Comienza la fecha 4 del Torneo Apertura con el duelo entre Central Córdoba y Unión: la agenda completa

Central Córdoba y Unión abrirán la cuarta fecha en Santiago del Estero (Crédito: @clubaunion/X)

Central Córdoba recibirá este viernes a Unión de Santa Fe en el primer partido de la fecha 4 del Torneo Apertura. El partido, correspondiente a la Zona A del certamen, se disputará en el estadio Madres de Ciudades de Santiago del Estero a partir de las 21 horas, tendrá como árbitro principal a Andrés Merlos y será televisado por TNT Sports.

El Ferroviario buscará ganar su primer partido del año, ya que apenas cosechó un empate en las primeras tres jornadas, un 0-0 con Atlético Tucumán. En los otros duelos fueron derrotas ante Gimnasia de Mendoza y San Lorenzo. Además, los dirigidos por Lucas Pusineri aún no han marcado goles.

Por su parte, el Tatengue llega al partido en alza luego de la goleada 4-0 que consiguió en Santa Fe ante Gimnasia de Mendoza. El elenco que comanda Leonardo Madelon sumar 4 unidades en la Zona A (empate con Platense y derrota con Lanús) y de ganar alcanzará la línea de Vélez, el Granate y el Calamar, que lideran con 7 puntos.

El último antecedente entre Central Córdoba y Unión se registró el pasado 10 de octubre de 2025 y el equipo de Santiago del Estero se impuso 3-1 como local. En el historial general, se enfrentaron en 9 ocasiones con 5 victorias del Ferroviario y 2 del Tatengue. Empataron en otros dos encuentros.

De este modo, la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026 comenzará esta noche en el estadio Madres de Ciudades de Santiago del Estero con el partido entre Central Córdoba y Unión de Santa Fe, correspondiente a la Zona A del certamen. El sábado 7, la acción continuará con otros cinco juegos entre los cuales se destacan: Aldosivi-Rosario Central (17.00), Racing-Argentinos (18.00) y River Plate-Tigre (20.00). El domingo 8 habrá dos platos fuertes como propuestas con el clásico entre Huracán y San Lorenzo (19.15) y el choque en Liniers entre Vélez y Boca Juniors (22.15). Además, Independiente visitará a Platense a partir de las 17.

El lunes se completará la fecha con encuentros destacados como el del campeón Estudiantes de La Plata ante Deportivo Riestra (19.15) y Lanús recibiendo a Talleres al mismo horario.

Probables formaciones:

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Agustín Quiroga; Fernando Martínez, Tiago Cravero, Fernando Juárez; Horacio Tijanovich, Lucas Varaldo, Ezequiel Naya. DT: Lucas Pusineri.

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Alex Maizon Rodriguez, Juan Pablo Ludueña, Bruno Pittón; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Mateo Del Blanco; Marcelo Estigarribia, Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelon.

Estadio: Madres de Ciudades

Árbitro: Andrés Merlos

VAR: Álvaro Carranza

Hora: 21

TV: TNT Sports

La agenda completa de la cuarta fecha del Torneo Apertura:

Viernes 6/2

• 19.00: Central Córdoba vs Unión de Santa Fe (Zona A)

Sábado 7/2

• 17.00: Aldosivi vs Rosario Central (Zona B)

• 18.00: Racing vs Argentinos Juniors (Zona B)

• 20.00: River Plate vs Tigre (Zona B)

• 22.15: Newell’s vs Defensa y Justicia (Zona A)

• 22.15: Belgrano vs Banfield (Zona B)

Domingo 8/2

• 17.00: Platense vs Independiente (Zona A)

• 17.00: Sarmiento vs Atlético Tucumán (Zona B)

• 19.15: Huracán vs San Lorenzo (Interzonal)

• 22.15: Vélez vs Boca Juniors (Zona A)

• 22.15: Gimnasia de Mendoza vs Instituto (Zona A)

Lunes 9/2

• 17.00: Barracas Central vs Gimnasia y Esgrima La Plata (Zona B)

• 19.15: Estudiantes vs Deportivo Riestra (Zona A)

• 19.15: Lanús vs Talleres (Zona A)

• 21.30: Estudiantes (Río Cuarto) vs Independiente Rivadavia (Zona B)

Tabla de posiciones del Torneo Apertura: