Los extraños movimientos de un tenista durante un partido que se hicieron virales

Los extraños movimientos de Papac ante Ryan Ziegann en un torneo de tenis UTR

Los famosos circuitos de tenis como el ATP para los hombres y la WTA para las mujeres no son los únicos en el mundo. Desde hace seis años, en 2020, se creó el UTR Pro Tennis, una serie de torneos por todo el planeta para jugadores que se forjó a través de un sistema de clasificación utilizado en 200 países que puntúa a tenistas profesionales y a los amateurs. En ese contexto, durante un encuentro de este circuito paralelo, se vio un extraño cambio de forma de juego en un tenista que llamó la atención.

Durante el duelo entre Ryan Ziegann y Tomislav Papac, válido por un torneo del circuito UTR en la ciudad australiana de Gold Coast, se vio una peculiar situación con uno de los dos jugadores. Si bien por momentos del primer set mostró algunos problemas a la hora de llegar a algunas pelotas, los movimientos de Papac en el segundo parcial del juego llamaron la atención porque previamente había mostrado una técnica pulida en los distintos golpes e incluso había visto escapar el set inicial cuando Ziegann le quebró con el marcador 3-4. Su compatriota (ambos son nacidos en Australia), finalmente cerró con su servicio 6-3 ese primer set, aunque Papac tuvo la chance de nivelar el duelo con un break point que desperdició.

Después de unos primeros 43 minutos de actividad con cierta normalidad, la actitud de Papac cambió. Arrancó sacando sin exponer grandes problemas, pero dando indicios de algunos movimientos extraños, a punto que cedió su saque sin sumar (0-40). Sin embargo, logró quebrar el servicio de su rival para poner las cosas 1-1 y ganó el siguiente game con su saque para ponerse al frente 2-1. Hasta que todo cambió a partir del 2-2 en la segunda manga.

Cada servicio de Papac tuvo acciones cada vez más incómodas: terminó con su raqueta en el piso o tropezándose como si no pudiera controlar su cuerpo. Perdió ese game con un 30-40 y se puso 2-3 en el marcador global del set. Con un andar errático en varios pasajes, siguió adelante hasta el final del parcial con un 6-3 en su contra. En el interín, quebró el saque de su rival.

Las estadísticas oficiales del partido indicaron que el partido se extendió por 1 hora y 21 minutos, con 3 saques ganadores para el triunfador y un 83% de efectividad en el primer servicio. Los números de Papac fueron consecuentes con sus movimientos: 38% de puntos ganados con el primer saque y ocho doble faltas.

“Esto es lo más extraño que he visto en una cancha de tenis”, escribió la cuenta de X llamada @MarioValuePicks para difundir un breve compacto de algunas jugadas del partido. “Sus piernas han cedido...parece que tiene calambres...”, planteó uno de los usuarios. “¿Algún tipo de calambre/lesión?“, preguntó otro. ”¿Cómo ven esto y no detienen el partido? Parece muy peligroso para el jugador", expuso un tercero. Lo cierto es que hasta el momento no se conocen declaraciones oficiales de los protagonistas del encuentro ni del circuito para aclarar lo ocurrido.

Papac comenzó a exponer problemas a partir del segundo set (Captura de video)

La historia marca que tanto Ziegann como Papac tienen perfiles en el sitio oficial del ATP Tour y de la ITF, la federación internacional de tenis. En cuanto al ganador del partido, ocupa hoy el puesto 1044 del ranking y no tiene registro de partidos en el circuito en lo que va del año. Su mejor posición fue 923 (septiembre de 2025) y acumula poco más de 21 mil dólares en sus ganancias. Por su parte, el jugador que quedó en el centro de las miradas por cambiar su manera de jugar en medio del encuentro ante su compatriota está en el puesto 1.325 de la nómina del circuito masculino, aunque nunca jugó un partido ATP. Es más, la entidad remarca en su sitio que ascendió cuatro lugares y que en lo que va de la presente temporada ganó USD 580.

