New England Patriots vs Seattle Seahawks: sigue el minuto a minuto del Super Bowl LX

Michoacán se prepara para exportar más de 120 mil toneladas de aguacate a Estados Unidos con motivo del Super Bowl , uno de los eventos deportivos de mayor impacto para la industria agroalimentaria mexicana.

Durante el gran día, los estadounidenses consumen hasta 200 millones según estimaciones habituales—, impulsando una demanda que beneficia directamente a los productores mexicanos encargados de exportar este alimento a Estados Unidos .

El aguacate se ha convertido en uno de los ingredientes más cotizados para las celebraciones del Super Bowl, especialmente en guacamole que encabeza las recetas tradicionales.

Asistir al Super Bowl LX en Santa Clara, California , requiere que los aficionados mexicanos consideren las recomendaciones oficiales de la Secretaría de Relaciones Exteriores ( SRE ) para garantizar seguridad y evitar complicaciones legales.

El cantante puertorriqueño Bad Bunny volvió a captar la atención de sus admiradores en México con un gesto inesperado durante una conferencia de prensa previa al Super Bowl 2026 .

En una época donde los derechos de los trabajadores latinos enfrentan tensiones en Estados Unidos por acciones del ICE , esta actuación cobra relevancia por el mensaje social de unión y emprendimiento que pueda mandar.

Bad Bunny protagonizará el Show de Medio Tiempo del Super Bowl LX, un espectáculo que se espera sea uno de los más vistos en la historia del evento gracias a la enorme cantidad de seguidores que tiene el cantante puertorriqueño.

El ganador al premio de Entrenador del Año ha inyectado a su plantel la misma mentalidad ganadora que lo distinguió en el emparrillado, por lo que ahora buscará la victoria desde el banquillo.

Mike Vrabel tiene la oportunidad de hacer historia al convertirse en el primer hombre en ganar un Super Bowl como jugador y entrenador con la misma franquicia.

Mexicanos presentes en el Super Bowl 60

Elijah Arroyo, seleccionado en la segunda ronda del Draft 2025 por los Halcones Marinos de Seattle en la posición global número 50, es un joven talento profundamente conectado con México y sus tradiciones, gracias a que sus abuelos son originarios de ese país. (Instagram: Elijah Arroyo)

México dirá presente en el Super Bowl 60 con jugadores de ascendencia tricolor, como Julian Love, safety de los Seahawks. En la semana expresó su orgullo por sus raíces mexicanas ante los medios de comunicación: “Me siento honrado de representar las raíces de mi abuelo en un escenario como este”.

Otro representante es Elijah Arroyo, ala cerrada de los Halcones Marinos que creció en Cancún, donde aprendió a jugar futbol americano. Aún se desconoce si estará activo para el duelo, tras perder continuidad por una lesión en la temporada regular.

