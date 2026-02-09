El curioso caso de Seattle Seahawks, el campeón de la NFL que está en venta: su impactante valor y el lazo con Boca Juniors

Los Seattle Seahawks vencieron a los New England Patriots y levantaron el título de la NFL (Mark J. Rebilas-Imagn Images)

Millones de dólares podrían cambiar de manos en los próximos meses si la venta de los Seattle Seahawks se concreta, cumpliendo así el deseo estipulado por el cofundador de Microsoft, Paul Allen. La expectativa que rodea al futuro de la franquicia de la NFL va mucho más allá del terreno deportivo, ya que, de acuerdo con ESPN, el destino del equipo está ligado a uno de los movimientos filantrópicos más grandes del deporte profesional: la fortuna generada por la transacción sería destinada a organizaciones benéficas.

La noticia tomó fuerza justo cuando los Seattle Seahawks celebraban la obtención del título en la Super Bowl LX, disputada en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. El equipo logró superar a los New England Patriots y se consagró campeón en la edición número 60 del evento. Esta situación anticipa la negociación y a su vez aumentará el valor de la institución.

En los días previos al partido, diversas fuentes comenzaron a informar sobre la inminente venta del equipo. Según ESPN, la familia Allen tendría la intención de poner a los Seahawks en el mercado una vez finalizado el Super Bowl. Aunque un portavoz de la familia negó la inmediatez de la operación, dejó entrever que este escenario es cuestión de tiempo: “Ya dijimos que eso cambiará en algún momento, según los deseos de Paul, pero no tengo novedades que compartir. Ahora mismo nos centramos en ganar la Super Bowl y concretar la venta de los Portland Trail Blazers en los próximos meses”.

Seattle Seahawks selló su segundo título en el Super Bowl XL (REUTERS/Jeenah Moon)

La situación de los Seattle Seahawks y los Portland Trail Blazers está directamente vinculada a la herencia de Paul Allen, quien falleció en 2018. Desde entonces, ambos equipos forman parte de un fideicomiso administrado por su hermana, Jody Allen. Este instrumento legal exige que los bienes, incluido el valor de las franquicias deportivas, sean liquidados, y los fondos resultantes sean donados a causas benéficas, tal como lo dispuso Allen en vida.

Por su parte, la NBA avanzó en el proceso de venta de los Portland Trail Blazers. En agosto de 2025, se anunció un acuerdo para transferir la propiedad del equipo al empresario Tom Dundon, dueño de los Carolina Hurricanes de la NHL. Esta operación refuerza la idea de que la venta de los Seahawks podría seguir el mismo camino, aunque por el momento no hay anuncios oficiales sobre compradores o plazos definitivos.

El entorno de la NFL también influye en la presión sobre la familia Allen. Según el Wall Street Journal, la liga exige que la propiedad mayoritaria de cada franquicia recaiga en una persona física, no en una entidad jurídica como un fideicomiso. Esta normativa busca garantizar la transparencia, la responsabilidad y la identificación clara del propietario ante la liga y el público. De no cumplir esta disposición, los Seahawks se exponen a sanciones económicas severas, lo cual acelera la necesidad de encontrar un comprador individual para el equipo.

La bandera del n° 12 está siempre presente en la hincha de Seattle Seahawks (Photo by RONALD MARTINEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Mientras tanto, la historia y la cultura de los Seattle Seahawks continúan construyéndose a partir de la fuerte conexión con sus fanáticos. El club fue pionero en el reconocimiento a su hinchada al retirar, el 15 de diciembre de 1984, el número 12 en honor a sus seguidores. Desde entonces, los aficionados son conocidos como “los 12” o el “12º hombre”, y su presencia marcó momentos determinantes en la historia de la franquicia.

No obstante, el origen del concepto del “Jugador Número 12” no es exclusivo del fútbol americano. En Argentina, la barra brava del Club Atlético Boca Juniors es conocida como “La 12”, un apodo que tiene sus raíces en la gira europea de 1925. Durante ese viaje, el goleador del momento, Antonio Cerroti, bautizó al escribano Victoriano Toto Caffarena como el primer “Jugador Número Doce”, en reconocimiento al papel inspirador del hincha en el rendimiento del equipo. Décadas después, en 1955, la directiva del club le otorgó una plaqueta con ese título honorario.

Boca Juniors dedicó una de sus tribunas al Jugador n° 12 (REUTERS/Agustin Marcarian)

Volviendo a la NFL, el gesto de los Seahawks fue el primero de su tipo en el deporte profesional estadounidense. En la ceremonia de retiro del número 12, el entonces presidente del club, Mike McCormack, resaltó el papel fundamental de la afición para el equipo. Así nació una tradición que se mantiene hasta hoy: antes de cada encuentro de local, una figura relevante, que puede ser desde una leyenda del equipo hasta un músico local o un miembro de las fuerzas armadas, iza la bandera con el número 12, para dar por iniciado un encuentro, lo que despierta el ánimo en el estadio y reafirma la comunión entre jugadores y público.

En los primeros años de la franquicia, los fans de Seattle se hicieron notar por su entusiasmo. Cuando los Seahawks debutaron en el Kingdome en 1976, la intensidad del público se convirtió en un factor diferencial. Tanto fue así que, en 1989, la NFL introdujo una regla que permitía a los árbitros sancionar a los equipos locales si el ruido del público impedía que los rivales escucharan las señales en la ofensiva. La reputación de la hinchada de Seattle como la más ruidosa de la liga quedó consolidada y forma parte del mito del “12º hombre”.

El número 12 fue utilizado únicamente por Sam Adkins, mariscal de campo suplente entre 1977 y 1982. Tras la retirada oficial del dorsal, ningún otro jugador volvió a vestirlo, ya que quedó dedicado exclusivamente a los hinchas. La camiseta y la bandera del 12 se han convertido en los símbolos más reconocibles de la franquicia, presentes en la indumentaria, productos y tradiciones previas a cada partido.

Los hinchas posaron con el 12th Man en el Allianz Arena (Kirby Lee-USA TODAY Sports)

La influencia de la cultura del “12º hombre” trascendió lo deportivo y se extendió al ámbito legal. En 2006, los Seahawks llegaron a un acuerdo con Texas A&M, institución que posee la marca registrada “12th Man”, para poder utilizar la denominación a su beneficio y así evitar litigios por derechos de propiedad intelectual.

Actualmente, el futuro de los Seattle Seahawks está marcado por la incertidumbre administrativa y el legado de Paul Allen. El impacto de la venta sorprende, debido a que la cifra ronda los siete a ocho mil millones de dólares, según expresó ESPN. A eso se suma la presión de la NFL para que el equipo tenga un propietario individual y le pone un límite temporal a la gestión de Jody Allen y el fideicomiso. Mientras se define el traspaso, la hinchada de los Seahawks celebra la hazaña conquistada en el Super Bowl LX.