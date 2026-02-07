Deportes

El grave accidente de un tenista serbio durante la serie de Copa Davis en Chile tras chocar contra una mampara de vidrio

Dusan Lajovic terminó con algunas heridas luego del incidente y debió ser hospitalizado. Su estado de salud

Dusan Lajovic sufrió un grave
Dusan Lajovic sufrió un grave accidente tras la derrota ante Tomas Barrios (REUTERS/Pablo Sanhueza)

La serie de Copa Davis en la que Chile venció a Serbia tuvo un giro inesperado tras el segundo partido de singles en Santiago. Mientras los jugadores y el público chileno celebraban el triunfo de Alejandro Tabilo sobre Ognjen Milic, la atención se desvió abruptamente hacia el tenista serbio Dusan Lajovic (123° del ranking ATP) debido a un accidente fuera de la cancha.

En su camino hacia los vestuarios, Lajovic colisionó contra una mampara de vidrio. El fuerte impacto le provocó una contusión en el cráneo, un corte en la mucosa de la boca y un posible aflojamiento de piezas dentales, según informó el medio chileno La Tercera. Los servicios médicos lo trasladaron rápidamente a la Clínica Universidad de Los Andes, donde fue sometido a exámenes para aclarar la gravedad de sus lesiones.

De acuerdo con el citado medio, la delegación de Serbia comunicó que el jugador se encuentra fuera de peligro, aunque permanecerá bajo observación médica. Los estudios confirmaron también un desgarro muscular vasto medial y contusión facial.

Dusan Lajovic ganó dos títulos
Dusan Lajovic ganó dos títulos ATP en individuales (REUTERS/Yves Herman)

Antes del incidente, Lajovic ya había enfrentado dificultades en el ambiente del estadio. Tras perder ante el chileno Tomás Barrios (112°) en el primer turno, el serbio expresó su incomodidad por la actitud de algunos fanáticos: “Fue duro jugar aquí, donde sabíamos que no íbamos a recibir Fair Play, pero eso es la Copa Davis y no creo que el partido se haya definido por eso”. Añadió que “la mayoría vino a disfrutar del tenis, pero hubo algunas personas en las gradas que fueron irrespetuosas. Uno me decía ‘eres malo, eres malo’. No hay necesidad de hablarle a los jugadores”, expresó el tenista.

El accidente ocurrió luego de la derrota frente a Barrios por 7-5 y 7-5 (7), lo que concluyó con la victoria del conjunto local. Lajovic se apresuró para buscar un gel en la zona de vestuarios y asistir a su compañero Ognjen Milic, que sufría calambres durante su partido. En ese contexto, la urgencia por regresar a la cancha derivó en el choque contra el vidrio.

Aunque el clima para el conjunto europeo empeoró con la victoria de Alejandro Tabilo (73°) sobre Ognjen Milic (462°) por 6-7 (3), 6-2 y 6-4. De esa forma el conjunto liderado por Nicolás Massú se aseguró su segundo triunfo. Más tarde, la dupla conformada por Nicolás Jarry y Tomás Barrios obtuvo una nueva victoria (6-4 y 6-4) en el primer partido de este sábado frente a los serbios Ivan Sabanov y Matej Sabanov, lo que liquidó la serie con marcador de 3-0.

Con estos resultados, Chile logró avanzar a la segunda ronda de los Qualifiers de la “Ensaladera de Plata”, donde tiene asegurada la localía y recibirá a la subcampeona de la Copa Davis, España, que cuenta con el tenista número uno del mundo y reciente campeón del Australian Open, Carlos Alcaraz.

