La histórica actuación del patinador Ilia Malinin que provocó la ovación de pie de Djokovic en los Juegos Olímpicos de Invierno

El joven deportista de 21 años sorprendió con una rutina que incluyó varios movimiento de alta dificultad técnica. Y generó la emoción del tenista, que vibró con su perfomance desde las tribunas

Le valió una medalla a Estados Unidos en la prueba por equipos

Ilia Malinin, con apenas 21 años, ofreció una actuación histórica durante el programa libre de patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, asegurando la medalla de oro en la modalidad por equipos para Estados Unidos. La magnitud de su desempeño técnico desencadenó una ovación de pie por parte de Novak Djokovic, quien presenció la final junto a su esposa.

Malinin, conocido como el “Dios del Quad”, se enfrentó en un duelo decisivo con el japonés Shun Sato. El estadounidense alcanzó 200,03 puntos al ejecutar cinco saltos cuádruples en su rutina. Sato, por su parte, sumó 194,86 puntos con tres quads, de acuerdo con AP.

La diferencia de dificultad técnica fue clave en la definición. Malinin inició su presentación con un cuádruple flip. Y apostó por un triple axel seguro en un momento crucial. Cerró con dos combinaciones consecutivas: quad toe–triple flip y quad salchow–triple axel. Además, efectuó un backflip con una sola pierna y se convirtió en el primero en realizarlo sobre hielo olímpico.

Mientras Sato optó por un programa más sencillo y limpio, Malinin asumió riesgos mayores, lo que se reflejó en sus notas y en la reacción del público.

La competencia en el patinaje artístico por equipos fue reñida. Ellie Kam y Danny O’Shea alcanzaron 135,36 puntos en el programa libre de parejas, superando a los canadienses en el momento en que Estados Unidos más lo requería. Los japoneses Riku Miura y Ryuichi Kihara ganaron el segmento con 155,55 puntos, reduciendo la ventaja estadounidense.

“Nunca habíamos estado tan orgullosos de actuar con tanta energía”, afirmó O’Shea tras la presentación, según The Mercury News y AP. Poco después, Estados Unidos apostó por Amber Glenn para el programa femenino, sustituyendo a la campeona mundial Alysa Liu. Glenn, que intentó el triple axel más complejo entre las mujeres, cometió varios errores y sumó 138,62 puntos, finalizando tercera. “No era así como quería sentirme”, reconoció.

Japón igualó a Estados Unidos tras las victorias en los segmentos de parejas y femenino. Kaori Sakamoto, medallista olímpica en Pekín 2022, logró el primer puesto en el programa libre femenino con 148,62 puntos.

La expectación creció por la presencia de Djokovic, quien había brillado recientemente en el Abierto de Australia. El tenista, campeón olímpico y ganador de 24 Grand Slam a lo largo de su carrera, terminó rindiendo tributo a Malinin con una ovación de pie.

Ocurrió en los Juegos Olímpicos de Invierno: el tenista ovacionó al patinador

Con el cómputo final, Estados Unidos alcanzó 69 puntos y defendió el título olímpico. Japón obtuvo 68 puntos y sumó su segunda medalla de plata consecutiva, mientras Italia, impulsada por el aporte de Matteo Rizzo, aseguró el bronce con 60 puntos. Georgia se ubicó cuarta con 56 puntos, continuando sin medallas en la historia de los Juegos de Invierno.

“Tuve la oportunidad de realmente sentir el hielo, sentir el ambiente, simplemente sentir la atmósfera. Estoy muy orgulloso de todos y de mí mismo por lo que presentamos esta noche. Definitivamente, este es uno de los días más felices de mi vida, y realmente me coloca en el estado de ánimo y mentalidad adecuados para los próximos días”, declaró.

La brillantez de Malinin y el esfuerzo colectivo del equipo estadounidense fueron determinantes para conquistar nuevamente la cima olímpica. El joven patinador se consolidó como el referente técnico que inspiró al conjunto y a sus seguidores en Italia.

