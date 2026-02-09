“Mentiras y traición”: el conflicto que estalló en Alpine por el cambio a los motores Mercedes para la temporada 2026 de la F1

Jean-Marie Vilain denunció "mentira y traición" del Grupo Renault

La reciente acusación de “mentiras y traición” lanzada por el alcalde de Viry-Chatillon, Jean-Marie Vilain, situó a Renault, dueño de Alpine, en el centro de una intensa controversia sobre el futuro de sus operaciones en el deporte motor. El edil afirma que la empresa planea abandonar compromisos previos con la emblemática planta luego del reemplazo de los históricos motores del Rombo de Fórmula 1 por los de Mercedes.

Este retiro, según Vilain, supone descartar un acuerdo alcanzado tras la suspensión inicial del desarrollo de motores para la temporada 2026, en el que Renault se había comprometido a transformar el complejo industrial en un centro de tecnología de punta.

En una publicación difundida en sus redes sociales, Vilain sostiene que el anuncio oficial sobre la renuncia a estos compromisos se realizará durante la sesión del Comité Social y Empresarial (CSE) prevista para el 12 de febrero.

Mediante un video declaró: “Mi estupefacción es tan grande como mi ira ante esta renegación y este incumplimiento de la palabra dada, que también refleja una total falta de respeto hacia los empleados”. Insistió en que tanto el grupo Renault como el Estado francés, en calidad de accionista, reconsideren la decisión y advirtió que evalúa emprender todas las acciones legales y políticas necesarias para defender los intereses locales.

La moderna fachada de las instalaciones de Alpine F1 Team en Viry-Chatillon, Francia, exhibe su logotipo y un emblema tricolor, con el logo de Ginestar visible en la entrada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando a mediados de 2022 se anunció el cese del programa de motores de F1, se presentó la transformación de la histórica planta en Viry-Chatillon en un ambicioso proyecto denominado “Hypertech Alpine”. Según Renault, este centro sería un polo de excelencia orientado a la ingeniería avanzada, con proyectos futuros de alcance global. Entre los planes figuraba el desarrollo del “futuro superdeportivo Alpine”, la investigación en tecnologías de hidrógeno y motores eléctricos, y el mantenimiento de un pequeño equipo dedicado a la supervisión de la F1.

No obstante, apenas un día después de aquel anuncio, los representantes de los empleados de Alpine Racing expresaron serias dudas. En un comunicado, alertaron de la escasa claridad y concreción sobre la dotación de recursos y la viabilidad de los llamados “nuevos proyectos” que la dirección preveía para la planta. En particular, señalaron que “el tamaño comunicado de la célula de vigilancia de la F1 (personal y presupuesto) parece aún demasiado reducido y pone en duda el posible regreso de Alpine como fabricante de motores a largo plazo”.

Las interrogantes sobre el compromiso de Renault con el automovilismo se acentuaron en los últimos meses. Diversos medios informaron que Alpine podría abandonar el Campeonato Mundial de Endurance (WEC) al finalizar la temporada 2026. La prensa internacional, a partir de fuentes internas y filtraciones, sugirió que el grupo sopesaba abandonar las carreras de resistencia al terminar el año.

Un portavoz de Alpine intentó matizar las especulaciones al declarar a Motorsport que los motivos difundidos por la prensa no eran exactos y negó la desaparición de la marca. “No, la marca no se disuelve”, confirmó el vocero a la publicación alemana.

Una vista aérea revela el complejo de Alpine-Viry Châtillon, hogar del desarrollo de motores para el equipo Alpine (Imagen Ilustrativa Infobae)

A este contexto de tensiones se suma el reciente cambio en la cúpula directiva de Renault. Luca de Meo, conocido por su afición al automovilismo, fue reemplazado por François Provost, antiguo colaborador cercano que, según medios especializados, está tomando decisiones estratégicas nuevas y autónomas para la dirección del grupo.

