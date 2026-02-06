Una estrella de la Fórmula 1 habló sobre el grupo de WhatsApp que comparten todos los pilotos: “Hay algunas bromas”

El francés Esteban Ocon dio detalles de lo que hablan los competidores en su grupo privado

En la previa a la nueva temporada de la Fórmula 1 (comenzará oficialmente el próximo el 8 de marzo con el Gran Premio de Australia), el piloto de la escudería Haas Esteban Ocon brindó una entrevista en la cual se refirió a uno de los temas privados de los cuales no se conoce demasiado, como el grupo de WhatsApp exclusivo para los corredores de la Máxima.

En diálogo con el programa Clique, del Canal + de Francia, Ocon respondió acerca del canal de comunicación de los 20 pilotos que compiten en la categoría reina del automovilismo. “La última vez entrevistamos a Isaac Hadjar nos habló de un grupo de WhatsApp con los pilotos de F1. ¿De qué se trata eso?“, consultó el periodista.

El piloto de 29 años oriundo de Normandía, no esquivó a la pregunta y replicó: “Isaac (Hadjar) no habla mucho. Tiene que hablar más (risas). Bueno, hay algunas bromas de vez en cuando. Pero la mayoría de las veces es muy serio. Así que voy a decepcionar a mucha gente".

“Pero está bien que podamos tener un grupo así, donde todos podemos hablar sin filtros y donde nunca se filtra nada. Y eso es genial porque en la F1, todo se sabe, excepto este grupo. Todo el mundo se mantiene muy recto y nadie habla fuera porque solo hay pilotos en el grupo. Así que, cuando hay un tema importante, es cierto que primero hay algunas bromas, pero a menudo es para abordar algún tema importante“, cerró el conductor que tiene como compañero a Oliver Bearman para la temporada entrante en la Fórmula 1.

El piloto francés Esteban Ocon durante el Gran Premio de Abu Dhabi de F1 en 2025 (REUTERS/Jakub Porzycki)

A lo largo de sus 180 grandes premios corridos, Ocon ha conseguido una sola victoria, en el GP de Hungría en 2021, y ha acumulado cuatro podios. Durante la realización de los tests privados en Barcelona, previos a las pruebas de Bahréin, el jefe del equipo Haas realizó comentarios sobre el piloto francés que causaron sorpresa en el seno de la F1.

El francés, que dejó Alpine en la última carrera del 2024 para emigrar a la escudería de raíces norteamericanas, quedó en el ojo de la tormenta por el análisis que realizó Ayao Komatsu: “Sinos fijamos únicamente en los resultados deportivos, sin entrar en detalles, está claro que nadie está satisfecho con los resultados deportivos de Esteban el año pasado”.

Las frases del directivo japonés se dieron en una rueda de prensa y fueron replicadas por la versión francesa del portal especializado Motorsport: “Formaba equipo con un novato. Un novato increíble, sin duda, pero, a pesar de todo, Esteban tiene diez años de F1 a sus espaldas, es ganador de Grandes Premios y ha subido al podio. Por lo tanto, esperábamos más de él”.

Esteban Ocon intentará tener una mejor temporada con Haas en la F1 (Lucas Peltier-Imagn Images)

En la escudería norteamericana, que se ubicó octava en el campeonato de constructores 2025 con 79 puntos apenas por delante de Sauber (70) y Alpine (22), quedó posicionado detrás de su compañero Ollie Bearman, un rookie de 20 años que hizo su estreno como titular este año. “Evidentemente, no es totalmente culpa suya, es un 50-50. A veces es culpa del equipo: no pudimos darle un coche con el que se sintiera cómodo, sobre todo en las clasificaciones. Y en algunos circuitos esto se acentuó mucho más que en otros”, expresó Komatsu, poniendo también sobre la mesa la responsabilidad del equipo.

A los 29 años, Ocon tendrá en 2026 la 11ª temporada en un coche de F1. Tras sumar 38 puntos en 2025 y quedar 15° en el campeonato de pilotos a tres unidades de su compañero Bearman, el francés sueña con tener una remake de su día más glorioso: ganó su única carrera en agosto del 2021 durante el Gran Premio de Hungría.