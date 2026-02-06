Román Burruchaga sacó pasaje a cuartos del Rosario Challenger: sorpresiva eliminación de Francisco Comesaña

Román Burruchaga mostró un gran nivel ante Genaro Olivieri

Román Burruchaga sacó pasaje a cuartos de final del Rosario Challenger, donde habrá al menos cuatro argentinos luchando por un lugar en las semis. La contracara fue Francisco Comesaña, quien sufrió una sorpresiva eliminación. La lluvia puso en suspenso la definición del duelo argentino entre Camilo Ugo Carabelli y Facundo Díaz Acosta, cuyo encuentro fue interrumpido cuando estaban sets iguales.

En el inicio de la jornada, y con un extensa pausa debido a la lluvia, Román Burruchaga (118°) logró un convincente triunfo sobre Genaro Olivieri (241°) por 6-3 y 6-1.

Burru ratificó su buen presente y no le dio chances a su rival. Se enfrentará por una plaza en semifinales con el brasileño Pedro Boscardin Dias (268°), verdugo de Comesaña (64° del mundo y segundo favorito) por 6-4, 3-6 y 6-3.

El Tiburón, que venía de una esforzada victoria en su estreno frente a Nicolás Kicker, volvió a mostrar un nivel por debajo de sus posibilidades. Boscardin aprovechó las dudas de su rival y se metió entre los ocho mejores del torneo.

Francisco Comesaña tuvo una deslucida presentación y quedó eliminado (Fuente: Rosario Challenger)

Ugo Carabelli (48° del ranking ATP y primer preclasificado) y Díaz Acosta (301°) disputaban un cruce con final abierto.

El Brujo, que no había sufrido contratiempos para eliminar a Guido Justo (336°) en el debut, esta vez lució incómodo y errático, al punto que en el primer set sacó 5-2 arriba para llevarse el set y lo perdió por 7-5.

En la segunda manga, bajo una persistente llovizna, Ugo Carabelli quebró en el tercer juego, pero Díaz Acosta recuperó en el siguiente. El Top 50 mostró más oportunismo en los puntos decisivos y se llevó el set por 6-4. Antes del comienzo del tercer parcial, el partido fue suspendido.

La actividad ya había sido interrumpida durante la tarde debido a la lluvia, lo cual demoró el normal desarrollo de la jornada a punto tal que pasadas las 23 había concluido apenas uno de los cuatro partidos programados.

Otro de los cruces aplazados por mal tiempo fue el de Juan Manuel La Serna (386°), que perdía frente a Hugo Dellien (149°) por 6-3, 1-0 y el saque en favor del boliviano.

El Rosario Challenger, torneo perteneciente al segundo escalón del circuito ATP, se juega sobre polvo de ladrillo. Otorga 125 puntos para el ranking y reparte un total de 225 mil dólares en premios. Los partidos son televisados en vivo por Fox Sports.

Camilo Ugo Carabelli ganó la edición 2025 del torneo (Fuente: Rosario Challenger)

En las últimas horas, el torneo se vio conmovido por la denuncia del español Nikolas Sánchez Izquierdo, quien dijo haber recibido mensajes intimidatorios de parte de presuntos apostadores que le exigieron perder su partido frente al argentino Valerio Aboian.

Sánchez Izquierdo, de 26 años, decidió realizar la denuncia –tal cual indica el Programa Anticorrupción de la Agencia Internacional de Integridad del Tenis– antes de salir a la Cancha 1 del Jockey Club de Rosario.

Según la información a la que tuvo acceso Infobae, Sánchez Izquierdo se presentó ante oficiales de la Comisaría 17ª de la ciudad para formalizar su denuncia alrededor de las 17 del miércoles.

De acuerdo con su relato y las pruebas que presentó, recibió amenazas por intermedio de WhatsApp. Un número que no tenía agendado (con la característica de Rosario) lo saludó y tras la respuesta del tenista inmediatamente le hizo una violenta y extensa advertencia: “Nikolas escucha bien, porque no te lo diremos otra vez y esto es para este partido. Sabemos todo de ti y de tu familia”, fue el inicio del agresivo mensaje que le mencionó nombres de su círculo íntimo y direcciones en España para exigirle que “pierda el partido” de la “forma más disimulada”.

Un tenista masculino se agacha con concentración, listo para devolver un tiro durante un intenso partido en una cancha de arcilla (@nikolasanchez8)

Rosario Challenger - Resultados de los 8vos de final

Camilo Ugo Carabelli (1°, ARG) vs. Facundo Díaz Acosta (ARG), 5-7 y 6-4 (postergado)

Pedro Boscardin Dias (BRA) a Francisco Comesaña (2°, ARG) por 6-4, 3-6 y 6-3

Román Andrés Burruchaga (ARG) a Genaro Alberto Olivieri (ARG) por 6-3 y 6-1

Juan Manuel La Serna (ARG) vs. Hugo Dellien (BOL), 3-6, 0-1 (postergado)

Rosario Challenger - Partidos del viernes 5 de febrero de 2026

Camilo Ugo Carabelli (1°, ARG) vs. Facundo Díaz Acosta (ARG), 5-7 y 6-4 (postergado)

Juan Manuel La Serna (ARG) vs. Hugo Dellien (BOL), 3-6, 0-1 (postergado)

Román Burruchaga (ARG) vs. Pedro Boscardin Dias (BRA)

Juan Manuel Cerúndolo (4°, ARG) vs. Andrea Pellegrino (ITA)

Valerio Abolain (ARG) vs. Tseng Chun-Hsin (TPE)