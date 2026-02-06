Deportes

Comienza la fecha 4 del Torneo Apertura con el duelo entre Central Córdoba y Unión: la agenda completa

El Ferroviario y el Tatengue abren la jornada del viernes en Santiago del Estero. Desde las 21, por TNT Sports

Guardar
Central Córdoba y Unión abrirán
Central Córdoba y Unión abrirán la cuarta fecha en Santiago del Estero (Crédito: @clubaunion/X)

Central Córdoba recibirá este viernes a Unión de Santa Fe en el primer partido de la fecha 4 del Torneo Apertura. El partido, correspondiente a la Zona A del certamen, se disputará en el estadio Madres de Ciudades de Santiago del Estero a partir de las 21 horas, tendrá como árbitro principal a Andrés Merlos y será televisado por TNT Sports.

El Ferroviario buscará ganar su primer partido del año, ya que apenas cosechó un empate en las primeras tres jornadas, un 0-0 con Atlético Tucumán. En los otros duelos fueron derrotas ante Gimnasia de Mendoza y San Lorenzo. Además, los dirigidos por Lucas Pusineri aún no han marcado goles.

Por su parte, el Tatengue llega al partido en alza luego de la goleada 4-0 que consiguió en Santa Fe ante Gimnasia de Mendoza. El elenco que comanda Leonardo Madelon sumar 4 unidades en la Zona A (empate con Platense y derrota con Lanús) y de ganar alcanzará la línea de Vélez, el Granate y el Calamar, que lideran con 7 puntos.

El último antecedente entre Central Córdoba y Unión se registró el pasado 10 de octubre de 2025 y el equipo de Santiago del Estero se impuso 3-1 como local. En el historial general, se enfrentaron en 9 ocasiones con 5 victorias del Ferroviario y 2 del Tatengue. Empataron en otros dos encuentros.

De este modo, la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026 comenzará esta noche en el estadio Madres de Ciudades de Santiago del Estero con el partido entre Central Córdoba y Unión de Santa Fe, correspondiente a la Zona A del certamen. El sábado 7, la acción continuará con otros cinco juegos entre los cuales se destacan: Aldosivi-Rosario Central (17.00), Racing-Argentinos (18.00) y River Plate-Tigre (20.00). El domingo 8 habrá dos platos fuertes como propuestas con el clásico entre Huracán y San Lorenzo (19.15) y el choque en Liniers entre Vélez y Boca Juniors (22.15). Además, Independiente visitará a Platense a partir de las 17.

El lunes se completará la fecha con encuentros destacados como el del campeón Estudiantes de La Plata ante Deportivo Riestra (19.15) y Lanús recibiendo a Talleres al mismo horario.

Probables formaciones:

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Agustín Quiroga; Fernando Martínez, Tiago Cravero, Fernando Juárez; Horacio Tijanovich, Lucas Varaldo, Ezequiel Naya. DT: Lucas Pusineri.

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Alex Maizon Rodriguez, Juan Pablo Ludueña, Bruno Pittón; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Mateo Del Blanco; Marcelo Estigarribia, Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelon.

Estadio: Madres de Ciudades

Árbitro: Andrés Merlos

VAR: Álvaro Carranza

Hora: 21

TV: TNT Sports

La agenda completa de la cuarta fecha del Torneo Apertura:

Viernes 6/2

19.00: Central Córdoba vs Unión de Santa Fe (Zona A)

Sábado 7/2

17.00: Aldosivi vs Rosario Central (Zona B)

18.00: Racing vs Argentinos Juniors (Zona B)

20.00: River Plate vs Tigre (Zona B)

22.15: Newell’s vs Defensa y Justicia (Zona A)

22.15: Belgrano vs Banfield (Zona B)

Domingo 8/2

17.00: Platense vs Independiente (Zona A)

• 17.00: Sarmiento vs Atlético Tucumán (Zona B)

19.15: Huracán vs San Lorenzo (Interzonal)

22.15: Vélez vs Boca Juniors (Zona A)

22.15: Gimnasia de Mendoza vs Instituto (Zona A)

Lunes 9/2

• 17.00: Barracas Central vs Gimnasia y Esgrima La Plata (Zona B)

