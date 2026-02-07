Con 11 tenistas locales, se sorteó el cuadro principal del Argentina Open

Federico Coria y Martín Jaite, director del Argentina Open, durante el sorteo del cuadro principal (Crédito: Argentina Open)

Ante una multitud de personas que se acercaron al Buenos Aires Lawn Tennis Club para disfrutar de la clasificación del Argentina Open, en su 26ª edición, se llevó a cabo en la sala de prensa —que lleva el nombre del periodista Guillermo Salatino, fallecido el pasado 17 de enero— el sorteo del cuadro principal, que se disputará del 9 al 15 de febrero y contará con la participación de once tenistas locales, además de otros que podrían llegar desde la qualy. Todas las jornadas se podrán seguir por TyC Sports.

Francisco Cerúndolo, la mejor raqueta nacional, ubicado en el puesto 19 del ranking mundial y finalista en las ediciones 2021 y 2023, será el primer cabeza de serie y debutará en los octavos de final ante el bosnio Damir Dzumhur (62°) o un jugador proveniente de la clasificación.

En la parte baja del cuadro aparece el italo argentino Luciano Darderi (23°), quien en la segunda ronda se medirá con el vencedor del cruce entre los chilenos Cristián Garín (92°) y Marcelo Barrios Vera (112°). Para el jugador nacido en Villa Gesell será su tercera participación en Buenos Aires; su mejor actuación fue en 2024, cuando alcanzó los octavos de final.

Sebastián Báez (35°), quien tuvo su mejor arranque de temporada como profesional al conseguir ocho triunfos en diez presentaciones y fue finalista en el ATP 250 de Auckland, esperará en los octavos de final al peruano Ignacio Buse (98°) o a un jugador de la qualy.

Tomás Etcheverry (54°) debutará en la primera ronda frente a un tenista proveniente de la clasificación. En caso de avanzar, enfrentará a Román Burruchaga (118°) o al serbio Laslo Djere (94°).

El duelo albiceleste lo protagonizarán Camilo Ugo Carabelli (48°) y Francisco Comesaña (64°). El ganador se medirá con el tenista de 9 de Julio Mariano Navone (75°) o el estadounidense Emilio Nava (82°).

Federico Coria, encargado de sacar las fichas durante el sorteo del cuadro principal del Argentina Open (Crédito: Argentina Open)

Federico Coria (312°), quien recibió una invitación para el cuadro principal, fue el encargado de sacar las fichas durante el sorteo. Al conocer su rival, el italiano Matteo Berrettini (58°), exclamó: “No, me estás jodiendo”. En ese momento, Martín Jaite, director del torneo, le dijo: “Lo sacaste vos”, ante la frustración de la Mojarra, quien confesó que se le había “volado la cabeza” al enterarse del cruce.

Facundo Díaz Acosta (301°), campeón del Argentina Open en 2024, tendrá un estreno exigente frente al chileno Alejandro Tabilo (73°). En caso de avanzar, se cruzará con el brasileño João Fonseca (34°), actual defensor del título.

Por su parte, Juan Manuel Cerúndolo (85°) debutará ante el alemán Daniel Altmaier (44°). El menor de los hermanos Cerúndolo, si supera ese escollo, podría medirse en los octavos de final con el español Pedro Martínez (77°) o con un jugador surgido de la clasificación.

Por último, Alex Barrena (189°) en su primera aparición en el ATP porteño chocará con el checo Vit Kopriva (97°).

Listado de campeones

David Nalbandian, campeón, y José Acasuso, finalista, posan con los trofeos tras la definición del torneo en 2008 (Crédito: NA: SERGIO LLAMERA)

2025 João Fonseca (Brasil)

2024 Facundo Díaz Acosta (Argentina)

2023 Carlos Alcaraz (España)

2022 Casper Ruud (Noruega)

2021 Diego Schwartzman (Argentina)

2020 Casper Ruud (Noruega)

2019 Marco Cecchinato (Italia)

2018 Dominic Thiem (Austria)

2017 Alexandr Dolgopolov (Ucrania)

2016 Dominic Thiem (Austria)

2015 Rafael Nadal (España)

2014 David Ferrer (España)

2013 David Ferrer (España)

2012 David Ferrer (España)

2011 Nicolás Almagro (España)

2010 Juan Carlos Ferrero (España)

2009 Tommy Robredo (España)

2008 David Nalbandian (Argentina)

2007 Juan Mónaco (Argentina)

2006 Carlos Moyá (España)

2005 Gastón Gaudio (Argentina)

2004 Guillermo Coria (Argentina)

2003 Carlos Moyá (España)

2002 Nicolás Massú (Chile)

2001 Gustavo Kuerten (Brasil)