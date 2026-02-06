Deportes

El particular video que compartió Edinson Cavani antes de volver a jugar en Boca Juniors

El uruguayo volvería a concentrarse para el partido del domingo ante Vélez en Liniers

Guardar
El delantero de Boca Juniors, Edinson Cavani, riega plantas en su casa en un video que compartió en las redes sociales junto a su pareja.

Edinson Cavani se prepara para regresar oficialmente a los campos de juego. El uruguayo se entrenó con normalidad junto al plantel de Boca Juniors a lo largo de toda la semana y sería confirmado en la lista de concentrados de cara al siguiente compromiso del equipo dirigido por Claudio Úbeda en el Torneo Apertura 2026, este domingo a partir de las 22:15, ante Vélez en el estadio José Amalfitani.

En las últimas horas, compartió un video que en primera instancia fue posteado en Instagram por su pareja Jocelyn Burgardt, quien bromeó mientras lo grababa regando las plantas de su living en traje de baño: “¿será la edad?“, fue su mensaje. El Matador, que el sábado 14 de febrero cumplirá 39 años, atraviesa un delicado momento en Boca ya que apenas sumó un puñado de minutos en tres partidos desde septiembre de 2025 y todavía no apareció en cancha en lo que va del año. Según pudo averiguar Infobae, mañana se volverá a concentrar para el duelo ante el Fortín.

Burgardt acompaña al futbolista desde su llegada a Argentina como nuevo jugador de Boca. De origen uruguayo y madre de dos hijos junto al futbolista, Burgardt mantiene un perfil reservado pese a su notoriedad como bailarina especializada en samba. El círculo social de la mujer de 34 años se amplió durante el periodo de Cavani en el PSG, estableciendo vínculos con figuras como Jorgelina Cardoso, esposa de Ángel Di María, y Wanda Nara, por entonces pareja de Mauro Icardi. De su relación con el futbolista nacieron India, de 7 años, y Silvestre, de 5, quienes se suman a los hijos mayores de Cavani, Bautista y Lucas, de 15 y 13 años, fruto de su anterior matrimonio. Tras iniciar su vínculo con el delantero, Burgardt orientó su actividad profesional hacia la imagen personal y el emprendimiento cultural.

Cavani volvería a concentrar e
Cavani volvería a concentrar e ir al banco de suplentes ante Vélez

Cavani arrastra una lumbalgia que lo tuvo a maltraer en buena parte de 2025, le impidió realizar la pretemporada con normalidad y lo privó de tener protagonismo en lo que va del torneo. Luego del triunfo 2-0 ante Newell’s, Claudio Úbeda había adelantado: “Esta semana que pasó empezó a hacer trabajos progresivos. Pero todavía no hizo trabajos de contacto como espacios reducidos o fútbol. Seguramente en esta semana lo que vamos a tratar de hacer es que se pueda equilibrar un porcentaje alto del entrenamiento que vamos a hacerle a la par nuestra. Ahí vamos a estar en condiciones de ver si puede sumarse al grupo como todos. Viene bien”.

Aunque todavía no existen confirmaciones, Úbeda tiene un once en la cabeza para visitar el Amalfitani este domingo: Agustín Marchesín, Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Kevin Zenón; Gonzalo Gelini y Miguel Merentiel. Este último se repuso de una distensión en su sóleo derecho provocada en el amistoso ante Olimpia de Paraguay en San Nicolás. De esta forma, habría cambio de esquema y serían dos las modificaciones respecto al cotejo anterior: Delgado y Zenón por Zeballos y Zufiaurre.

Los uruguayos son dos de los nueve lesionados que arrastraba el Xeneize hasta los últimos días. Vale recordar que continúan con sus recuperaciones Carlos Palacios (sinovitis de rodilla derecha), Milton Giménez (tratamiento por pubalgia), Alan Velasco (distensión grado 2 del ligamento de la rodilla izquierda), Lucas Janson (lesión muscular grado 2 en el músculo oblicuo abdominal izquierdo), Ander Herrera (lesión muscular grado 1 de músculo recto anterior del muslo derecho), Exequiel Zeballos (lesión muscular grado 2–3 del bíceps femoral izquierdo) y Rodrigo Battaglia (intervenido quirúrgicamente por una tendinopatía insercional crónica del tendón de Aquiles derecho). De los mencionados, el chileno Palacios regresaría en el siguiente duelo ante Platense, en la Bombonera.

Temas Relacionados

Edinson CavaniBoca JuniorsTorneo Apertura 2026Vélez Sársfield

Últimas Noticias

Central Córdoba y Unión abren la fecha 4 del Torneo Apertura: la agenda completa

El Ferroviario y el Tatengue se enfrentan en Santiago del Estero en el único turno de la jornada del viernes. Televisa TNT Sports

Central Córdoba y Unión abren

Se inauguraron los Juegos Olímpicos de invierno: las 50 fotos más impactantes de la ceremonia en Italia

Este viernes se llevó a cabo el evento inaugural de la cita que se prolongará hasta el 22 de febrero

Se inauguraron los Juegos Olímpicos

El desfile de la delegación argentina en la ceremonia inaugural de los JJOO de invierno: quiénes fueron los dos abanderados

La Albiceleste tiene ocho representantes en la cita que se desarrolla íntegramente en Italia

El desfile de la delegación

Récords y ciencia: cómo se construyen las pistas más rápidas para el patinaje de velocidad olímpico

El control de la altitud, el manejo de la fricción y la labor de ingenieros especializados hacen posible que los mejores deportistas superen límites históricos en escenarios de máxima exigencia sobre hielo, según expertos citados por National Geographic

Récords y ciencia: cómo se

Galatasaray presentó al futbolista alemán nacionalizado argentino Can Armando Güner

El club turco incorporó al joven atacante de 18 años con experiencia en selecciones juveniles de Alemania y Argentina

Galatasaray presentó al futbolista alemán
DEPORTES
Central Córdoba y Unión abren

Central Córdoba y Unión abren la fecha 4 del Torneo Apertura: la agenda completa

Se inauguraron los Juegos Olímpicos de invierno: las 50 fotos más impactantes de la ceremonia en Italia

El desfile de la delegación argentina en la ceremonia inaugural de los JJOO de invierno: quiénes fueron los dos abanderados

Récords y ciencia: cómo se construyen las pistas más rápidas para el patinaje de velocidad olímpico

Galatasaray presentó al futbolista alemán nacionalizado argentino Can Armando Güner

TELESHOW
La emoción de Valeria Mazza

La emoción de Valeria Mazza al ver a su hijo en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno

Ca7riel y Paco Amoroso anunciaron su nuevo mentor: quién es la histórica figura de la música que se sumará a su álbum

El emotivo adiós de Sabrina Rojas a SQP tras reemplazar a Yanina Latorre: “Los voy a extrañar”

Zaira Nara celebró el sexto cumpleaños de Viggo: sorpresas, festejo íntimo y el saludo a la distancia de su abuela

Murió el actor Rubén Polimeni, reconocido por su trabajo en “Rincón de luz” y “Los Roldán”

INFOBAE AMÉRICA

La colaboración secreta que dio

La colaboración secreta que dio origen a uno de los mayores éxitos de Ozzy Osbourne

Estados Unidos acusó a China de realizar una prueba nuclear secreta en 2020

Organización religiosa impulsa acciones para prevenir la trata de personas en El Salvador

Así son las SUVs que prometen cambiar la experiencia de manejo en Perú

Líder de peligrosa pandilla panameña es encontrado culpable en una Corte de Los Ángeles