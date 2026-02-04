Deportes

Giuliano Simeone reveló por qué no usa su apellido en la camiseta: “Fue una decisión que me costó”

El hijo del Cholo dio detalles de por qué tomó la determinación de estampar solo su nombre de pila

Guardar
En una sincera entrevista, Giuliano Simeone revela cómo tomó la decisión de diferenciarse de su familia en el campo de juego. Descubre la historia detrás de la camiseta que solo dice 'Giuliano'.

Giuliano Simeone optó por llevar únicamente su nombre de pila en la camiseta del Atlético de Madrid, una decisión que, según explicó en una entrevista con Jorge Valdano para el programa Universo Valdano de Movistar Plus, busca marcar una identidad propia, diferenciada de la trayectoria de su familia, especialmente de su padre, Diego Simeone, actual entrenador del club.

“Cuando subí al (equipo) filial, por primera vez, iba a tener un nombre en la camiseta. Me acuerdo que Gianluca ponía ‘G. Simeone’, mi hermano más grande ‘Simeone’, mi papá Simeone, todos Simeone, Simeone. Yo siempre quise formar mi camino aparte del apellido, fue una decisión que me costó”, reveló el extremo de 23 años.

El delantero argentino expuso que la idea no fue sencilla de tomar y que la debatió con allegados: “Fue una decisión que me costó. Y entonces me puse Giuliano en la camiseta para que me conozcan por mi mismo, por mi nombre. Esa decisión me gustó porque quiero que me conozcan como soy yo, Giuliano”.

El menor del clan Simeone
El menor del clan Simeone decidió usar su nombre de pila en la camiseta (REUTERS/Susana Vera)

En tanto, señaló que existieron opiniones divididas sobre si seguir usando el apellido o identificarse por el nombre, pero finalmente optó por esta última alternativa con el objetivo de construir su propio recorrido: “La fui pensando la decisión y la hablé con mi gente, mi familia, mi novia. Había todo tipo de opiniones, no te voy a mentir. ‘Seguí llevando el apellido, no tu nombre’”.

La particularidad es que si bien en el elenco colchonero Giuliano optó por estampar su nombre de pila, en la selección argentina porta su apellido a secas: “Simeone”.

Actualmente, Giuliano Simeone registra 4 goles y 7 asistencias en 30 partidos jugados esta temporada, incluyendo convocatorias consecutivas a la selección argentina. En cuanto a la convivencia en el vestuario, confesó que la situación de ser hijo del técnico se da con “mucha naturalidad”, aunque en ocasiones se pregunta “¿qué pensarán los otros de mí?”. A modo de broma, destacó: “Cuando ellos hablen mal del entrenador, vos hablá peor. De eso no tengas ninguna duda”.

“Lo veo como que es todo muy natural, no sé por qué o si lo disimulan muy bien, pero lo veo como todo muy natural. Ellos me hablan de cosas que hay que corregir, cosas buenas y malas, como se habla en cualquier otro club. Como pasé en Zaragoza y Alavés. Es todo muy natural, es lo que puedo decir. ¿Si soy cholista? Sí, obvio”, precisó.

En la Selección, Simeone usa
En la Selección, Simeone usa la 17 y su apellido (Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn Images)

En noviembre, Diego Simeone se refirió públicamente al rendimiento de su hijo tras un gol en la Champions League y remarcó la importancia de la “humildad” y el deseo de crecer como claves para avanzar profesionalmente. A lo largo de su carrera, Giuliano Simeone vivió contextos similares en Zaragoza y Alavés, destacando que las conversaciones y análisis dentro de los equipos han sido siempre francos, centrados en aspectos a mejorar y reconocer, sin excepciones debido a su vínculo familiar con la dirección técnica.

Giuliano continuará ligado a Atlético de Madrid tras renovar su contrato hasta mediados de 2030, estableciéndose una cláusula de rescisión de 40 millones de euros. El delantero participó en 81 partidos con el club español, en los que suma 9 goles y 16 asistencias. En el ámbito internacional, marcó un gol en 9 encuentros oficiales con la selección argentina. Desde su convocatoria en noviembre de 2024, fue citado en todas las fechas FIFA por Lionel Scaloni, excepto en el enfrentamiento ante Angola en noviembre de 2025, donde su ausencia se debió a la falta de vacunación contra la fiebre amarilla. Apunta a quedarse con uno de los 26 cupos de cara a la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos-México-Canadá.

