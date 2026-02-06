El mal momento que vivieron Colo Barco y su esposa Yaz Jaureguy con su bebé de 10 meses en un hospital francés (@yaz.jaureguy)

Valentín Barco y su pareja realizaron una fuerte denuncia pública sobre la atención médica que recibió su hija en un hospital de Estrasburgo, Francia. El futbolista argentino, actual jugador del Racing de Estrasburgo, y su pareja apuntaron en redes sociales contra el sistema de salud local, tras acudir a una guardia pediátrica con su hija menor.

La situación se conoció después del triunfo del equipo francés por 3-1 ante el Mónaco en los octavos de final de la Copa de Francia. Tras el encuentro, la pareja de Barco, Yaz Jaureguy, expresó su malestar a través de una publicación en la que relató la experiencia en la guardia de menores del hospital Hautepierre. En su mensaje, destacó: “Una guardia en la que dicen atender a un bebé a las seis horas cuando es algo grave. El sistema de salud de esta ciudad es un desastre. Hautepierre debería cerrar. Dejan a los niños tirados en el piso durante horas para que luego tengan que irse a sus casas sin saber si están bien. Son completamente inhumanos, un asco”.

La influencer acompañó sus palabras con una imagen de la entrada al área de emergencias pediátricas, identificando el lugar de los hechos. Según el relato, acudieron al hospital junto a su hija Gemma, nacida en marzo del año pasado.

La fuerte denuncia del Colo Barco y su pareja, Yaz Jaureguy (@yaz.jaureguy)

Luego de la publicación, Valentín Barco replicó el mensaje en sus propias redes y sumó una crítica directa al centro de salud: “Increíble. Hacen todo mal. Hautepierre tiene que cerrar urgente. Es lo peor de Estrasburgo”. Las declaraciones de ambos llamaron la atención por la gravedad de las acusaciones y la exposición pública de la situación.

El episodio se conoció justo después de la victoria de Racing de Estrasburgo ante el Mónaco, resultado que permitió el pase a cuartos de final de la Copa de Francia. En el encuentro, los argentinos Valentín Barco y Joaquín Panichelli tuvieron un papel clave. Barco asistió al paraguayo Julio Enciso para el segundo gol del equipo, mientras que Panichelli aportó una asistencia para el primer tanto de Martial Godo.

El partido se resolvió con goles de Godo, Enciso y un tercer tanto también del paraguayo. El equipo de Estrasburgo se afirmó en la Ligue 1 y espera su próximo compromiso en la copa frente a Reims. La actuación de los futbolistas argentinos fue destacada por su aporte en un encuentro decisivo para el club.

El conjunto de Estrasburgo también da pelea en las otras competencias que afronta. En la Ligue 1 figura en el séptimo puesto con 30 puntos, lo que lo posiciona a sólo una unidad del Rennes, último en clasificar a una competencia Europea. Este domingo buscarán escalar posiciones en su visita a la casa del Le Havre, que marcha en la posición 15° del torneo local. Además, culminaron en el primer lugar de la Fase Regular de la Conference League, lo que les permitió acceder a los octavos de final del certamen europeo.

Vale destacar que Barco atraviesa un gran presente y se consolidó como una de las piezas fundamentales del Estrasburgo. Su rendimiento lo posiciona entre los jugadores argentinos observados por Lionel Scaloni de cara al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. El lateral izquierdo modificó su juego (suele jugar en la zona media del campo) y se ganó un lugar en el equipo gracias a su aporte tanto en defensa como en ataque.

El futbolista llegó al conjunto francés en enero de 2025, tras un paso irregular por el Brighton de la Premier League. Estrasburgo pagó cerca de 10 millones de euros por su pase y le firmó contrato hasta 2029. En la presente temporada disputó 27 partidos, marcó un gol y brindó nueve asistencias, convirtiéndose en el argentino con más pases gol en las cinco principales ligas de Europa.