Fue N° 1 de Argentina, hoy muestra cuánto dinero gana y da 5 claves para vivir del tenis en el 500 del ranking: “La gente tiene una falsa realidad del jugador”

Juan Pablo Paz fue 1 de Argentina en juveniles: hoy acumula 23 títulos en dobles y 7 en singles a nivel ITF (Foto: @juanp_paz)

Juampi pone en pantalla su billetera virtual mientras presenta el video. Es su cuenta bancaria actual están sus ahorros para subsistir: 97,20 euros; unos 100 mil pesos argentinos chirolas más, chirolas menos. Tiene que pagar el alquiler, comer, trasladarse y vivir el día a día. “Es todo lo que tengo en la cuenta. Vamos a ver si logro sobrevivir”, plantea en el capítulo con más vistas de su Vlog. Corta, una placa anuncia que pasó una semana y ahora tiene una tablet en la mano: mostrará sus cuentas tras disputar un torneo de tenis de quinto rango profesional en Montenegro sin tabúes. Gastó más de 300 euros, pero ganó alrededor de 675 en el certamen M25 tras jugar el cuadro de dobles y singles. Y así abre las puertas como nunca antes a mostrar la verdad de un tenista que oscila entre el 300 y 600 del mundo.

Juampi es Juan Pablo Paz. Creció con el potencial de ser uno de los tenistas argentinos más sobresalientes de su camada, pero tenía en claro que el dinero era un obstáculo al mismo tiempo que competía mano a mano con Pedro Cachin (actual 74°) por el 1 del país. Su padre, Daniel, trataba de ayudarlo con su trabajo de profe de tenis; y su madre en su profesión de maestra. “En ningún momento de los inicios estaba la idea que juegue al tenis, se fue dando. Había un torneo cerca de Dolores, un amigo vivía ahí y pude ir. Lo gano y quedo 4 del país, no lo podíamos creer con mi papá. El siguiente era en Córdoba, pero no teníamos dinero para ir. No sé cómo sacamos plata de donde no había y fuimos a jugar ese G1, que lo termino ganando: quedo 1 de Argentina. Y así fuimos para todos lados. Hay una anécdota cuando tenía 12 años, fuimos a jugar en Santiago del Estero. Volvimos a casa y nos quedaba 1 peso. No nos quedaba más dinero de todo lo que habíamos llevado”, dice.

Pasó el tiempo, debió batallar y algunos años más tarde aparecieron algunos auspiciantes que le permitieron solamente pensar en jugar: “Siempre fui 1 de Argentina en todas las categorías, en la etapa junior nacionalmente perdía muy pocos partidos. Cuando salté a lo profesional empezó a ser todo más duro. En un momento me estanco en el ranking y me costó salir de ahí. Mi excusa era que había pocos torneos en Sudamérica, no tenía plata para viajar. Si viajaba afuera solo, estaba varias semanas sin entrenador, lo cual siempre llevaba a alguna lesión. Eran como mis excusas. Un año tuve sponsor, me dieron vía libre y apenas firmé me fue bien enseguida, pasé a estar 280: creía que me comía el mundo”, reconoce ante a Infobae desde Turquía, donde acaba de ganar el 23° título en dobles a nivel ITF de su carrera. El tenis es talento, pero también medios económicos y psicológicos: “Pensé ‘se me acabó la mayor excusa que tenía’. Después de eso, los resultados no llegaron, perdía algunos torneos de Challenger y empecé a pensar ¿qué pasa? ¿por qué no sos Top 100 ya? Me costó mucho mentalmente. La pasé muy mal mentalmente, empecé a tener lesiones, problemas por todos lados”.

Paz en uno de los países que visitó jugando al tenis (Foto: @juanp_paz)

A los 29 años, está ubicado 591 del mundo (263° de dobles), todavía lejos de aquel 200 que rozó hace algunas temporadas. A los 14 años empezó a viajar con el deporte, pero desde los 20 que lo hace solo y aprendió a “sobrevivir”, a punto tal que se autodenomina como un jugador conocido en el circuito por “gastar poco” y “conseguir los lugares más económicos”. En su perfil de YouTube (@juanp_paz) el video con más visitas, superando las 10 mil, habla sobre “cuánto dinero gana”.

“Creo que la gente tiene en la cabeza una falsa realidad de lo que es ser un jugador de tenis. Normalmente, cuando decís que jugás, se imaginan que te la pasás yendo a hoteles de lujo, viajando en aviones privados, ganando dinero por todos lados, cuando la realidad esa es la vida de muy pocas personas, unas 20. El resto de los jugadores, tenés 80 personas más que sí ganan bastante dinero y después tenés a todo el resto, que son más de 2 mil jugadores, los cuales de pedo llegan a fin de mes”, aclara.

