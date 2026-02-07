El nuevo capítulo entre Diego Latorre y el Chavo Fucks tras el tenso cruce al aire: “Lo quiero, es un buen personaje para un show televisivo”

Los panelistas de F90 tuvieron un álgido debate en el clásico programa de fútbol del mediodía de ESPN

El debate entre Diego Latorre y Diego Fucks en el programa F90 que se emite por ESPN tuvo un tercer capítulo este fin de semana en redes sociales tras el tenso ida y vuelta que mantuvieron al aire el jueves. Con la respuesta del Chavo en el inicio del envío del viernes, ambos tocaron el tema en sus perfiles virtuales con mensajes que sobrevolaron el foco del áspero cruce de opiniones que inició todo.

“A los que comunicamos nos cuesta aceptar la incertidumbre, parece una mala palabra. Se relaciona más con lo fortuito que con lo planificado. Como queremos explicar todo nos pone realmente incómodos admitirla. Yo creo lo contrario, si la reconoces empezás a conocer más el juego y a los deportistas”, escribió Gambeta en su perfil de X seguido por más de 1 millón de personas. “Uno de los errores imperdonables para quien analiza es medirlo todo. En el fútbol hay muchos gestos imperceptibles que resuelven jugadas, partidos, campeonatos. De la única forma que se puede avanzar en la observación es enfrentando la incertidumbre. La linealidad de los deportes estadounidenses (nos invadieron) no corre en el fútbol”, reflexionó sobre los comunicadores del fútbol.

En medio de sus posteos sobre el rol del periodismo, un seguidor le preguntó si había visto la respuesta del Chavo al aire cuando se inició el programa del viernes sin su presencia en el estudio. “Dieguito, ¿viste lo que dijo el Chavo Fucks sobre que lo mandaste a estudiar? No entiendo porque no te lo dijo en la cara”, le planteó. “Jajaja. Yo lo quiero y lo valoro. Es mejor debatir que asentir. Es un buen personaje para un show televisivo. Tiene interés y una gran trayectoria”, devolvió el ex futbolista de Boca Juniors, que hoy es uno de los comentaristas principales de fútbol en la TV.

Apenas unos minutos más tarde, Fucks también utilizó sus redes sociales para mostrarse activo. Sin una respuesta directa inicial a Gambeta, el Chavo reflexionó: “El mundo del fútbol (no es el único) tiene al rechazo como primera reacción ante lo nuevo o lo desconocido, sea cual fuere lo nuevo o lo desconocido. Es más sencillo oponerse o descalificarlo que tratar de entender y después, recién después, elegir u opinar. Sería lo más lógico”.

Al mismo tiempo, sumó otro análisis: “Un entrenador de Primera debe hacer 3 cambios por la seguidilla de partidos. Como tuvo 5 días entre partido y partido, usó los dos primeros para descanso y recuperación y los dos últimos para táctica y estudio del rival, sin demasiada intensidad. Hay que tomarse el trabajo de hablar con los DT. Los entrenadores en actividad son la verdadera referencia de lo que ocurre y de lo que deben enfrentar. Utilizan todos los recursos posibles, humanos, tecnológicos y científicos. Son los que realmente saben”.

El periodista de ESPN, seguido por más de 300 mil personas en X, recibió muchos comentarios sobre lo sucedido con Latorre y respondió a algunos de ellos. “Lo malo es que te haya mandado a estudiar este muchacho, que no puede diferenciar el concepto de lesión provocada con el concepto de prevención de lesiones por desgaste o sobrecarga (lease no forzadas o similar). El que piense que se las sabe todas siempre pierde”, lo defendió un seguidor. Y el Chavo sumó su mirada a la argumentación: “Agrego: podemos salir abrigados ante una temperatura baja y hasta vacunarnos contra la gripe. Es una prevención. Después, podemos engriparnos igual. Y también puede pasar que cruce una calle, me pise un auto y termine en un hospital enyesado. Pero la prevención reduce la chance”.

