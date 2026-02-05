Talleres venció 2-0 a Argentino de Merlo y avanzó a los 16avos de final de la Copa Argentina: así quedó el cuadro

Independiente Rivadavia es el último campeón de la Copa Argentina (crédito @CSIRoficial / X)

Los 32avos de final de la Copa Argentina siguen su curso este miércoles con dos partidos. En el primer turno, el Talleres de Carlos Tevez venció 2-0 a Argentino de Merlo en la cancha de Newell’s y Platense cierra el día frente a Argentino de Monte Maíz en Caseros.

Talleres 2-0 Argentino de Merlo

El ganador de la eliminatoria se cruza con Atlético Tucumán o Sportivo Barracas (Crédito: Fotobaires)

Talleres se impuso 2-0 a Argentino de Merlo en un complicado encuentro que sacó adelante gracias a los goles de Giovanni Baroni y Valentín Depietri en el Estadio Coloso Marcelo Bielsa y avanzó a los 16avos de final de la Copa Argentina, instancia en la que enfrentará a Atlético Tucumán o Sportivo Barracas.

El conjunto cordobés fue el principal dominador de los 90 minutos, pero tuvo muchos errores en la definición, sumado a que el arquero, Alejo Tello, se mostró muy seguro en cada intervención para mantener su valla invicta. Cuando todo parecía conducir a los tiros desde los doce pasos, Baroni apareció en soledad por el segundo palo para meter la pelota en el fondo del arco después de un centro bajo de Augusto Schott a los 89 minutos. En la última jugada, Depietri selló el 2-0 final.

La T arribó a este cruce en Rosario en medio de un errático comienzo en la Primera División. Los dirigidos por Carlos Tevez se impusieron 2-1 a Newell’s en Córdoba por la jornada inicial del Torneo Apertura, pero cayeron en sus dos encuentros más recientes contra Vélez (1-2) en Liniers y Platense (1-2) en condición de local.

Por otro lado, el equipo de Cristian Tula cayó en diciembre pasado ante Deportivo Armenio por las semifinales del Reducido por el segundo ascenso desde la Primera B Metropolitana a la Primera B Nacional y este miércoles afrontó el primer duelo oficial del 2026 a la espera de iniciar su participación en la tercera categoría del fútbol argentino.

Formaciones:

Talleres: Guido Herrera; Matías Catalán, Santiago Fernández, Gabriel Báez; Alex Vigo, Martín Río, Mateo Cáceres, Matías Galarza; Rick Lima Morais, Ronaldo Martínez y Valentín Depietri. DT: Carlos Tevez.

Argentino de Merlo: Alejo Tello; Luis Monge, Enzo Tamborelli, Víctor López, Diego Ursino; Tomás Candelaresi, Nahuel Sica, Cristian Medina, Gastón Scisci; Lucas Scarnato y Brian Martín. DT: Cristian Tula.

Árbitro: Maximiliano Macheroni

Estadio: Coloso Marcelo Bielsa (Newell’s)

Platense vs. Argentino de Monte Maíz

Nacho Vázquez es la principal figura que se quedó en Platense con vistas a la Copa Libertadores

Platense y Argentino de Monte Maíz se enfrentan por los 32avos de final de la Copa Argentina en el Estadio Ciudad de Caseros con el arbitraje de Juan Pablo Loustau y transmisión de TyC Sports. El vencedor se cruzará con San Martín de San Juan o Deportivo Madryn.

El Calamar arriba a este duelo en la cancha de Estudiantes de Buenos Aires en medio de un gran arranque por el torneo local. Los dirigidos por Walter Zunino empataron 0-0 ante Unión en Santa Fe y registraron dos victorias seguidas ante Instituto en Vicente López y Talleres en Córdoba, ambas por 2-1, para estar invicto en tres presentaciones y ser líder de la Zona A del Torneo Apertura con siete puntos, junto a Lanús y Vélez.

Por otro lado, El Raya milita en el Torneo Federal A y todavía no ha comenzado la competencia oficial de este año en el ascenso. En la edición pasada de la Copa Argentina fue eliminado en esta misma instancia por Boca Juniors, que lo goleó 5-0 en la cancha de Colón de Santa Fe con goles del Changuito Zeballos, Miguel Merentiel, Lucas Janson, Milton Giménez y Kevin Zenón.

