Deportes

El hilarante comentario de Checo Pérez a Franco Colapinto por su trabajo como modelo en la F1

El piloto de Alpine participó de una sesión de fotos y lució un detalle albiceleste que hizo furor entre sus fanáticos. Además, recibió una broma del piloto mexicano

Franco Colapinto posando con la
Franco Colapinto posando con la bandera argentina (@AlpineF1Team)

La previa de la nueva temporada de Fórmula 1 puso en primer plano la interacción distendida entre Franco Colapinto y el mexicano Checo Pérez, cuya sintonía, expuesta en redes sociales, captó la atención de los seguidores y contribuye a la buena atmósfera entre los pilotos latinos.

Mientras los equipos afinan detalles de sus monoplazas en Enstone y se preparan para las inminentes pruebas en Bahréin, el intercambio de mensajes refleja tanto la camaradería como la expectación que rodea al debut del pilarense como titular en el equipo Alpine.

En uno de los episodios recientes de esta relación digital, Checo Pérez regresó a la escena pública tras un año de ausencia y aprovechó la presentación de la nueva línea de indumentaria de Alpine, que fue modelada por Colapinto y su compañero de equipo, Pierre Gasly, para bromear con el joven argentino.

El divertido comentario de Checo
El divertido comentario de Checo Pérez hacia Franco Colapinto

Fue al reaccionar a la publicación en la que Colapinto ironizó sobre su faceta de modelo escribiendo: “Última vez de modelo antes de volver a ser piloto!”. Checo comentó con complicidad: “Mejor de piloto, boludo”. El mensaje, replicado infinidad de veces por los fanáticos, consolidó la química que ambos cultivan desde hace años, según el intercambio recogido por el texto original.

La relación entre los dos no es circunstancial. Colapinto siempre manifestó su idilio con el corredor azteca y recordó que de chico le hubiese gustado tener un piloto argentino para poder alentar como les pasó a los mexicanos con Checo, que debutó en la F1 en 2011, estuvo ausente el año pasado, y volverá .

Además, el mes pasado el piloto bonaerense compartió recientemente una foto retro con Pérez, capturada cuando tenía 12 años. Al pie de la imagen escribió para sus más de cinco millones de seguidores en Instagram: “¡2016! ¡¡Cuánto tiempo, qué vintage y cómo disfrutaba!! Qué viejo estoy. 12 (años) yo”. Entre los extractos de su infancia en el karting y sus primeros trofeos, una de las escenas destacadas aparece junto a Checo, que en aquel entonces integraba Force India (actual Aston Martin) junto a Nico Hülkenberg. El mexicano reconoció públicamente la nostalgia generada por la postal y respondió con humor: “¡Buena foto! Me hiciste sentir viejo”.

Franco Colapinto y Pierre Gasly
Franco Colapinto y Pierre Gasly (@AlpineF1Team)

La afinidad entre Colapinto y Checo Pérez trasciende las redes sociales. El mexicano llegó a definir al argentino como un “pilotazo” y a manifestar su admiración por el fervor de los seguidores argentinos, asegurando que estaba “impresionado por cómo su país alienta por él”.

De cara a los próximos compromisos, Colapinto lució con orgullo el overol de Alpine con la bandera argentina, señal de su condición de representante nacional en la máxima categoría desde el inicio de la temporada. Tras su debut en Williams en 2024 y su recorrido anterior con Alpine, ahora afrontará la responsabilidad de una butaca titular, situación que los seguidores argentinos celebraron de forma masiva.

El equipo Alpine intensifica el desarrollo en su sede de Enstone a la espera de la segunda y tercera tanda de pruebas de pretemporada en Bahréin, programadas del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero respectivamente. El Gran Premio de Australia, que se disputará del 6 al 8 de marzo, marcará el inicio formal de la competencia, donde Franco Colapinto buscará consolidar su lugar desde la primera fecha y profundizar la puesta a punto de su monoplaza tras sumar kilómetros en las pruebas iniciales con el flamante A526, en Barcelona.

