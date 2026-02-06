Iba a ser titular, pero no tuvo minutos: la razón detrás de la ausencia de Julián Álvarez en la goleada del Atlético de Madrid

Álvarez, de 26 años, no anota un gol desde el 9 de diciembre (REUTERS/Susana Vera)

La ausencia de Julián Álvarez fue una de las noticias principales en el triunfo 5-0 del Atlético de Madrid sobre Real Betis en los cuartos de final de la Copa del Rey, en el estadio La Cartuja, Sevilla. El delantero argentino no figuró entre los titulares por un virus estomacal que lo afectó pocas horas antes del inicio del partido, pese a que su presencia estaba planeada desde el inicio.

El club había contemplado a Álvarez como titular, ya que participó en los entrenamientos del martes y miércoles previos al encuentro. Sin embargo, el malestar estomacal obligó a retirarlo del once inicial sin parte médico oficial y no realizó el calentamiento, aunque permaneció en el banco de suplentes con intención de poder jugar si su condición mejoraba.

El entrenador Diego Simeone reconfiguró la delantera ante la baja. Apostó por el francés Antoine Griezmann y por Ademola Lookman, quien debutó como refuerzo en el ataque. Atlético necesitaba variantes ofensivas en una fase de temporada marcada por la sequía goleadora de Álvarez, quien no marca desde el 9 de diciembre frente a PSV en la Liga de Campeones, acumulando más de diez partidos sin anotar.

Lookman respondió a la confianza anotando uno de los goles de la noche, mientras Griezmann y Dávid Hancko también extendieron la ventaja antes del descanso. El segundo tanto llegó gracias a Giuliano Simeone, quien empujó la pelota tras un centro de Matteo Ruggeri.

En la segunda parte, Thiago Almada cerró la goleada al ingresar de suplente y firmar su segundo gol en los últimos cuatro partidos. Nahuel Molina sumó minutos, y Nicolás González permaneció en el banquillo. Por el lado del Betis, dirigido por Manuel Pellegrini, resaltaron las participaciones de Ezequiel Chimy Ávila y Valentín Gómez como titulares.

El Colchonero derrotó al conjunto del Ingeniero Pellegrini

La nueva ausencia de Álvarez sorprendió al tratarse de su segundo partido seguido sin ser titular, luego de iniciar en el banco ante Levante. Simeone buscó despejar las dudas en la conferencia de prensa posterior al triunfo del Colchonero. “No se sintió bien en la noche de ayer. Hoy por la mañana vino, obviamente, buscando poder estar. La verdad es que no estaba con la fuerza que necesitaba el partido. Y entendíamos con el médico que lo mejor era que no empiece el partido”, puntualizó el orientador argentino.

Con el pase asegurado a semifinales, el Atlético de Madrid enfrentará a Athletic Club de Bilbao, Barcelona o Real Sociedad. La próxima cita será de nuevo ante Betis en el torneo local, con el equipo rojiblanco se mantiene aún en persecución de los líderes de la liga, Barcelona y Real Madrid. El conjunto catalán está en la cima, con 55 puntos, diez más que el Atleti. Como escolta surge la Casa Blanca, con 54 unidades.

El ingreso de Lookman como reemplazo de Álvarez ofreció variantes en el ataque y señales alentadoras para el Atlético, que supo compensar la ausencia de su goleador con una actuación convincente y recursos renovados en la ofensiva. No obstante, para dar pelea en todos los frentes, el elenco rojiblanco necesita de la mejor versión de su figura, por la que pagó 104 millones de dólares.