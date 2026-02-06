El particular video que compartió Edinson Cavani antes de volver a jugar en Boca Juniors

El delantero de Boca Juniors, Edinson Cavani, riega plantas en su casa en un video que compartió en las redes sociales junto a su pareja.

Edinson Cavani se prepara para regresar oficialmente a los campos de juego. El uruguayo se entrenó con normalidad junto al plantel de Boca Juniors a lo largo de toda la semana y sería confirmado en la lista de concentrados de cara al siguiente compromiso del equipo dirigido por Claudio Úbeda en el Torneo Apertura 2026, este domingo a partir de las 22:15, ante Vélez en el estadio José Amalfitani.

En las últimas horas, compartió un video que en primera instancia fue posteado en Instagram por su pareja Jocelyn Burgardt, quien bromeó mientras lo grababa regando las plantas de su living en traje de baño: “¿será la edad?“, fue su mensaje. El Matador, que el sábado 14 de febrero cumplirá 39 años, atraviesa un delicado momento en Boca ya que apenas sumó un puñado de minutos en tres partidos desde septiembre de 2025 y todavía no apareció en cancha en lo que va del año. Según pudo averiguar Infobae, mañana se volverá a concentrar para el duelo ante el Fortín.

Burgardt acompaña al futbolista desde su llegada a Argentina como nuevo jugador de Boca. De origen uruguayo y madre de dos hijos junto al futbolista, Burgardt mantiene un perfil reservado pese a su notoriedad como bailarina especializada en samba. El círculo social de la mujer de 34 años se amplió durante el periodo de Cavani en el PSG, estableciendo vínculos con figuras como Jorgelina Cardoso, esposa de Ángel Di María, y Wanda Nara, por entonces pareja de Mauro Icardi. De su relación con el futbolista nacieron India, de 7 años, y Silvestre, de 5, quienes se suman a los hijos mayores de Cavani, Bautista y Lucas, de 15 y 13 años, fruto de su anterior matrimonio. Tras iniciar su vínculo con el delantero, Burgardt orientó su actividad profesional hacia la imagen personal y el emprendimiento cultural.

Cavani volvería a concentrar e ir al banco de suplentes ante Vélez

Cavani arrastra una lumbalgia que lo tuvo a maltraer en buena parte de 2025, le impidió realizar la pretemporada con normalidad y lo privó de tener protagonismo en lo que va del torneo. Luego del triunfo 2-0 ante Newell’s, Claudio Úbeda había adelantado: “Esta semana que pasó empezó a hacer trabajos progresivos. Pero todavía no hizo trabajos de contacto como espacios reducidos o fútbol. Seguramente en esta semana lo que vamos a tratar de hacer es que se pueda equilibrar un porcentaje alto del entrenamiento que vamos a hacerle a la par nuestra. Ahí vamos a estar en condiciones de ver si puede sumarse al grupo como todos. Viene bien”.

Aunque todavía no existen confirmaciones, Úbeda tiene un once en la cabeza para visitar el Amalfitani este domingo: Agustín Marchesín, Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Kevin Zenón; Gonzalo Gelini y Miguel Merentiel. Este último se repuso de una distensión en su sóleo derecho provocada en el amistoso ante Olimpia de Paraguay en San Nicolás. De esta forma, habría cambio de esquema y serían dos las modificaciones respecto al cotejo anterior: Delgado y Zenón por Zeballos y Zufiaurre.

Los uruguayos son dos de los nueve lesionados que arrastraba el Xeneize hasta los últimos días. Vale recordar que continúan con sus recuperaciones Carlos Palacios (sinovitis de rodilla derecha), Milton Giménez (tratamiento por pubalgia), Alan Velasco (distensión grado 2 del ligamento de la rodilla izquierda), Lucas Janson (lesión muscular grado 2 en el músculo oblicuo abdominal izquierdo), Ander Herrera (lesión muscular grado 1 de músculo recto anterior del muslo derecho), Exequiel Zeballos (lesión muscular grado 2–3 del bíceps femoral izquierdo) y Rodrigo Battaglia (intervenido quirúrgicamente por una tendinopatía insercional crónica del tendón de Aquiles derecho). De los mencionados, el chileno Palacios regresaría en el siguiente duelo ante Platense, en la Bombonera.