La formación de Boca Juniors para visitar a Vélez, con la vuelta de Miguel Merentiel y ocho bajas

Merentiel sería titular mañana en Liniers (REUTERS/Agustin Marcarian)

Boca Juniors publicó la lista de convocados para visitar mañana por la noche a Vélez Sársfield en Liniers y contará con una sola alta respecto a la nómina de lesionados que arrastra desde el inicio del año. La buena noticia para Claudio Úbeda es la reincorporación de Miguel Merentiel, quien dejó atrás una distensión de gemelo derecho y sería titular ante el Fortín. En tanto, si bien se preveía que Edinson Cavani también estaría citado, finalmente lo preservarán una semana más.

La recuperación física de Cavani ha sido un proceso prolongado debido a una lumbalgia que afectó su rendimiento durante gran parte de 2025, le impidió completar la pretemporada y limitaron su participación a un puñado de minutos en tres partidos desde septiembre de 2025. Esta condición incidió en su ausencia de las canchas en lo que va de 2026, por lo que la presencia del delantero en el enfrentamiento de mañana quedó descartada.

El cuerpo técnico analizó la chance de incluirlo entre los suplentes, pero finalmente lo reservó una semana más para evitar riesgos innecesarios. El DT había explicado después de la victoria 2-0 ante Newell’s: “Esta semana que pasó empezó a hacer trabajos progresivos. Pero todavía no hizo trabajos de contacto como espacios reducidos o fútbol. Seguramente en esta semana lo que vamos a tratar de hacer es que se pueda equilibrar un porcentaje alto del entrenamiento que vamos a hacerle a la par nuestra. Ahí vamos a estar en condiciones de ver si puede sumarse al grupo como todos. Viene bien”.

El delantero de Boca Juniors, Edinson Cavani, riega plantas en su casa en un video que compartió en las redes sociales junto a su pareja.

En las últimas horas, Cavani compartió un video en su cuenta de Instagram en el que fue captado por su pareja, Jocelyn Burgardt, regando y acomodando plantas en el living de su casa. Estas imágenes causaron debate y cientos de comentarios en las redes sociales, con fanáticos boquenses que cuestionan la falta de continuidad del delantero que cumplirá 39 años el próximo 14 de febrero y percibe uno de los salarios más altos del plantel y el fútbol argentino.

De acuerdo a lo practicado en la semana, la posible alineación de Boca para la visita al Amalfitani incluye a Agustín Marchesín, Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Kevin Zenón; Gonzalo Gelini y Miguel Merentiel. La Bestia dejó atrás la distensión en el sóleo derecho sufrida en un amistoso ante Olimpia de Paraguay, lo que permite ajustar el esquema táctico y sumar dos variantes respecto al último duelo: Delgado y Zenón reemplazarían a Zeballos y Zufiaurre.

Los problemas físicos no afectan únicamente a Cavani. Boca mantiene una lista de nueve jugadores en proceso de recuperación, entre ellos Carlos Palacios (sinovitis de rodilla derecha), Milton Giménez (tratamiento de pubalgia), Alan Velasco (distensión grado 2 del ligamento de la rodilla izquierda), Lucas Janson (lesión muscular grado 2 en el músculo oblicuo abdominal izquierdo), Ander Herrera (lesión muscular grado 1 del recto anterior del muslo derecho), Exequiel Zeballos (lesión muscular grado 2 a 3 del bíceps femoral izquierdo) y Rodrigo Battaglia (recientemente operado por tendinopatía insercional crónica en el tendón de Aquiles derecho). Dentro de ese grupo, se estima que Carlos Palacios podría reincorporarse en el siguiente compromiso ante Platense.

En la nómina de 24 citados para el match que comenzará mañana 22:15 y tendrá el arbitraje de Nazareno Arasa, figuran los juveniles Camilo Rey Domenech y Leonel Flores. En tanto, Lucas Blondel fue excluido y podría abandonar la institución en los próximos días (suena en Vélez, que busca lateral derecho por la grave lesión de Jano Gordon).

LA LISTA DE CONVOCADOS DE BOCA JUNIORS ANTE VÉLEZ