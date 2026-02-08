La selección argentina femenina venció a Ecuador en el Sudamericano Sub 20: el golazo de Annika Paz, la nueva joya del Inter de Milán

Triunfo Albiceleste en el debut con goles de Kishi Núñez y Annika Paz

Este miércoles comenzó el torneo Sudamericano Sub 20 que se disputa en Paraguay, aunque el debut de la selección argentina se llevó a cabo esta noche con una actuación destacada luego de una victoria por 2-1 ante Ecuador con goles de Kishi Núñez y Annika Paz, en el estadio Emiliano Ghezzi.

El gol para el conjunto dirigido por Christian Meloni no tardó en aparecer, a los 8 minutos, luego de una floja salida por parte de Dayarlin Sanchez, la arquera de Ecuador, quien intentó un pase por el costado a la defensora Maite Zambrano. Sin embargo, Mercedes Diz intervino para recuperar la pelota y direccionar la jugada a los pies de la goleadora, Kishi Núñez. Apenas un toque de la delantera de Boca Juniors alcanzó para abrir el marcador 1-0.

Kishi Núñez marcó el primer tanto de Argentina ante Ecuador (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, el conjunto ecuatoriano aprovechó un mal despeje del equipo argentino a los 15 minutos, cuando Rosa Flores remató cruzado para igualar y finalizar la primera mitad del partido 1 a 1. Durante el segundo tiempo la Albiceleste mantuvo el protagonismo, se mostró como un equipo superior, que era el objetivo principal de su entrenador, debido a que llevan meses de preparación para el torneo.

Annika Paz, la futbolista recientemente incorporada al Inter de Milán con experiencia también en la selección mayor, ingresó desde el banco de suplentes y aportó el segundo tanto para el conjunto argentino. La joven delantera recibió un pase largo de Kishi Núñez desde la mitad de la cancha, encaró en velocidad y, con una maniobra individual, definió por encima de la arquera ecuatoriana para sellar el 2-1 definitivo.

Annika Paz ingresó desde el banco y sentenció el 2-1 en el debut (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al finalizar el encuentro, Annika Paz compartió las sensaciones del triunfo: “Estoy muy contenta por poder ayudar al equipo, estos tres puntos sirven un montón”. Además, agregó: “Siempre el debut cuesta un poco, adaptarse a la cancha, el calor pero contentas de arrancar así”. Por su parte, la selección de Ecuador acumula su segunda derrota, luego del 3-2 a favor de Brasil en la primera jornada.

La delantera de 17 años surgida en las categorías inferiores de River Plate sorprendió días atrás luego de ser presentada como nuevo refuerzo de uno de los equipos más poderosos del mundo. La delantera registró un gol con la selección de Germán Portanova en su debut ante Uruguay por las Eliminatorias Sudamericanas y el mes pasado firmó su vínculo con el equipo italiano hasta el 30 de junio de 2027.

Annika Paz durante su presentación en el Inter de Milán

De esta manera, las dirigidas por Christian Meloni se posicionan terceras del Grupo B donde comparten con el líder de la tabla Brasil, Perú en segundo lugar, completan la zona Ecuador y Bolivia. Por el otro lado, el Grupo A quedó conformado por Paraguay, Venezuela, Colombia, Uruguay y Chile. El torneo juvenil otorga la clasificación directa a la Copa Mundial Femenina Sub 20 de Polonia 2026, que será únicamente para las 4 naciones que se ubiquen primeras en la Fase Final del certamen.

Por ahora, Brasil es el equipo que logró ganar en todas las ediciones desde que se realizó por primera vez en 2004 en tierras brasileñas. Mientras que el último antecedente del seleccionado argentino nos recuerda que no solo clasificó al Mundial 2024 por medio del Sudamericano, sino que además avanzó por primera vez en su historia a la siguiente fase de grupos en una Copa del Mundo.

El próximo enfrentamiento de la selección argentina será este lunes a partir de las 18:00 ante Perú en el estadio Luis Alfonso Giagni. Posteriormente el miércoles 11 se medirá ante Bolivia en el estadio Emiliano Ghezzi y cierra la Fase Preliminar frente a Brasil el viernes 13, todos los partidos del campeonato son a las 18:00 horas.