Una estrella del básquet confesó que quiere posar para Playboy y espera la aprobación de su novio: “Solo si está de acuerdo”

Cameron Brink, estrella de la WNBA, analiza posar para Playboy si recibe la aprobación de su novio (Imagen Ilustrativa Infobae)

La basquetbolista estadounidense Cameron Brink, estrella de Los Ángeles Sparks de la WNBA, sorprendió al admitir que analiza aceptar una eventual propuesta para posar en la reconocida revista Playboy, aunque reconoció que deberá pasar por el filtro de su futuro marido.

La pivote de 24 años y 1.93 metros de altura es una de las figuras de la mejor liga de básquet del mundo y mantiene un alto perfil en sus redes sociales, donde suele publicar fotos de su actividad profesional y de su vida privada. Durante una entrevista con TMZ Sports, Brink que se encuentra enfocada en la organización de su boda con Ben Felter, un ex remero del equipo de su universidad. Si su prometido le da el visto bueno, no tendría inconvenientes en participar de una sesión de fotos para la legendaria compañía dedicada al público masculino.

En otro fragmento de la entrevista, Brink expresó su admiración por Kysre Gondrezick, ex jugadora de las Chicago Sky, quien el año pasado se convirtió en la primera estrella de la WNBA en posar para la revista. Brink no dudó en elogiar las imágenes de su colega, a quien describió como “absolutamente bellísima”. Gondrezick fue seleccionada como Miss Junio 2025 por la revista, marcando un hito para la representación de jugadoras de básquet en el universo Playboy.

Cameron Brink, jugadora de la WNBA, ya realizó otras producciones fotográficas (Instagram Cameron Brink)

A lo largo de su carrera, Cameron Brink participó activamente en proyectos fotográficos de alto perfil. En 2025, la jugadora de las Sparks posó en bikini para la edición de trajes de baño de Sports Illustrated y también protagonizó una sesión en la que se retrató completamente desnuda para Players magazine. Brink afirmó en el citado medio estadounidense la condición que debería cumplir para lograr su meta. “Tal vez, pero solo si mi prometido está de acuerdo”, expresó respecto a la posibilidad de aparecer en Playboy, dejando abierta la puerta a futuro.

La deportista también compartió que tiene en mente la planificación de su casamiento. Este evento ocupa hoy uno de los lugares más importantes en su agenda. Brink y Felter se comprometieron en septiembre de 2024, y, de acuerdo con sus declaraciones, todavía quedan aspectos logísticos por resolver. La jugadora de los Sparks detalló: “Estamos definiendo el lugar y todo lo relacionado, coordinando los tiempos con la temporada. Pero me siento muy afortunada. Amo mucho a mi prometido y estoy muy entusiasmada”, puntualizó.

Cameron Brink tiene un alto perfil en redes sociales y sueña con posar para Playboy (Instagram @cameronbrink22)

En cuanto a su carrera deportiva, Brink comenzó a jugar al básquet en la Universidad de Stanford, donde ganó con su equipo el campeonato de la NCAA en 2021 y acumuló múltiples galardones, incluyendo el premio Naismith y el WBCA a la Jugadora Defensiva del Año en 2024 y 2023 respectivamente. Luego, dio el salto a la WNBA y mantuvo un rol como pieza clave en la reconstrucción de los Sparks. El 18 de junio de 2024 sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda y regresó a las canchas luego de 13 meses.

Un dato particular de su vida privada es que tiene un vínculo familiar estrecho con la superestrella de la NBA Stephen Curry, ya que es ahijada del padre del base de los Golden State Warriors por la amistad de sus padres con los de Curry desde la etapa universitaria.

