El corte de luz que desató el caos en la primera prueba de los JJOO de invierno: “Tenemos la primera anécdota”

Cuatro duelos se vieron obligados a frenar la actividad en simultáneo

Los Juegos Olímpicos de invierno de Milán-Cortina d’Ampezzo 2026 se presentarán al mundo este viernes 6 de febrero en el Estadio de San Siro con su tradicional ceremonia de inauguración, pero la actividad ya inició con polémica en la jornada de este miércoles, porque la primera actividad realizada en un espacio cubierto fue suspendida por unos minutos tras un repentino apagón de luz, que alteró la dinámica habitual de los cuatro partidos de curling que se estaban llevando a cabo en simultáneo por la primera ronda de dobles mixtos.

Eurosport, una de las cadenas encargadas de la transmisión oficial, capturó el momento preciso de la interrupción ante la sorpresa de los presentes en la región italiana de Véneto. La panorámica del recinto evidenció la disminución lumínica y la imposibilidad de poder competir en el alto rendimiento con la visibilidad afectada. Las reacciones de los deportistas pasaron de las sonrisas a la expectativa de que todo regresara a las condiciones normales. Algunos aprovecharon para hidratarse, luego de que los encuentros habían comenzado hacía menos de 10 minutos, precisó el diario británico The Sun.

“Da la sensación de que se ha ido la luz. Se nos han fundido los plomos en alguna parte de este pabellón olímpico de Cortina. De momento, el partido tiene que interrumpirse. Ya tenemos la primera anécdota de estos Juegos Olímpicos“, detalló el relator de la señal televisiva. El narrador celebró el regreso de la energía eléctrica dos minutos después y se hizo eco del festejo en las tribunas: ”Vuelve la luz. El público lo celebra”. La actividad permaneció frenada por cinco minutos, explicó el periódico italiano La Reppublica en una nota titulada “apagón en torneo de curling”.

Se cortó la luz y tuvieron que frenar la prueba de Curling en los Juegos Olímpicos de Invierno (Captura de video)

Esta breve interrupción se enmarca en un proceso de demoras para llegar a tiempo con las obras necesarias para acoger una cita olímpica de esta índole. Un año atrás, Los Ángeles Times ponía en duda la realización de las pruebas de sliding (luge, Bobsleigh y skeleton) en la sede asignada porque la pista en Cortina estaba a medio terminar y, a falta de dos semanas para el inicio del evento, tampoco se había llegado con la construcción, como así tampoco del pabellón de hockey sobre hielo, según divulgó el matutino español Mundo Deportivo en base a expresiones del Comité Olímpico Internacional (COI).

De igual manera, el Director Ejecutivo del COI para los JJOO, Christophe Dubi, se mostró optimista en la previa: “Todo lo que tiene que ver con los sistemas, la refrigeración de las pistas, la puntuación, las cámaras, todo está listo. Hay mucha gente trabajando. Estará listo, sin duda”.

La situación alrededor del curling causó una catarata de mensajes en redes sociales sobre el inesperado episodio. Un usuario dejó un mensaje con tono irónico: “Buen comienzo de los Juegos Olímpicos en Italia”. Otra cuenta se preguntó sobre la preparación de Milán como sede de estos JJOO: “¿Está realmente preparada para albergar los Juegos Olímpicos de Invierno?“. Y otro perfil se despachó con que esta cita en Italia ”iba a ser un desastre".

Este jueves debutará la dupla italiana que viene de ser campeona olímpica en 2022 (Crédito: Reuters/Jennifer Lorenzini)

En el aspecto deportivo, los cuatro cruces del día finalizaron con los siguientes resultados: Suecia 10-3 Corea del Sur, Gran Bretaña 8-6 Noruega, Canadá 10-5 República Checa y Suiza 9-7 Estonia. Este jueves debutarán Estados Unidos e Italia, siendo que esta última defiende el oro olímpico de hace cuatro años en China con la misma dupla conformada por Stefania Constantini y Amos Mosaner.

El curling es un deporte colectivo que se juega sobre hielo y los dos equipos que se enfrentan entre sí se turnan para deslizar piedras de granito hacia un objetivo. Por lo general, los conjuntos se componen de cuatro integrantes, pero en los dobles mixtos cuenta con duplas de un hombre y una mujer, según explica la página oficial de la World Curling, organismo que nuclea a la disciplina.