Otro seguidor elogió el intercambio que tuvieron con Latorre al aire: “Chavo. Eres un genio, cuando oí tu frase ‘al ring no se sube con cualquiera’ entendí siempre tu postura y altura a los debates. Con Latorre siempre son debates exquisitos, genios ambos”, le planteó un seguidor. “Gracias. Eso fue dicho ayer también (que los debates con Diego están buenos porque su pensamiento es diferente al mío pero es honesto) pero los nenazos no sostienen la atención más de 10 segundos”, explicó.

EL IDA Y VUELTA ENTRE LATORRE Y FUCKS EN TV

La tensión en el programa F90 de ESPN alcanzó su punto máximo cuando Diego Latorre y Diego Chavo Fucks protagonizaron un cruce verbal en directo mientras analizaban las lesiones que afectan al plantel de Boca Juniors y a varios futbolistas internacionales. El episodio, que rápidamente circuló en redes sociales, no solo destapó diferencias conceptuales sobre el entrenamiento y el uso de tecnología como el GPS en el fútbol, sino que derivó en una respuesta inesperada al día siguiente, con Fucks llevando libros al estudio.

La controversia surgió tras la presentación del cronista que cubre las noticias de Boca, Augusto César, quien detalló las bajas recientes del equipo xeneize, luego de que Ander Herrera y Exequiel Changuito Zeballos abandonaran la lista de disponibles. Mientras el cuerpo técnico, encabezado ahora por Claudio Úbeda, enfrenta la dificultad de armar el once que viajará a Vélez para disputar la cuarta fecha del Torneo Apertura, el foco de la discusión se desplazó hacia el impacto de la preparación física y el análisis de datos en la prevención de lesiones.

Latorre, visiblemente alterado, interpeló a Fucks durante la emisión: “No hables más. ¿Ves por qué me enojo? Estoy hablando de la motricidad de los jugadores de fútbol”, cuestionando la interpretación de su colega sobre los métodos de medición actuales. Fucks replicó: “Eso es individual, eso es para tener mediciones individuales”. El debate escaló cuando Latorre presionó a Fucks para que explicara las lesiones colectivas en clubes europeos: “¿Por qué el City tiene siete lesionados? ¿Por qué el Arsenal tiene ocho lesionados? Después de hablarme de la tecnología me decís: ‘Qué sé yo’. ¿Vos sabés cómo se lesionó Gvardiol en el Manchester City, por ejemplo? Empezá a estudiar entonces y no me hables del GPS, hablame del juego real”. La frase se viralizó y Latorre concluyó la intervención dirigiéndose a Sebastián Vignolo: “Me tenés que pagar el sueldo vos, las cosas que tengo que escuchar en este programa...”.

La discusión entre Latorre y Fucks se reactivó en la siguiente edición del programa. Fucks realizó una puesta en escena con varios libros sobre el fútbol, entre ellos La evolución táctica del fútbol de Martí Perarnau y su propio trabajo, Duelo de Guapos, publicado en 2005 con prólogo de Roberto Fontanarrosa y un capítulo dedicado a Diego Latorre. El periodista justificó su reacción en cámara: “Es muy gracioso que manden a la escuela a un tipo que cubrió siete Mundiales y escribió cinco libros, pero no importa, hay que ser siempre humilde. Por eso traje acá algunos libros”, remarcando su trayectoria.

Sumó a la exposición el libro Dios salve a Pep, sobre la etapa de Pep Guardiola en el Manchester City. Según Fucks, la admiración de Latorre por Guardiola entraría en contradicción con la línea argumental del debate. Mostró también una edición de la revista Líbero, en cuya portada se repasaban los veinte mejores futbolistas argentinos según la opinión de cuatro periodistas nacionales, incluidos él mismo y su compañero Daniel Arcucci.

A modo de cierre y en tono distendido, Fucks señaló: “Así que muchachos, antes de decir algunas cositas hay que fijarse a quién se la decimos y por qué. Voy a ir a la escuela, voy a aprender con todos esos libracos que traje”. Ratificó que la relación con Latorre sigue intacta tras la discusión: “Es un tipo bárbaro y lo quiero mucho. Todo lo que él dice lo piensa de verdad, porque es genuino por más que esté equivocado. Pero es lo que piensa”.