19.15: Estudiantes vs Deportivo Riestra (Zona A)

19.15: Lanús vs Talleres (Zona A)

21.30: Estudiantes (Río Cuarto) vs Independiente Rivadavia (Zona B)

Tabla de posiciones del Torneo Apertura:

Temas Relacionados

Central CórdobaUniónTorneo Apertura

Últimas Noticias

Mastantuono reveló detalles de la curiosa relación de amistad que tiene con Jude Bellingham en Real Madrid

El mediocampista argentino explicó cómo se integró al vestuario blanco y contó la importancia del apoyo recibido por el futbolista inglés, a pesar de las barreras idiomáticas

Mastantuono reveló detalles de la

Alerta en la Fórmula 1: el inesperado giro en la nueva reglamentación que perjudicaría a Alpine y otras tres escuderías en la guerra de motores

El equipo con sede en Enstone, junto con McLaren, Williams y el motorista Mercedes, podrían verse afectados por un cambio a días del inicio de la temporada 2026

Alerta en la Fórmula 1:

Román Burruchaga sacó pasaje a cuartos del Rosario Challenger: sorpresiva eliminación de Francisco Comesaña

Burru superó sin problemas a Genaro Olivieri, mientras que el Tiburón cayó frente al brasileño Pedro Boscardin Dias. Camilo Ugo Carabelli y Facundo Díaz Acosta iban sets iguales y los frenó la lluvia

Román Burruchaga sacó pasaje a

El mal momento que vivieron Colo Barco y su esposa Yaz Jaureguy con su bebé de 10 meses en un hospital francés

El futbolista argentino y su pareja denunciaron demoras y una mala atención en un centro médico en Estrasburgo tras asistir por una urgencia con su hija Gemma

El mal momento que vivieron

Argentina inicia su camino en la Copa Davis ante Corea del Sur: horario, cómo ver en vivo los partidos y todo lo que hay que saber

La serie se abrirá el viernes por la noche con dos cruces individuales: primero será el turno de Thiago Tirante ante Hyeon Chung y, luego, Marco Trungelliti con Soon Woo Kwon

Argentina inicia su camino en
DEPORTES
Mastantuono reveló detalles de la

Mastantuono reveló detalles de la curiosa relación de amistad que tiene con Jude Bellingham en Real Madrid

Alerta en la Fórmula 1: el inesperado giro en la nueva reglamentación que perjudicaría a Alpine y otras tres escuderías en la guerra de motores

Román Burruchaga sacó pasaje a cuartos del Rosario Challenger: sorpresiva eliminación de Francisco Comesaña

El mal momento que vivieron Colo Barco y su esposa Yaz Jaureguy con su bebé de 10 meses en un hospital francés

Argentina inicia su camino en la Copa Davis ante Corea del Sur: horario, cómo ver en vivo los partidos y todo lo que hay que saber

TELESHOW
Quién es Rosa Rodríguez, la

Quién es Rosa Rodríguez, la argentina que ganó 2.716.000 euros en Pasapalabra España: “Una mujer de récords”

Evangelina Anderson y La Reini brillaron en MasterChef: cuál fue la torta con la que conquistaron al jurado

Fito Páez y Sofía Gala, juntos sobre el escenario en medio de los rumores de romance: “Salvaje, under y sofisticada”

Mimi Leclercq, la argentina que cantó para Ginóbili, trabajó con Shakira y Christina Aguilera y quiere conquistar el mundo

Llega Citados, el nuevo programa de entrevistas de Juan Marconi con figuras y personajes del mundo del deporte

INFOBAE AMÉRICA

Qué leer esta semana: la

Qué leer esta semana: la autora de “Art”, respiración inteligente y respuestas para el miedo de volar

El Salvador podría enfrentar una época de calor extrema tras una temporada inédita de frentes fríos

La UE destacó los resultados tangibles en varios campos tras su visita a Bolivia: donará 11 millones de euros

Escalofriante masacre yihadista en Nigeria: convocaron a un pueblo a “rezar” y asesinaron 170 personas

Atentado suicida en una mezquita de Islamabad: al menos 31 personas murieron y 169 resultaron heridas