New England Patriots vs Seattle Seahawks: sigue el minuto a minuto del Super Bowl LX

Los Patriotas de Drake Maye buscarán su séptimo anillo, mientras que Seahawks irá por el segundo de la mano de Sam Darnold

Los Patriotas de Drake Maye
Los Patriotas de Drake Maye buscarán su séptimo anillo, mientras que Seahawks irá por el segundo de la mano de Sam Darnold.

En pocas líneas:

17:28 hsHoy

El guacamole

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El aguacate se ha convertido en uno de los ingredientes más cotizados para las celebraciones del Super Bowl, especialmente en guacamole que encabeza las recetas tradicionales.

Durante el gran día, los estadounidenses consumen hasta 200 millones según estimaciones habituales—, impulsando una demanda que beneficia directamente a los productores mexicanos encargados de exportar este alimento a Estados Unidos.

Super Bowl 2026: productores michoacanos exportarán más de 120 mil toneladas de aguacate a Estados Unidos

Nuestro país nuevamente se convertirá en el mayor exportador de esta fruta para el más grande evento de fútbol americano

La producción mexicana nuevamente será
La producción mexicana nuevamente será protagonista en el partido que definirá al mejor equipo de la NFL en la campaña 2025-2026.

Michoacán se prepara para exportar más de 120 mil toneladas de aguacate a Estados Unidos con motivo del Super Bowl, uno de los eventos deportivos de mayor impacto para la industria agroalimentaria mexicana.

17:08 hsHoy

Principales figuras a seguir

Jaxon Smith-Nijigba, ganador al jugador
Jaxon Smith-Nijigba, ganador al jugador ofensivo del año, estará presente en el Super Bowl.

Entre las principales figuras a seguir por parte de ambos equipos se encuentran:

  • Seattle Seahawks: Jaxon Smith-Njigba, Sam Darnold, Kenneth Walker, Devon Witherspoon.
  • New England Patriots: Drake Maye, Treveyon Henderson, Christian Gonzalez, Stefon Diggs.
17:08 hsHoy

Bad Bunny estará en el medio tiempo

El puertorriqueño Bad Bunny, que
El puertorriqueño Bad Bunny, que protagonizará el espectáculo del descanso del Super Bowl LX, durante una conferencia de prensa en San Francisco, el 5 de febrero de 2026.

Bad Bunny protagonizará el Show de Medio Tiempo del Super Bowl LX, un espectáculo que se espera sea uno de los más vistos en la historia del evento gracias a la enorme cantidad de seguidores que tiene el cantante puertorriqueño.

En una época donde los derechos de los trabajadores latinos enfrentan tensiones en Estados Unidos por acciones del ICE, esta actuación cobra relevancia por el mensaje social de unión y emprendimiento que pueda mandar.

“¡Viva México!”: Bad Bunny lanza mensaje a mexicanos a días de su Halftime Show en el Super Bowl

El puertorriqueño se prepara para su espectáculo del próximo domingo

El artista del espectáculo de
El artista del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX de Apple Music, Bad Bunny, sonríe durante una conferencia de prensa, el jueves 5 de febrero de 2026, en San Francisco, previa al Super Bowl 60 de la NFL entre los Seahawks de Seattle y los Patriots de Nueva Inglaterra.

El cantante puertorriqueño Bad Bunny volvió a captar la atención de sus admiradores en México con un gesto inesperado durante una conferencia de prensa previa al Super Bowl 2026.

SRE da recomendaciones para asistentes al Super Bowl LX

Autoridades de relaciones exteriores insisten en el cumplimiento de reglas de seguridad durante el evento deportivo

La Secretaría de Relaciones Exteriores
La Secretaría de Relaciones Exteriores recomienda a los aficionados mexicanos al Super Bowl LX en Santa Clara cumplir todas las normas estadounidenses para evitar problemas legales.

Asistir al Super Bowl LX en Santa Clara, California, requiere que los aficionados mexicanos consideren las recomendaciones oficiales de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para garantizar seguridad y evitar complicaciones legales.

17:05 hsHoy

Mike Vrabel busca hacer historia

El entrenador de los Patriotas
El entrenador de los Patriotas de Nueva Inglaterra en conferencia de prensa previo al Super Bowl.

Mike Vrabel tiene la oportunidad de hacer historia al convertirse en el primer hombre en ganar un Super Bowl como jugador y entrenador con la misma franquicia.

El ganador al premio de Entrenador del Año ha inyectado a su plantel la misma mentalidad ganadora que lo distinguió en el emparrillado, por lo que ahora buscará la victoria desde el banquillo.

17:03 hsHoy

Mexicanos presentes en el Super Bowl 60

Elijah Arroyo, seleccionado en la
Elijah Arroyo, seleccionado en la segunda ronda del Draft 2025 por los Halcones Marinos de Seattle en la posición global número 50, es un joven talento profundamente conectado con México y sus tradiciones, gracias a que sus abuelos son originarios de ese país.

México dirá presente en el Super Bowl 60 con jugadores de ascendencia tricolor, como Julian Love, safety de los Seahawks. En la semana expresó su orgullo por sus raíces mexicanas ante los medios de comunicación: “Me siento honrado de representar las raíces de mi abuelo en un escenario como este”.

Otro representante es Elijah Arroyo, ala cerrada de los Halcones Marinos que creció en Cancún, donde aprendió a jugar futbol americano. Aún se desconoce si estará activo para el duelo, tras perder continuidad por una lesión en la temporada regular.

Si deseas conocer más sobre la historia de ambos jugadores, no te pierdas los siguientes artículos:

Mexicanos en la NFL 2026: Elijah Arroyo y Abraham Montaño buscan consolidarse en la liga

Su desempeño es clave no sólo para su carrera, sino también para visibilizar la presencia de México en el emparrillado profesional

Elijah Arroyo y Abraham Montaño
Elijah Arroyo y Abraham Montaño representan la nueva generación de jugadores mexicanos en la NFL, dispuestos a dejar su huella en la liga profesional.

La temporada 2025-2026 de la NFL contó con la participación de dos jugadores con raíces mexicanas: Elijah Arroyo y Abraham Montaño.

Julian Love, el jugador de los Seattle Seahawks que tiene raíces mexicanas y busca hacer historia en el Super Bowl 60

El jugador se siente orgulloso por poder representar su herencia familiar en un evento de gran magnitud

El jugador se siente orgulloso
El jugador se siente orgulloso por poder representar su herencia familiar en un evento de gran magnitud.

Durante los eventos previos al Super Bowl 60, Julian Love, safety de los Seattle Seahawks, compareció ante los medios de comunicación y expresó orgullo por sus raíces mexicanas y cubanas, conectando con la gran comunidad hispana en Estados Unidos:

16:51 hsHoy

Previa del encuentro

El encuentro se disputará en
El encuentro se disputará en el Estadio Levi's Stadium de Santa Clara.

Los New England Patriots se enfrentarán a los Seattle Seahawks este domingo 8 de febrero en punto de las 17:30 horas desde el Levi’s Stadium en Santa Clara, California para definir al próximo campeón de la NFL.

El cuadro de los Halcones Marinos llega a este enfrentamiento tras haber conseguido el mejor récord de la Conferencia Nacional en temporada regular y buscarán conseguir su segundo Vince Lombardi.

Por su parte, los Patriotas viven una nueva era bajo el mando de Drake Maye, un mariscal de campo joven que busca conseguir su primer campeonato y darle a Nueva Inglaterra su séptimo anillo tras una dinastía previa comandada por Tom Brady.

