Los goles de Giuliano Simeone y Thiago Almada para el triunfo 5-0 del Atlético de Madrid por la Copa del Rey

El hijo del Cholo convirtió un tanto en el triunfo sobre Betis

Atlético de Madrid derrotó 5-0 al Betis en el Estadio La Cartuja y se metió a las semifinales de la Copa del Rey. El equipo de Diego Simeone destrabó el trámite antes del primer cuarto de hora y contó con la participación goleadora del hijo del Cholo, Giuliano, quien marcó el segundo tanto del Colchonero a la media hora de juego con una definición sencilla, en la que tuvo que empujar la pelota tras un desborde y centro atrás de Matteo Ruggeri. Thiago Almada cerró la paliza en Sevilla.

Simeone convirtió su quinto grito en 31 duelos de la temporada y es el primero en la presente Copa del Rey después de dos presencias en las fases anteriores contra Atlético Baleares (3-2) y Deportivo de La Coruña (1-0). Su último aporte en la red había ocurrido el 21 de enero en el 1-1 ante Galatasaray por la séptima fecha de la Fase Liga en la UEFA Champions League. También acumula siete asistencias en este periodo. Este jueves fue titular junto al arquero Juan Musso.

Mientras tanto, Almada dejó atrás definitivamente los rumores en torno a una salida temprana del Colchonero y se está transformando en una versión renovada de Ángel Correa, ya que el ex San Lorenzo se distinguía por cambiar los compromisos con sus entradas en mitad del juego y la reciente incorporación metió sus cuatro goles en el Rojiblanco ingresando desde el banco de suplentes. En esta ocasión, reemplazó en el minuto 67 a Álex Baena y selló el 5-0 a los 82′ tras un rebote al medio del arquero Adrián frente a un remate de Antoine Griezmann.

El ex Vélez convirtió el 5-0 ante Betis

Sus anteriores celebraciones habían ocurrido en el ámbito de la Liga de España. En primera instancia, marcó el gol del triunfo 1-0 ante Osasuna con 27 minutos en cancha, brindó un tanto y una asistencia en 22′ ante Sevilla (3-0) y también le anotó al Mallorca (3-0) en solo 18′. Atlético de Madrid siempre ganó cuando tuvo a Almada en la lista de artilleros. Al igual que el volante ofensivo, Nahuel Molina sumó minutos en el complemento, mientras que Julián Álvarez y Nicolás González fueron suplentes.

Dávid Hancko, Ademola Lookman y Antoine Griezmann completaron la goleada en Andalucía y Atlético de Madrid se metió en las semifinales de la Copa del Rey por tercer año seguido. De esta forma, buscará dejar atrás las eliminaciones anteriores contra Athletic Club de Bilbao y Barcelona y soñar con levantar un título esquivo desde 2013, cuando le ganó la definición en la prórroga al Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu. Es el cuarto máximo ganador de este trofeo con 10 conquistas, por detrás del Barcelona (32), Athletic (24) y el Merengue (20).

En los partidos restantes de la fase, el Blaugrana despachó 2-1 al Albacete como visitante, el Athletic Club sacó pecho en Mestalla para ganarle 2-1 al Valencia y la Real Sociedad venció 3-2 a Alavés en Mendizorroza. De esta forma, todos los visitantes pasaron a la siguiente ronda. El sorteo para definir los emparejamientos se hará este viernes desde las 9 (hora argentina).

A la espera de conocer su rival, el Atlético de Madrid se volverá a ver las caras con el Betis este domingo desde las 14:30 en la capital española por la fecha 23 del torneo doméstico, en el que marcha en la tercera colocación con 45 puntos, a 10 unidades del líder Barcelona y a 9 del segundo Real Madrid.

El Colchonero derrotó al conjunto del Ingeniero Pellegrini

La tabla de posiciones de la Liga de España