Papac, de 30 años, jugó ocho torneos del circuito ITF a lo largo del 2025, todos en territorio australiano. Su mejor resultado, según los registros de esa entidad, fue en los M25 de Mildura y Swan Hill, donde llegó a segunda ronda del cuadro principal tras superar previamente las tres fases de qualy.

El Universal Tennis Rating es un sistema de clasificación que se utiliza en 200 países y que puntúa a todos los jugadores del mundo desde principiante hasta profesional en una escala de 1 a 16,5 puntos (con dos decimales), sin importar edad, sexo o nacionalidad. El UTR Sports es tan importante que todos los jugadores profesionales de la ATP y la WTA tienen su índice o puntuación. Dicha plataforma funciona a modo de red social con la opción de encontrar jugadores de tu nivel en cualquier parte del mundo así como un buscador de competiciones y torneos. Según los registros del sitio oficial del tour, para determinar el nivel del jugador en el circuito UTR influyen 3 factores clave: la puntuación, la clasificación del rival y la historia reciente del jugador. Cuantos más partidos figuren en el perfil del tenista, más fiable será el nivel.

Según el comunicado de UTR sobre el tour 2026, los jugadores comienzan a acumular puntos desde el primer evento en el que participan. Al completar dos eventos, los jugadores acceden a más de 500 dólares en beneficios, que incluyen indumentaria, videos gratuitos de partidos y descuentos en hoteles. Los primeros 100 hombres y mujeres que completen cuatro eventos reciben un bono de USD 500 y una devolución especial. Los jugadores pueden participar en un número ilimitado de eventos, pero solo los 10 mejores resultados cuentan para la carrera de puntos de la temporada.

El ranking final otorga premios económicos para los 100 mejores clasificados, con 8 mil dólares para el primer lugar y pagos decrecientes hasta USD 400 para quienes se ubiquen entre el puesto 76 y el 100. Para acceder a estos beneficios, es necesario cumplir con ciertos requisitos de edad y poseer la Tour Card.

Hace un par de años, en una entrevista con Infobae, el tenista argentino Juan Pablo Paz dio precisiones sobre el formato de los torneos UTR y la importancia que pueden tener para los jugadores que desean recaudar dinero para su carrera. “Un jugador de mi ranking (puesto 500) puede ganar muchísimo más dinero jugando torneos por plata, interclubes y UTR (Universal Tennis Rating) que en el camino profesional. Hay muchísimos torneos por plata en todos lados del mundo, que reparten mucho. Diez mil o cinco mil euros al ganador y claramente los mejores jugadores no los juegan porque están todos en torneos ATP. Sin dudas, si te encargás de jugar solo eso podrías ganar la misma cantidad de dinero que alguien que termine el año 150 del mundo. Pero toda la vida soñé con jugar los torneos que se ven por la tele, y es algo que hasta el día de hoy me sigue motivando. En ningún momento de mi vida jugué al tenis por dinero”, reflexionó en aquella ocasión.

Este suceso con Papac se produjo pocas semanas después de la aparición de una joven tenista que provocó todo tipo de comentarios en el ambiente del deporte internacional debido a que su juego pareció el de una principiante, incluso que desconocía las reglas del tenis. La egipcia Hajar Abdelkader generó controversia tras perder su partido debut en el W35 Nairobi, donde sumó solo tres puntos en 12 juegos y fue derrotada con un doble 6-0 en 37 minutos por la alemana Lorena Schaedel. Distintos perfiles y medios calificaron el episodio de “bochornoso espectáculo”, ya que Abdelkader evidenció graves dificultades técnicas, llegando a cometer 20 dobles faltas y lograr apenas un 8% de primeros servicios.

El episodio desató cuestionamientos sobre el sistema de invitaciones a torneos para tenistas profesionales y puso en foco la integridad del circuito. El medio británico The Telegraph citó a fuentes del torneo que atribuyeron la inclusión de Abdelkader al cuadro principal a una decisión de último momento, tras la renuncia de una jugadora local que optó por la clasificación. Según este reporte, la egipcia habría sido seleccionada porque también había solicitado un wild-card.