Sebastián Báez y la clave para su mejor inicio de temporada: “Estoy sano y es algo que no me venía pasando”

El bonaerense habló con Infobae en la previa de su debut en el Argentina Open. Sus desafíos inmediatos, la eliminación de la Selección en la Copa Davis y las chances de volver a representar al país: “Las puertas siempre están abiertas”

Sebastián Báez atraviesa el mejor
Sebastián Báez atraviesa el mejor arranque de temporada de su carrera y llega con confianza tras una sólida gira por Oceanía (Crédito: Prensa Argentina Open)

Sentado en un sillón de la zona aledaña a la sala de prensa del Argentina Open, con la templanza que lo caracteriza, Sebastián Báez habló con Infobae sobre el mejor arranque de temporada de su carrera profesional. El bonaerense viene de una sólida gira por Oceanía, donde consiguió ocho triunfos en diez presentaciones, incluida la final del ATP 250 de Auckland y victorias ante los Top Ten Ben Shelton y Taylor Fritz, un impulso clave de cara al inicio de la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo.

El tenista argentino activo con más títulos en el ATP Tour, con consagraciones en Estoril (2022), Córdoba, Kitzbühel y Winston-Salem (2023), Santiago (2024) y un doblete en Río de Janeiro (2024 y 2025), también se refirió a sus objetivos de largo plazo y aclaró la situación vinculada a la Copa Davis y al capitán Javier Frana.

“Creo que fue un arranque de año positivo, más que nada para la confianza y para poder encarar los torneos ahora que empieza la gira de polvo. Lo encaro con la ilusión de siempre y con objetivos un poco diferentes: entender que voy por el buen camino y que hay cosas que hay que seguir mejorando, pero manteniéndome en el mismo curso”, explicó Báez al analizar su presente inmediato y lo que espera del certamen porteño.

El propio jugador remarcó que el salto de calidad estuvo directamente relacionado con una decisión tomada fuera de la cancha. “Hubo varios cambios, principalmente desde lo físico. En los últimos dos años venía arrastrando muchas lesiones y molestias. A fines del año pasado hicimos un cambio médico pensando a largo plazo y creo que ahí dimos en la tecla para poder sentirme bien. Eso me permitió arrancar la temporada de una manera sana, algo que no me venía pasando”, detalló.

Más allá de su histórica regularidad en superficies lentas, Báez celebró haber trasladado esas sensaciones a otros escenarios. “Siempre me sentí mejor en polvo de ladrillo, pero también ya había ganado un ATP en cemento, así que es una superficie en la que me siento cómodo. De todas maneras, no era la mejor para los dolores físicos que tenía, y eso también hacía que los resultados no llegaran”, reconoció.

Sebastián Báez debutará en los octavos de final del Argentina Open ante el vencedor del duelo entre el italiano Francesco Passaro y el peruano Ignacio Buse (Crédito: Michael Bradley / AFP)

Consultado por su mejor ranking alcanzado en 2024, ocupó el puesto 18 del escalafón mundial y actualmente está en la posición 34, el argentino fue claro respecto a sus prioridades. “No creo que falte o sobre algo. Cada año es distinto. Hoy me toca encararlo con 25 años desde un lugar diferente, más maduro. Hay muchas cosas para seguir mejorando, pero no es un objetivo volver a ese ranking, sino seguir creciendo y que los resultados sean una consecuencia del trabajo”.

A esa madurez también la asocia con el lugar que ocupa dentro del tenis nacional, como el jugador argentino en actividad con más títulos ATP. “No es algo que tenga en la cabeza todo el tiempo, pero obviamente es lindo y un reconocimiento al trabajo y a los resultados. Argentina siempre tuvo grandes jugadores y talentos, así que yo sigo enfocado en esforzarme y dar lo mejor”, afirmó.

La Copa Davis fue otro de los temas inevitables. Báez no ocultó su tristeza por la eliminación del equipo en la primera ronda de los Qualifiers 2026 ante Corea del Sur. “Lo que más quiero es que Argentina pueda ganar siempre y estar en las instancias finales; me encanta representar al país. No mucha gente pudo ver los partidos por los horarios. En mi caso intenté, pero no llegué. Lo primero que hice al despertarme fue ver cómo estaban los chicos”, contó.

Respecto a las declaraciones realizadas en Australia sobre la falta de contacto del capitán Javier Frana, el bonaerense buscó cerrar el tema. “Ya hablé con Javier, a quien le tengo mucho aprecio. Él formó parte del equipo de Seba (Gutierrez) en la academia. Es algo que ya pasó, se resolvió y las puertas siempre están abiertas”, aseguró, antes de dejar en claro su postura de cara al futuro: “Falta mucho para septiembre, pero la Selección Argentina es una de las cosas más lindas que me pasó. Me puso triste lo que ocurrió en Corea, pero siempre le deseo lo mejor al equipo”.

Báez, cuarto cabeza de serie, debutará en el Argentina Open en los octavos de final ante el vencedor del duelo entre el italiano Francesco Passaro (159°) y el peruano Ignacio Buse (96°). Su mejor actuación en el certamen porteño fue en 2024, cuando alcanzó los cuartos de final.

