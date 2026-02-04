Fue suplente 12 años, era el elegido para ser titular, pero una lesión lo podría dejar afuera del Mundial: “Una tragedia personal”

El arquero alemán podría perderse el Mundial

El portero alemán Marc-André ter Stegen vive un momento delicado en su carrera profesional tras sufrir una lesión muscular que podría dejarlo fuera del Mundial 2026. El guardameta, cedido recientemente por el FC Barcelona al Girona FC en busca de minutos para mantener sus opciones en la selección nacional de Alemania, se lesionó en su segundo partido como titular con el club catalán.

La situación ha generado preocupación tanto en el entorno del jugador como en el cuerpo técnico alemán, que ve comprometida la presencia del experimentado arquero en la próxima cita mundialista.

La lesión de Ter Stegen se produjo durante el encuentro disputado frente al Real Oviedo. El propio Girona FC emitió un comunicado oficial para informar sobre el estado físico del guardameta: “Marc-André ter Stegen presenta una lesión en el isquiotibial izquierdo, producida durante el partido del sábado contra el Oviedo. El jugador se someterá a pruebas médicas complementarias para acabar de determinar el diagnóstico y establecer el pronóstico”.

Según amplió el medio Sport, el futbolista se encuentra realizando estudios adicionales para evaluar la mejor alternativa de tratamiento junto al club catalán y el Barcelona, sin descartar una intervención quirúrgica. Al parecer, la rotura en el isquiotibial podría aber afectado al tendón.

Matthaus cree que la lesión de Ter Stegen sería "una tragedia personal"

El impacto de este contratiempo ha superado el ámbito de los clubes implicados. En Alemania, la dolencia de Ter Stegen generó reacciones inmediatas. El ex jugador Lothar Matthäus expresó en declaraciones a Sky Alemania: “Si se confirma, no podrá volver a jugar hasta finales de marzo como mínimo. Entonces probablemente tendrá que cancelar su participación en el Mundial”. Matthäus subrayó la dimensión personal del episodio: “Si la lesión se confirma, realmente es una tragedia personal para el portero. Lo siento realmente por él, ya que tenía una gran oportunidad de ir al Mundial y relanzar su carrera”.

Cabe destacar que, a pesar de haber debutado en 2012 (formando parte de la delegación que disputó la Eurocopa), Ter Stegen tuvo que esperar 12 años para ser nombrado portero titular indiscutible del equipo nacional, tras vivir a la sombra de Manuel Neuer, quien finalmente se retiró de la Selección en agosto de 2024.

El seleccionador nacional Julian Nagelsmann también valoró la situación del arquero, destacando el peso de la noticia para sus planes deportivos. “Marc acababa de regresar y estaba en muy buen estado; esperábamos con ilusión su regreso a la selección. Ahora tenemos que seguir sin él, pero para Marc, personalmente, este revés es, sin duda, mucho más duro”, afirmó el técnico. Nagelsmann evitó descartar definitivamente a Ter Stegen de la próxima Copa del Mundo y enfatizó: “Ahora mismo, lo único que importa es recuperarse, estar tranquilo y sin presión. Todo el mundo lo apoya y él lo sabe. Estamos a su lado en lo que necesite como hemos estado en los últimos meses”.

El director deportivo del FC Barcelona, Deco, se pronunció ante los micrófonos de Catalunya Radio: “Hemos tenido la salida de Ter Stegen, que se marchó cedido al Girona. Para él era un gran momento y estamos mal por la lesión que ha sufrido. Lo de Marc no ha salido como esperábamos por esa lesión y ahora entre el Girona y el equipo médico tenemos que ver cómo se va a hacer la recuperación”.

La incertidumbre sobre los plazos de recuperación es amplia. De confirmarse la gravedad de la lesión, Ter Stegen podría permanecer hasta cuatro meses alejado de las canchas, lo que comprometería lo que resta de la presente temporada y pondría en duda su convocatoria con la selección alemana. El Girona, ante este escenario, no descarta solicitar la baja federativa del jugador por lesión de larga duración, lo que habilitaría la posibilidad de incorporar a un nuevo portero. Actualmente, el equipo dirigido por Míchel cuenta con Paulo Gazzaniga y Vladyslav Krapvystov como alternativas tras la salida de Dominik Livakovic al Fenerbahce.

Ter Stegen se marchó del Barcelona al Girona en búsqueda de minutos

El episodio ocurre tras una serie de cambios para el experimentado guardameta. Ter Stegen, de 33 años, perdió la titularidad en el FC Barcelona tras la incorporación del joven Joan García y aceptó llegar al Girona en el mercado invernal con la intención de sumar minutos de juego en medio de tensiones con la directiva del club culé. Su debut se produjo el 26 de enero ante el Getafe en Montilivi, donde fue determinante para rescatar un empate (1-1), y repitió titularidad frente al Real Oviedo antes de la lesión.

La situación repercute en la planificación de la selección alemana. Todo indica que Oliver Baumann, portero del Hoffenheim, continuará como primera opción para Nagelsmann, quien no contempla de momento el regreso del veterano Manuel Neuer, a pesar de que el jugador del Bayern Múnich se mostró dispuesto a estar disponible si se le requería.

El futuro inmediato de Marc-André ter Stegen permanece sujeto a la evolución de su recuperación y a las decisiones médicas que adopten de común acuerdo el Girona FC y el FC Barcelona. Los próximos días serán clave para determinar el alcance definitivo de la lesión y el impacto sobre su carrera deportiva y su posible presencia en el Mundial 2026.