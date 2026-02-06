Deportivo Riestra le ganó 1-0 a Deportivo Maipú y avanzó a los 16avos de la Copa Argentina: así quedó el cuadro

Deportivo Riestra y Deportivo Maipú abrieron la jornada este jueves (Crédito: @Copa_Argentina)

Luego de las victorias de Talleres y Platense, los 32avos de la Copa Argentina siguen su curso este jueves. En el primer turno, Deportivo Riestra venció 1-0 a Deportivo Maipú y Barracas Central cierra el día frente a Temperley.

Deportivo Riestra 1-0 Deportivo Maipú

Ambos se midieron por los 32avos de la Copa Argentina

Deportivo Riestra venció 1-0 a Deportivo Maipú de Mendoza en el Estadio Ciudad de Caseros gracias al único gol de Ángel Stringa a los 44 minutos de partido y avanzó a los 16avos de final de la Copa Argentina. Se medirá al vencedor de San Lorenzo o Deportivo Rincón de Neuquén.

El Malevo logró su primera victoria en el año en medio de un mal comienzo en el Torneo Apertura, que lo lleva a estar en los últimos lugares de la Zona A. Sus dos caídas iniciales contra Boca Juniors en la Bombonera y Defensa y Justicia en el Estadio Guillermo Laza fueron un llamado de atención para los dirigidos por Gustavo Benítez, que tampoco pudieron reponerse ante Barracas Central, aunque sumaron su primer punto en el certamen tras igualar 1-1 en los 90 minutos.

Por otro lado, el Botellero está a la espera de la reanudación oficial de la competencia en la Primera B Nacional, luego de que el año pasado terminó séptimo en la Zona A y perdió ante Estudiantes de Buenos Aires en la primera ronda del Reducido por el segundo ascenso. Volvió a participar de la Copa Argentina después de no haberse clasificado para la edición de 2025.

Formaciones:

Deportivo Riestra: Iván López; Juan Cruz Randazzo, Nicolás Caro Torres, Facundo Miño, Rodrigo Sayavedra, Pedro Ramírez; Mateo Ramírez, Ángel Stringa, Nicolás Watson; Ramón González Herrero y Nicolás Benegas. DT: Gustavo Benítez.

Deportivo Maipú: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Luciano Arnijas, Aron Agüero, Nicolás Fernández; Gastón Mansilla, Nirko Bonfigli; Marcelo Eggel, Juan Pablo Gobetto, Tomás Silva; y Felipe Rivarola. DT: Alexis Matteo.

Árbitro: Daniel Zamora

Estadio: Ciudad de Caseros (Estudiantes)

Barracas Central-Temperley

Barracas Central choca con Temperley en Sarandí

Barracas Central y Temperley finalizan la jornada en el Estadio Julio Humberto Grondona de Sarandí por un pase a los 16avos de final de la Copa Argentina. Nazareno Arasa es el árbitro del encuentro, que es televisado por TyC Sports.

El Guapo perdió 1-0 frente a River Plate en condición de local por la primera jornada y registró dos igualdades contra Aldosivi (0-0) y Deportivo Riestra (1-1). Los dirigidos por Ruben Darío Insua sienten la falta de gol en este arranque porque su único tanto fue anotado por Rodrigo Insua de penal.

En la vereda opuesta, el Gasolero se está preparando para volver a luchar por el ascenso a la Primera División tras perder en la primera fase del Reducido ante Gimnasia y Tiro de Salta. El duelo de este jueves marca el estreno oficial de Nicolás Domingo como entrenador del equipo en su primera experiencia después del retiro profesional.

Partido en desarrollo...

Formaciones:

Barracas Central: Juan Espínola; Kevin Jappert, Rafael Barrios, Fernando Tobio, Gastón Campi; Rodrigo Insua, Iván Tapia, Dardo Miloc, Gonzalo Maroni; Gonzalo Morales y Facundo Bruera. DT: Ruben Darío Insua.

Temperley: Ezequiel Mastrolía; Valentino Werro, Santiago Flores, Valentín Aguiñagalde, Gian Nardelli, Lucas Angelini; Gerónimo Tomasetti, Adrián Arregui; Luciano Nieto, Gabriel Hauche y Marcos Echeverría. DT: Nicolás Domingo.

Árbitro: Nazareno Arasa

Estadio: Julio Humberto Grondona (Arsenal)

TV: TyC Sports

Así está el cuadro de la Copa Argentina

Deportivo Riestra ganó y es el séptimo clasificado a los 16avos de final

Todos los partidos de los 32avos de la Copa Argentina

Independiente Rivadavia 2-0 Estudiantes de Caseros

Lanús 4-1 Sarmiento de La Banda

Estudiantes 4-0 Ituzaingó

Argentinos 1-1 (5-6) Ferrocarril Midland

Talleres 2-0 Argentino de Merlo

Platense 1-0 Argentino de Monte Maíz

( EN JUEGO) - Barracas Central vs Temperley, en el Estadio Julio Humberto Grondona.

Miércoles 11 de febrero

19:00 - Rosario Central vs Sportivo Belgrano (San Francisco), en el Estadio 15 de Abril

21:15 - Central Córdoba (Santiago del Estero) vs Gimnasia y Esgrima (Jujuy), en el Estadio Padre Martearena

Martes 17 de febrero

- Aldosivi (Mar del Plata) vs San Miguel, en horario y estadio a confirmar.

- Tigre vs Claypole, en horario y estadio a confirmar.

- River Plate vs Ciudad de Bolívar, en horario y estadio a confirmar.

Martes 24 de febrero

- Boca Juniors vs Gimnasia de Chivilcoy, en horario y estadio a confirmar.

Miércoles 25 de febrero

- San Martín (San Juan) vs Deportivo Madryn, en horario y estadio a confirmar.

- Godoy Cruz (Mendoza) vs Deportivo Morón, en horario y estadio a confirmar.

Viernes 20 de marzo

- San Lorenzo vs Deportivo Rincón (Los Sauces, Neuquén), en horario y estadio a confirmar.

Miércoles 25 de marzo

- Banfield vs Real Pilar, en horario y estadio a confirmar.

- Atlético Tucumán vs Sportivo Barracas, en horario y estadio a confirmar.

Viernes 27 de marzo

- Belgrano (Córdoba) vs Atlético de Rafaela, en horario y estadio a confirmar.

- Independiente vs Atenas (Río IV), en horario y estadio a confirmar.

Sábado 28 de marzo

- Racing Club vs San Martín (Formosa), en horario y estadio a confirmar.

Domingo 29 de marzo

- Newell´s Old Boys vs Acassuso, en horario y estadio a confirmar.

- Huracán vs Olimpo (Bahía Blanca), en horario y estadio a confirmar.

Martes 31 de marzo

- Unión vs Agropecuario, en horario y estadio a confirmar.

Miércoles 01 de abril

- Instituto vs Atlanta, en horario y estadio a confirmar.

- Defensa y Justicia vs Chaco For Ever, en horario y estadio a confirmar.

Martes 07 de abril

- Estudiantes (Río IV) vs San Martín (Tucumán), en horario y estadio a confirmar.

- Vélez Sarsfield vs Deportivo Armenio, en horario y estadio a confirmar.

- Gimnasia y Esgrima (Mendoza) vs Gimnasia y Tiro (Salta), en horario y estadio a confirmar.

Miércoles 08 de abril

- Sarmiento (Junín) vs Tristán Suárez, en horario y estadio a confirmar.

-Gimnasia y Esgrima La Plata vs Camioneros, en horario y estadio a confirmar.