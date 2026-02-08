Cómo sigue el camino de Argentina en la Copa Davis tras la derrota ante Corea del Sur: las fechas y los posibles rivales

Thiago Tirante cayó en tres sets ante Soon-Woo Kwon en el cuarto punto de la serie (Fuente: REUTERS/Kim Soo-Hyeon)

La derrota por 3-2 ante Corea del Sur en Busan dejó a la Argentina ante un escenario inesperado: sin chances de pelear un lugar en la fase principal, el conjunto nacional deberá ahora luchar por la permanencia en el Grupo Mundial I de la Copa Davis. El traspié no sólo cortó la ilusión inmediata, sino que también postergó la posibilidad de recibir en el país a la competencia por naciones.

La derrota privó al conjunto albiceleste de asegurar el regreso del certamen al país tras un período prolongado sin ejercer la localía. El último antecedente fue el 3 y 4 de febrero de 2024, cuando Argentina recibió a Kazajistán en Rosario, todavía con Guillermo Coria como capitán. Aquella eliminatoria se definió en un quinto punto dramático: Sebastián Báez salvó dos match points ante Dmitry Popko y selló la clasificación a las Finals, instancia que tuvo allí su última edición antes de la implementación del actual formato de Qualifiers.

El próximo paso: fecha y los posibles rivales

Luego de tropezar en un desafío complejo en Busan, con cinco debutantes en la nómina y un viaje que demandó dos días completos, la Selección Argentina de Tenis YPF volverá a competir dentro de siete meses. Será en septiembre, con fechas, horarios y sede aún por definir.

El formato, tipo repechaje, no deja margen para especulaciones: las 13 selecciones que perdieron en la primera ronda de los Qualifiers se medirán ante otras 13 que avanzaron desde el Grupo Mundial I. Será una eliminatoria determinante: los ganadores accederán a los Qualifiers 2027, mientras que los perdedores deberán permanecer en el Grupo Mundial I e intentar el ascenso recién en 2028.

A medida que se completan las series internacionales, empiezan a perfilarse los eventuales adversarios. Finlandia, Suiza, China, China Taipéi, Nueva Zelanda, Mónaco, Lituania, Turquía, Polonia y Paraguay ya aseguraron su lugar en la próxima instancia.

Guido Andreozzi y Federico Gómez estuvieron a la altura, pero no alcanzó (Fuente: REUTERS/Kim Soo-Hyeon)

Las últimas plazas se definirán entre Marruecos y Egipto, Grecia y México, ambos cruces igualados 1-1, y la serie entre Luxemburgo y Ucrania, que tiene a los ucranianos al frente por 2-0.

Mientras tanto, tras dos temporadas consecutivas disputando los cuartos de final -la instancia conocida oficialmente como Final 8-, el equipo argentino seguirá con atención la definición de la actual edición, programada en Bolonia entre el martes 24 y el sábado 28, con el domingo 29 reservado para la final.

Un traspié que exige reconstrucción

Más allá del resultado, el contexto invita a un análisis más amplio. No era una serie accesible: a las dificultades propias de la superficie, la conformación de los equipos y el impacto del cambio de husos horarios se sumó la jerarquía vigente de los jugadores surcoreanos.

Aunque lejos de su mejor versión, Hyeon Chung, ex número 19 del mundo, y Soon-Woo Kwon, ganador de dos títulos ATP y con pasado dentro del Top 50, ofrecieron argumentos suficientes para explicar la paridad y la dureza del cruce.

Javier Frana, capitán del equipo argentino (Fuente: REUTERS/Kim Soo-Hyeon)

De cara a lo que viene, el desafío de Javier Frana será doble, tanto en lo deportivo como en lo humano: reafirmar la base del equipo, retomar el diálogo con los principales referentes, fortalecer la cohesión del grupo y atravesar con claridad un momento que exige reconstrucción y convicción.

Argentina, históricamente protagonista en la competencia, afrontará ahora una instancia incómoda pero decisiva. El objetivo inmediato será uno solo: ganar en septiembre para sostenerse en la élite y comenzar el camino de regreso hacia la pelea grande