Murió el periodista Guillermo Salatino, una de las voces más emblemáticas del tenis

Guillermo Salatino tenía 80 años. Dejó una huella en el periodismo deportivo nacional e internacional

Murió Guillermo Salatino, una de las figuras más respetadas del periodismo deportivo argentino y una voz emblemática para el tenis nacional e internacional. Tenía 80 años.

“Hoy es un día triste para todos nosotros: a los 80 años, falleció Guillermo Salatino, un periodista que marcó el camino de muchas generaciones de profesionales y que amplió la cobertura del tenis argentino a todo el mundo. Aunque en 2022 había anunciado que no volvería a viajar, estuvo presente en dos de las series de Copa Davis disputadas por Argentina fuera del país, en Groningen y Bolonia. Te vamos a extrañar, Salata. Gracias por difundir nuestro deporte durante casi medio siglo. Desde la AAT enviamos nuestras sinceras condolencias a sus familiares y amigos”, informaron desde la Asociación Argentina de Tenis. El medio C5N detalló que el histórico periodista falleció mientras estaba internado en una clínica de zona norte a la espera de una cirugía de cadera.

Con una carrera que se extendió por más de cuatro décadas, Salatino cubrió todos los grandes escenarios del tenis, dejó su impronta y su nombre se convirtió en sinónimo de pasión, conocimiento y entrega por este deporte.

Nacido el 21 de septiembre de 1945, Salatino se formó en la Escuela del Círculo de Periodistas Deportivos y, además de su carrera como periodista, fue un jugador activo de tenis en su juventud, compitiendo en la Primera División del Buenos Aires Lawn Tennis Club (BALTC), donde fue campeón en 1968, 1969 y 1970. Fanático de Racing, era padre de tres hijas y tenía diez nietos.

Su vínculo con el tenis trascendió las pistas. Estuvo inmerso en el ambiente desde múltiples ángulos, lo que le dio una mirada privilegiada para relatar y analizar el deporte.

Guillermo Salatino, una voz inconfundible para el tenis nacional e internacional

A partir de la década del ‘70, Salatino construyó una carrera imparable basada en la cobertura de torneos internacionales. A lo largo de su trayectoria asistió a más de 300 certámenes en todo el mundo y fue uno de los pocos periodistas en la historia en cubrir con constancia la gira de Grand Slam.

Sumó 145 presencias en las grandes citas tenísticas: estuvo en 42 ediciones de Roland Garros, en 42 de Wimbledon, en 43 del US Open y en 18 del Australian Open, posicionándose entre los máximos referentes en la cobertura de este deporte a nivel global.

También admirador del fútbol, hincha de Racing, Salatino trabajó en medios gráficos, radiales, televisivos y digitales, y fue columnista de publicaciones emblemáticas como La Prensa, Ámbito Financiero y El Gráfico, además de ser una voz habitual en radio, con un extenso paso por La Red, y televisión vinculada al tenis. Además, ejerció como docente y fue reconocido por su aporte formativo.

Su trayectoria fue coronada con varios reconocimientos: fue el primer periodista latinoamericano en ganar el premio Ron Bookman Media Excellence Award (en los ATP World Tour Awards), recibió distinciones del Comité Olímpico Argentino y del Comité Olímpico Internacional, y obtuvo diversas estatuillas en los Premios Martín Fierro por su labor periodística, entre otros galardones.

Más allá de su trayectoria profesional, Salatino dejó una marca afectiva e histórica en el ambiente del tenis argentino. Fue homenajeado en numerosas ocasiones por su carrera y su compromiso con el deporte, incluyendo reconocimientos en eventos como el Argentina Open, donde se destacaron su labor y dedicación a lo largo de los años.

Salatino en su lugar en el mundo: una cancha de tenis (@guillermosalatino)

Su conocimiento profundo del deporte, su memoria prodigiosa para recordar detalles y su pasión por el tenis lo convirtieron en una figura respetada tanto por colegas como por deportistas y aficionados. A través de sus crónicas, entrevistas y análisis, Salatino dejó un legado que trascendió generaciones.

Su muerte se siente con pesar en el mundo del tenis y del periodismo. Su voz, sus relatos desde las canchas alrededor del mundo y su pasión en cada bola y en cada punto quedarán grabados en la historia del deporte argentino.

El periodista especializado en tenis, Danny Miche, lo despidió en redes sociales. “Falleció un padre, un ejemplo para todos nosotros. Crecí escuchando sus micros en Sport80, mí sueño era ser algún día como él. Tuve el honor y la suerte de compartir toda mi vida profesional junto a él. Me enseñó todo. Compartimos su última cobertura en la Davis en Bologna 2025. Se nos fue el “Maestro Salata”, el N°1. En el cielo se juntará con María Angélica, Guillermito y Ale. QEPD". “QPDE Salata, fuerzas para la Flia”, se unió el tenista Federico Coria.

“Se nos fue Guillermo Salatino, el Sr tenis. Un Maestro de la radio al que disfrutábamos siendo su compañero. Pura pasión y vocación por lo que hacía. Hasta siempre, Salataaaa”, escribió el periodista Leonardo Gentili.