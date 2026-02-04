Giuliano Simeone reveló por qué no usa su apellido en la camiseta: “Fue una decisión que me costó”

En una sincera entrevista, Giuliano Simeone revela cómo tomó la decisión de diferenciarse de su familia en el campo de juego. Descubre la historia detrás de la camiseta que solo dice 'Giuliano'.

Giuliano Simeone optó por llevar únicamente su nombre de pila en la camiseta del Atlético de Madrid, una decisión que, según explicó en una entrevista con Jorge Valdano para el programa Universo Valdano de Movistar Plus, busca marcar una identidad propia, diferenciada de la trayectoria de su familia, especialmente de su padre, Diego Simeone, actual entrenador del club.

“Cuando subí al (equipo) filial, por primera vez, iba a tener un nombre en la camiseta. Me acuerdo que Gianluca ponía ‘G. Simeone’, mi hermano más grande ‘Simeone’, mi papá Simeone, todos Simeone, Simeone. Yo siempre quise formar mi camino aparte del apellido, fue una decisión que me costó”, reveló el extremo de 23 años.

El delantero argentino expuso que la idea no fue sencilla de tomar y que la debatió con allegados: “Fue una decisión que me costó. Y entonces me puse Giuliano en la camiseta para que me conozcan por mi mismo, por mi nombre. Esa decisión me gustó porque quiero que me conozcan como soy yo, Giuliano”.

El menor del clan Simeone decidió usar su nombre de pila en la camiseta (REUTERS/Susana Vera)

En tanto, señaló que existieron opiniones divididas sobre si seguir usando el apellido o identificarse por el nombre, pero finalmente optó por esta última alternativa con el objetivo de construir su propio recorrido: “La fui pensando la decisión y la hablé con mi gente, mi familia, mi novia. Había todo tipo de opiniones, no te voy a mentir. ‘Seguí llevando el apellido, no tu nombre’”.

La particularidad es que si bien en el elenco colchonero Giuliano optó por estampar su nombre de pila, en la selección argentina porta su apellido a secas: “Simeone”.

Actualmente, Giuliano Simeone registra 4 goles y 7 asistencias en 30 partidos jugados esta temporada, incluyendo convocatorias consecutivas a la selección argentina. En cuanto a la convivencia en el vestuario, confesó que la situación de ser hijo del técnico se da con “mucha naturalidad”, aunque en ocasiones se pregunta “¿qué pensarán los otros de mí?”. A modo de broma, destacó: “Cuando ellos hablen mal del entrenador, vos hablá peor. De eso no tengas ninguna duda”.

“Lo veo como que es todo muy natural, no sé por qué o si lo disimulan muy bien, pero lo veo como todo muy natural. Ellos me hablan de cosas que hay que corregir, cosas buenas y malas, como se habla en cualquier otro club. Como pasé en Zaragoza y Alavés. Es todo muy natural, es lo que puedo decir. ¿Si soy cholista? Sí, obvio”, precisó.

En la Selección, Simeone usa la 17 y su apellido (Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn Images)

En noviembre, Diego Simeone se refirió públicamente al rendimiento de su hijo tras un gol en la Champions League y remarcó la importancia de la “humildad” y el deseo de crecer como claves para avanzar profesionalmente. A lo largo de su carrera, Giuliano Simeone vivió contextos similares en Zaragoza y Alavés, destacando que las conversaciones y análisis dentro de los equipos han sido siempre francos, centrados en aspectos a mejorar y reconocer, sin excepciones debido a su vínculo familiar con la dirección técnica.

Giuliano continuará ligado a Atlético de Madrid tras renovar su contrato hasta mediados de 2030, estableciéndose una cláusula de rescisión de 40 millones de euros. El delantero participó en 81 partidos con el club español, en los que suma 9 goles y 16 asistencias. En el ámbito internacional, marcó un gol en 9 encuentros oficiales con la selección argentina. Desde su convocatoria en noviembre de 2024, fue citado en todas las fechas FIFA por Lionel Scaloni, excepto en el enfrentamiento ante Angola en noviembre de 2025, donde su ausencia se debió a la falta de vacunación contra la fiebre amarilla. Apunta a quedarse con uno de los 26 cupos de cara a la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos-México-Canadá.