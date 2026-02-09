Así quedó la tabla histórica de títulos de la NFL tras la consagración de los Seattle Seahawks: todos los campeones

Los Seahawks festejan su merecido título (REUTERS/Mike Blake)

Seattle Seahawks derrotó 29-13 a New England Patriots y se quedaró con la edición N° 60 del Super Bowl en el Levi’s Stadium de Santa Clara. El vencedor dominó de punta a punta con su presión y logró su segunda corona en la NFL en la historia del fútbol americano. La franquicia había llegado a otras tres finales en su historia, pero solo se había quedado con el trofeo Vince Lombardi en 2013.

Los Patriots, en tanto, no consiguieron convertirse en el máximo ganador de la liga de fútbol americano más competitiva de la historia. Quedaron con seis conquistas, al igual que los Pittsburgh Steelers.

El hito de los Seahawks se da en un contexto particular: es inminente su venta. Se trata del deseo estipulado por el cofundador de Microsoft, Paul Allen, quien falleció en 2018. Su voluntad marcaba que la fortuna generada por la transacción fuera destinada a organizaciones benéficas.

La situación de los Seattle Seahawks y los Portland Trail Blazers está directamente vinculada a la herencia de Paul Allen, quien falleció en 2018. Desde entonces, ambos equipos forman parte de un fideicomiso administrado por su hermana, Jody Allen. Este instrumento legal exige que los bienes, incluido el valor de las franquicias deportivas, sean liquidados, y los fondos resultantes sean donados a causas benéficas, tal como lo dispuso Allen en vida.

Por su parte, la NBA avanzó en el proceso de venta de los Portland Trail Blazers. En agosto de 2025, se anunció un acuerdo para transferir la propiedad del equipo al empresario Tom Dundon, dueño de los Carolina Hurricanes de la NHL. Esta operación refuerza la idea de que la venta de los Seahawks podría seguir el mismo camino, aunque por el momento no hay anuncios oficiales sobre compradores o plazos definitivos.

El impacto de la venta sorprende, debido a que la cifra ronda los siete a ocho mil millones de dólares, según expresó ESPN. Pero la operación será posterior a las celebraciones en Seattle. Además, el trofeo Bince Lombardi le sumará mucho más valor a un equipo que tiene detrás a una de las ciudades más apasionadas por el deporte.

LA TABLA HISTÓRICA DE TÍTULOS EN LA MECA DEL FÚTBOL AMERICANO

New England Patriots y Pittsburgh Steelers: 6 títulos

San Francisco 49ers y Dallas Cowboys: 5 títulos

Kansas City Chiefs, Green Bay Packers y New York Giants: 4 títulos

Denver Broncos, Las Vegas Raiders y Washington Commanders: 3 títulos

Seattle Seahawks, Miami Dolphins, Los Angeles Rams, Indianápolis Colts, Baltimore Ravens, Tampa Bay Buccaneers y Philadelphia Eagles: 2 títulos

Chicago Bears, New York Jets y New Orleans Saints: un título.