez en la goleada del Inter de Milán (REUTERS/Matteo Ciambelli)

El desarrollo del encuentro respondió a la lógica que imponen los nombres y la actualidad de ambos clubes. Inter golpeó primero con un cabezazo de Yann Bisseck tras un tiro de esquina ejecutado por Federico Dimarco, y más tarde amplió la diferencia con una jugada de Dimarco por izquierda, culminada por Marcus Thuram, que significó el 2-0 antes del descanso.

En el inicio del complemento, los de Milán mantuvieron la presión ofensiva. A los 48 minutos se produjo la acción que consolidó la goleada: Bastoni ejecutó un lateral, Thuram desvió la pelota y Lautaro Martínez, tras controlarla con el pecho, remató cruzado para vulnerar la débil reacción del portero Arijanet Murić y la pelota se metió pidiendo permiso en el segundo palo.

El Sassuolo, dirigido por Fabio Grosso, llegaba respaldado por su público y en una zona relativamente tranquila de la tabla, aunque consciente de que restaba mucho torneo por delante. Pese a ello, la resistencia se derrumbó pronto. La expulsión de Nemanja Matic por doble tarjeta amarilla facilitó un desarrollo aún más favorable al visitante, que rápidamente transformó la superioridad numérica en goles.

Akanji de cabeza anotó el cuarto tanto, dando forma a un marcador que ya había quedado resuelto antes del epílogo. La cifra definitiva llegó gracias a una definición de Luis Henrique, quien capitalizó una salida fallida de Murić para sentenciar el 5-0.

El Inter acabó gestionando la pelota y el ritmo del partido, consciente de la diferencia construida. La victoria le otorgó tres puntos clave y coloca una presión considerable sobre Milan, que está obligado a ganar para no alejarse en la disputa directa por la Serie A.

Con este nuevo gol, Lautaro Martínez se consolidó como máximo artillero del certamen y sumó argumentos en la candidatura de un Inter que busca volver a lo más alto de Italia.