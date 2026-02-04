Deportes

Surgió de las inferiores de Boca Juniors, emigró al Inter Miami y ahora firmó con un club de la Primera B Nacional

Giovanni Ferraina terminó su préstamo con el segundo equipo de Las Garzas y es nuevo refuerzo de Almirante Brown

Giovanni Ferraina, ex Inter Miami,
firmando su contrato con Club Almirante Brown, oficializando su transferencia

Giovanni Ferraina es nuevo jugador de Almirante Brown, equipo que competirá en la segunda división del fútbol argentino en este 2026. El oriundo de La Matanza, que había estado a préstamo en 2024 y 2025 en el Inter Miami B y hasta llegó a ser capitán, retornó a Boca Juniors, entidad con la que mantiene contrato firmado hasta fines de este año, y fue cedido a la Fragata para militar en la Primera Nacional.

“¡Bienvenido, Gio! Giovanni Ferraina es nuevo jugador de Almirante Brown. Llega proveniente de Boca, luego de estar en Inter Miami en la última temporada y estará a préstamo hasta diciembre del 2026. ¡Vamos por todo!“, le dio la bienvenida Almirante, que anteriormente ya ha sumado ex xeneizes a sus filas como los casos de Natán Acosta, Bruno Cenci, Santiago Gauna y Tomás Díaz (hijo del Cata, que ahora pasó a Los Andes).

Ferraina es defensor central o lateral izquierdo. En abril de 2024 firmó su primer contrato en Boca hasta diciembre de 2026 e inmediatamente después fue cedido al segundo equipo del Inter Miami. El nacido futbolísticamente en Don Bosco de Ramos Mejía llegó a sumar minutos en Reserva y fue campeón con su categoría (2004) en las inferiores, pero no llegó a tocar Primera en el Xeneize. Si bien su sueño era compartir cancha con Lionel Messi en Miami, solamente lo hizo en algunos entrenamientos con el primer equipo y no llegó a debutar.

El defensor de 22 años
fue capitán del segundo equipo de Inter Miami

El último partido del defensor de 22 años fue en octubre del año pasado (derrota 5-2 ante New England Revolution). Acumuló entre 2024 y 2025 un total de 39 partidos con Inter Miami B y aportó dos asistencias. Compartió plantel junto a otros argentinos como Alejo Ristano, Santiago Ledesma y Mateo Saja, hijo del ex arquero Sebastián Chino Saja.

“Gracias 2025! Agradezco cada momento, cada aprendizaje y cada oportunidad que me fuiste brindando, para seguir creciendo y mejorando cada día. Gracias por las amistades y por toda la gente que me tocó compartir este año. Por un 2026 lleno de nuevos objetivos y desafíos por cumplir”, se despidió Ferraina del Inter Miami a través de las redes.

Ferraina firmó contrato en Boca
en 2024 hasta fines de este año

Boca se desprendió de varios futbolistas que militarán en la Primera Nacional esta temporada: Sebastián Díaz Robles (San Martín de San Juan), Ramiro García (Argentino de Quilmes), Gabriel Aranda (Racing de Córdoba), Nahuel Genez y Brandon Cortés (Patronato), Agustín Obando (Atlético Rafaela), Gabriel Vega (Nueva Chicago), Lucas Brochero (San Miguel) e Ignacio Rodríguez (Atlanta). Si bien el lateral izquierdo es un puesto que en la Primera quedó algo descubierto por la baja de Frank Fabra, Claudio Úbeda no tuvo en cuenta a esta promesa y optó por quedarse con Lautaro Blanco, Malcom Braida y el juvenil Santiago Zampieri, reciente campeón con la Reserva.

La primera prueba de Almirante por los puntos será como visitante de Los Andes el domingo 15 de febrero (a partir de las 17:30). La idea del entrenador Rodrigo Alonso es poner en forma cuanto antes a Ferraina para tenerlo a disposición.

LOS FUTBOLISTAS QUE SIGUEN “COLGADOS” EN BOCA

Aunque más de 25 jugadores salieron a préstamo, por transferencia o quedaron libres del Xeneize, otros se mantienen apartados del plantel profesional y con futuro incierto. Son los casos del defensor central Agustín Heredia (viene de un préstamo en Cobreloa de Chile), los mediocampistas Juan Ramírez (campeón de Sudamericana con Lanús) y Gastón Gerzel (permaneció dos años cedido en Los Andes) y el delantero Nicolás Orsini, quien fue pretendido en este mercado por Estudiantes de Río Cuarto, Barracas Central y Central Córdoba de Santiago del Estero, entre otros, pero ninguna negociación llegó a buen puerto.

Malas noticias para Boca Juniors:

Impacto en la Fórmula 1

Así es el Gimnasio Gijang,

Con entrenamientos intensos, Argentina se

La escalofriante lesión que sufrió