De la histórica planta de Viry-Chatillon salieron todos los motores de Renault desde 1977, cuando entró en la F1, tanto de su equipo íntegro como cuando proveyó Lotus, Benetton, Williams, Red Bull y otros equipos. En 2020, el Grupo Renault decidió cambiar la denominación de su escudería por Alpine F1 Team.

Luego de una temporada para el olvido para el equipo francés, con motores que tuvieron menos potencia que el resto de los proveedores, la llegada de Mercedes entregó un salto de calidad para la escudería del argentino Franco Colapinto y el galo Pierre Gasly. Una buena señal se vio en los primeros tests privados de pretemporada.

El equipo Alpine F1 exhibió un mensaje especial "¡Merci Viry!" (Gracias Viry) en su coche durante el Gran Premio de Abu Dhabi, honrando los históricos motores de Renault que salieron de la planta de Viry-Chatillon (Imagen Ilustrativa Infobae)

El comunicado de Jean-Marie Vilain, titulado: “Mentiras y traición del grupo Renault en relación con la planta de Alpine en Viry-Châtillon”:

“La ciudad de Viry-Châtillon, en colaboración con los representantes del personal de Alpine, había tomado nota de la decisión del grupo Renault, anunciada el 30 de septiembre de 2024 en el Comité Social y Económico, de poner fin al desarrollo del motor de Fórmula 1 en la planta de Alpine en Viry-Châtillon.

Aunque la decepción fue grande, ya que significaba el fin de una gran aventura que había dado renombre a Francia gracias a los numerosos títulos mundiales obtenidos, la ciudad, al igual que los empleados de Alpine, demostraron su sentido de la responsabilidad al tomar nota también de la voluntad del grupo Renault de crear un centro de ingeniería de excelencia bautizado como Hypertech Alpine, que se encargaría de llevar a cabo los proyectos del futuro Supercar Alpine, el desarrollo de un motor de hidrógeno, hacerse cargo del desarrollo de las baterías del futuro, de las nuevas tecnologías de motor e e eléctrico, del programa de automovilismo, al tiempo que participaba en el campeonato mundial de resistencia (WEC) y en el rally París-Dakar“.

Se creó un comité de seguimiento, bajo los auspicios de la prefectura de Essonne, que se reunió dos veces, el 8 de octubre de 2024 y el 5 de marzo de 2025, en presencia de la prefecta de Essonne, los directivos de Alpine y yo mismo, para supervisar la creación de este futuro centro de excelencia e innovación que sustituirá al centro de desarrollo de motores de F1.

Cuando queríamos volver a reunir este comité de seguimiento para hacer balance, tras la llegada a finales de julio de 2025 del nuevo director de Renault, François Provost, tras la marcha de Luca de Meo, cuál fue mi sorpresa al saber que Renault renunciaba a sus compromisos con respecto a la planta de Alpine, lo que debería anunciar en un comité social de empresa el próximo 12 de febrero.

2Es sencillamente escandaloso, ya que ignora todos los compromisos que se habían adquirido y reiterado a la ciudad y a los empleados en las dos reuniones anteriores del comité de seguimiento.Es aún más incomprensible si se tiene en cuenta que Renault estaba empezando a obtener buenos resultados tras , una primera victoria histórica del A424 en el Campeonato Mundial de Resistencia (WEC) en las 6 Horas de Fuji el pasado mes de septiembre y una victoria hace unos días en el rally París-Dakar”.

2Recordemos que el grupo anunció un aumento de casi el 7 % en su facturación en el tercer trimestre de 2025.

Por lo tanto, hago un llamamiento a la responsabilidad de los dirigentes del grupo Renault para que se respeten los compromisos adquiridos, así como a la intervención del Estado que, como accionista mayoritario de este grupo, tiene el deber de intervenir para garantizar el cumplimiento de la palabra dada y el respeto a sus empleados.

Me reservo el derecho de emprender todas las acciones posibles contra esta traición, junto con los representantes municipales y el personal de Alpine, para que la planta de Alpine en Viry-Châtillon siga siendo el centro de excelencia que siempre ha sido, contribuyendo así al orgullo de nuestra ciudad y al prestigio de nuestro país".