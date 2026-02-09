Deportes

Insultó repetidamente a una jueza, lo expulsaron, pero igual fue convocado al All Star Game de la NBA

Alperen Sengun, de los Houston Rockets, resultó citado como reemplazante del lesionado Shai Gilgeous-Alexander

Sengun, en un duelo contra
Sengun, en un duelo contra Oklahoma City Thunder (Alonzo Adams-Imagn Images)

Alperen Sengun, pívot de los Houston Rockets, generó controversia en la NBA tras insultar a la árbitra Jenna Reneau durante el partido ante los Boston Celtics. Pese al episodio, el jugador fue convocado oficialmente al Juego de las Estrellas para reemplazar al lesionado Shai Gilgeous-Alexander, la gran figura de Oklahoma City Thunder, campeón de la liga la temporada pasada.

El incidente ocurrió en un duelo en el que Sengun, frustrado por la derrota por 93-114, llamó “perra” a la colegiada en tres ocasiones. Fue expulsado por doble falta técnica, una reacción que marca el primer episodio de este tipo en la carrera del turco, aunque había tenido disputas previas con árbitros.

Al término del siguiente encuentro, Sengun, de 23 años, admitió públicamente que actuó de manera inmadura. “Fue en el momento, y dije cosas que no debí decir, pero me sentí mal por ello”, señaló en diálogo con ESPN. El exabrupto ocurrió mientras protestaba por una falta no señalada tras una penetración al aro.

El europeo incluso aseveró que concurrió al vestuario para ofrecerle disculpas cara a cara a la jueza. “A veces uno no puede controlarse, pero yo debería haberlo sabido. Lo arreglé y luego fui al vestuario y me disculpé. Le di la mano y le dije que eso no volvería a ocurrir”, añadió.

“Simplemente pasó en el calor del momento. Luego ella lo entendió, y estuvo bien para ambas partes”, concluyó. La liga confirmó al día siguiente la convocatoria de Sengun al All Star Game de Los Ángeles. El comisionado Adam Silver tomó la decisión tras la baja de Gilgeous-Alexander, que sufrió una distensión abdominal. Gilgeous-Alexander vuelve a brillar en la temporada al promediar 31,8 puntos y mantener una racha de 121 partidos con veinte o más puntos.

En la presente campaña, Sengun registra promedios de 21 puntos, nueve rebotes y seis asistencias en 44 partidos. Este será su segundo llamado consecutivo al Juego de las Estrellas, donde participará con el equipo Resto del Mundo ante las estrellas estadounidenses bajo el nuevo formato internacional. El evento se celebrará el domingo en el Intuit Dome de Inglewood, Los Ángeles.

La jueza Jenna Reneau, en
La jueza Jenna Reneau, en acción en la NBA (Geoff Burke-Imagn Images)

La designación del turco ha provocado numerosas críticas en redes sociales, donde aficionados y analistas debaten sobre si fue adecuada la decisión tras el insulto a la árbitra. Mientras algunos consideran suficientes las disculpas, otros cuestionan el mensaje que transmite la NBA.

A pesar de la polémica, la gestión directa del incidente permitió a ambas partes resolver el conflicto en buenos términos. “Aún tengo metas, tengo que lograrlo, y cosas como esta siempre me impulsan de buena manera. Solo tengo que trabajar más, ser disciplinado en lo que hago, y espero tener muchos años en la NBA y muchos All-Star a los que podré llegar”, planteó el protagonista sobre el incidente y el aprendizaje que le dejó.