Temas Relacionados

Selección ArgentinaGiuliano SimeoneAtlético MadridCholo SimeoneJorge Valdano

Últimas Noticias

Juan Pablo Ficovich, del Challenger en Chile al debut en la Copa Davis: “No llegaron ni a cambiar los carteles del estadio”

El tenista de Berazategui, convocado a último momento tras la baja de Andrés Molteni, vive en Busan su primera experiencia con la Selección Argentina en la serie ante Corea del Sur por los Qualifiers 2026

Juan Pablo Ficovich, del Challenger

Sorpresiva advertencia de una escudería a su piloto estrella antes del inicio de la Fórmula 1: “Nadie está satisfecho con sus resultados”

Tras los tests privados que inauguraron la nueva era, el jefe de Haas Ayao Komatsu reconoció que el rendimiento de Esteban Ocon en 2026 estuvo bajo debate

Sorpresiva advertencia de una escudería

El desgarrador mensaje de la novia de Emanuel Leguizamón, el árbitro que murió en un accidente: “Nos quedaron tantos sueños por la mitad”

Micaela Palavecino dedicó un emotivo posteo en redes sociales para recordar a su pareja, que falleció en Santa Cruz tras un siniestro vial

El desgarrador mensaje de la

Malas noticias para Boca Juniors: el Changuito Zeballos se realizará estudios por una posible lesión

El delantero xeneize se retiró con molestias del Boca Predio en el entrenamiento matutino de este miércoles

Malas noticias para Boca Juniors:

Impacto en la Fórmula 1 por el retraso de “cuatro meses” de un equipo en el desarrollo de su nuevo auto: “Empezamos desde atrás”

El ingeniero Adrian Newey, nuevo director de Aston Martin, dio detalles del trabajo que lleva la escudería en los últimos meses tras los retrasos en 2025

Impacto en la Fórmula 1
DEPORTES
Juan Pablo Ficovich, del Challenger

Juan Pablo Ficovich, del Challenger en Chile al debut en la Copa Davis: “No llegaron ni a cambiar los carteles del estadio”

Sorpresiva advertencia de una escudería a su piloto estrella antes del inicio de la Fórmula 1: “Nadie está satisfecho con sus resultados”

El desgarrador mensaje de la novia de Emanuel Leguizamón, el árbitro que murió en un accidente: “Nos quedaron tantos sueños por la mitad”

Malas noticias para Boca Juniors: el Changuito Zeballos se realizará estudios por una posible lesión

Impacto en la Fórmula 1 por el retraso de “cuatro meses” de un equipo en el desarrollo de su nuevo auto: “Empezamos desde atrás”

TELESHOW
Pampito presentó a su novio

Pampito presentó a su novio en vivo y su reacción sorprendió a todos: “¿Me vas a proponer casamiento?"

Entre risas y tropiezos, Marley celebró la primera caminata de Milenka: “Muy bien, chiquita”

La misteriosa publicación de Sarah Borrell, la mesera del “Hola, guapa”, con un guiño para Luciano Castro

La ex Casi Ángeles que emocionó a todos al anunciar su embarazo: “Hay algo hermoso ocurriendo dentro mío”

Aseguran que Mick Jagger pidió conocer a Javier Milei: “Está dispuesto a ir donde sea”

INFOBAE AMÉRICA

Trump y Xi Jinping acordaron

Trump y Xi Jinping acordaron reforzar la agenda comercial tras una llamada centrada en defensa y las tensiones por Taiwán

El CNR busca mayor conexión con la Superintendencia de Regulación Sanitaria en El Salvador por trámites con comercios gastronómicos

Quién es Karyna Shuliak, la ex novia de Jeffrey Epstein que fue señalada como su principal heredera

El ángel que se parece demasiado a Giorgia Meloni: anatomía de un escándalo entre arte, política y Vaticano en el corazón de Roma

Las autoridades de Irán autorizaron la emisión de licencias para que las mujeres conduzcan motocicletas