Partido en desarrollo...

Formaciones:

Platense: Nicolás Sumavil, Agustín Lagos, Mateo Mendía, Víctor Cuesta, Celías Ingenthron; Manuel Tucker, Martín Barrios, Santiago Dalmasso; Mauro Luna Diale, Bautista Merlini, Tomás Nasif. DT: Walter Zunino.

Argentino de Monte Maíz: Alexis Bonet; Elián Coronas, Hugo Vera Oviedo, Facundo Rassol, Matías Barbero; Dalmiro Luckievicz, Leonardo López, Ramiro Lasserre, Gabriel Sarmiento; Ignacio Blangetti y Jorge Tejada.

Árbitro: Juan Pablo Loustau

Estadio: Ciudad de Caseros

TV: TyC Sports

Así está el cuadro de la Copa Argentina

Talleres espera por el ganador de Atlético Tucumán o Sportivo Barracas en 16avos de final

Todos los partidos de los 32avos de la Copa Argentina

Independiente Rivadavia 2-0 Estudiantes de Caseros

Lanús 4-1 Sarmiento de La Banda

Estudiantes 4-0 Ituzaingó

Argentinos 1-1 (5-6) Ferrocarril Midland

Talleres 2-0 Argentino de Merlo

Platense vs. Argentino de Monte Maíz

Jueves 05 de febrero

19:00 - Deportivo Riestra vs Deportivo Maipú (Mendoza), en el Estadio Ciudad de Caseros.

21:15 - Barracas Central vs Temperley, en el Estadio Julio Humberto Grondona.

Miércoles 11 de febrero

19:00 - Rosario Central vs Sportivo Belgrano (San Francisco), en el Estadio 15 de Abril

21:15 - Central Córdoba (Santiago del Estero) vs Gimnasia y Esgrima (Jujuy), en el Estadio Padre Martearena

Martes 17 de febrero

- Aldosivi (Mar del Plata) vs San Miguel, en horario y estadio a confirmar.

- Tigre vs Claypole, en horario y estadio a confirmar.

- River Plate vs Ciudad de Bolívar, en horario y estadio a confirmar.

Martes 24 de febrero

- Boca Juniors vs Gimnasia de Chivilcoy, en horario y estadio a confirmar.

Miércoles 25 de febrero

- San Martín (San Juan) vs Deportivo Madryn, en horario y estadio a confirmar.

- Godoy Cruz (Mendoza) vs Deportivo Morón, en horario y estadio a confirmar.

Viernes 20 de marzo

- San Lorenzo vs Deportivo Rincón (Los Sauces, Neuquén), en horario y estadio a confirmar.

Miércoles 25 de marzo

- Banfield vs Real Pilar, en horario y estadio a confirmar.

- Atlético Tucumán vs Sportivo Barracas, en horario y estadio a confirmar.

Viernes 27 de marzo

- Belgrano (Córdoba) vs Atlético de Rafaela, en horario y estadio a confirmar.

- Independiente vs Atenas (Río IV), en horario y estadio a confirmar.

Sábado 28 de marzo

- Racing Club vs San Martín (Formosa), en horario y estadio a confirmar.

Domingo 29 de marzo

- Newell´s Old Boys vs Acassuso, en horario y estadio a confirmar.

- Huracán vs Olimpo (Bahía Blanca), en horario y estadio a confirmar.

Martes 31 de marzo

- Unión vs Agropecuario, en horario y estadio a confirmar.

Miércoles 01 de abril

- Instituto vs Atlanta, en horario y estadio a confirmar.

- Defensa y Justicia vs Chaco For Ever, en horario y estadio a confirmar.

Martes 07 de abril

- Estudiantes (Río IV) vs San Martín (Tucumán), en horario y estadio a confirmar.

- Vélez Sarsfield vs Deportivo Armenio, en horario y estadio a confirmar.

- Gimnasia y Esgrima (Mendoza) vs Gimnasia y Tiro (Salta), en horario y estadio a confirmar.

Miércoles 08 de abril

- Sarmiento (Junín) vs Tristán Suárez, en horario y estadio a confirmar.

-Gimnasia y Esgrima La Plata vs Camioneros, en horario y estadio a confirmar.