Paz sabe lo que es pelearla desde abajo desde que pegó el salto de Berazategui hasta instalarse en territorio europeo para no gastar tanto dinero de traslados. En sus redes muestra las pequeñas habitaciones que comparte con otros tenistas para subsistir, la incertidumbre de no saber qué pasará la próxima semana o las urgencias por viajar a toda velocidad a otra parte de Europa para jugar un partido por plata. Es un obrero del deporte. Un tipo que tiene la ñata contra el vidrio de una disciplina que reparte millones cada semanas, pero ese dinero sólo queda entre un selecto grupo. “Me parece por un lado injusto, porque el tenis es uno de los deportes más vistos... Y que de un deporte tan visto tan pocas personas pueden vivir bien de él, no me parece tan bien. Creo que generando un poco más de conciencia en la gente puedo poner mi granito de arena”.

Y en esa búsqueda fue que un enfoque suyo acaba de ser viral en X tras explicar paso a paso las cinco claves para “mantenerme solo y poder seguir jugando al tenis aun estando 590 del mundo”. Jugar interclubes, viajar solo haciendo base en Europa, disputar torneos en Europa del Este, participar de la mayoría de los torneos “Resorts” y anotarse en torneos por plata, son los cinco ítems que él desarrolla (ver completo al final de la nota).

“Los jugadores de mi ranking es una realidad que viven el día a día, semana a semana. Estamos acostumbrados, no soy el único. La mayoría que está cercano a mi ranking vive de esa manera”. La lógica que domina a esta ilógica de un deporte rey indica que sos uno de los mejores 500 de tu profesión, una maquinaria millonaria, pero no podés llegar siquiera a la siguiente semana: “No te permite ahorrar nada. Si bien en alguna semana que te vaya bien podés salir con un poco de dinero arriba, eso no lo podés ahorrar porque seguramente lo vas a tener que gastar en algún pasaje o gastos de hotel en alguna semana que no te vaya bien. Olvidate de comprarte un departamento, un auto, esas cosas hoy estoy muy lejos. Así es como vivo: con mi valija, yendo de un lugar a otro”.

Seguramente los sueños de aquel chico que hasta se privaba de una gaseosa cuando todavía no era ni un adolescente para centrar su cabeza en el profesionalismo que requiere un deporte de élite eran los de ser el número 1 del mundo. Pero tuvo la capacidad para reciclarse. Primero entender que ser uno de los mejores 500 en todo el planeta en lo tuyo a lo largo de una década es algo positivo. También para convertir su posición en una voz que haga ruido, con el fin de cambiar las cosas; desde adentro y desde afuera. Estuvo en el panel de jugadores de la ITF (Federación Internacional de Tenis) y se adaptó a los nuevos formatos en redes sociales para contar los malabares económicos que debe hacer uno de los mejores jugadores del mundo. El 1 del mundo ya acumuló, sólo en los dos torneos que jugó en este inicio de año, casi 1 millón de dólares según la ATP. Quinientos puestos más abajo la billetera virtual oscila entre números de dos y cuatro cifras dependiendo cómo le va en cada torneo. La disparidad económica es apabullante. Ojo, lo que los mueve a estos obreros del deporte blanco claramente no es la plata.

“Hoy por hoy, un jugador de mi ranking puede ganar muchísimo más dinero jugando torneos por plata, interclubes y UTR (Universal Tennis Rating) que en el camino profesional. Hay muchísimos torneos por plata en todos lados del mundo, que reparten mucho. Diez mil o cinco mil euros al ganador y claramente los mejores jugadores no los juegan porque están todos en torneos ATP. Sin dudas, si te encargás de jugar solo eso podrías ganar la misma cantidad de dinero que alguien que termine el año 150 del mundo. Pero toda la vida soñé con jugar los torneos que se ven por la tele, y es algo que hasta el día de hoy me sigue motivando. En ningún momento de mi vida jugué al tenis por dinero”, reflexiona.

Juan Pablo con su familia horas antes de viajar a Europa para iniciar su nueva gira tras realizar la pretemporada en Argentina

Hay algo de Daniel en Juampi. Su viejo se ganaba la vida como profe de tenis, pero con el condimento extra de ser un showman. No importaba si eras un joven con potencial o un tipo grande que querías correr un rato. Paz padre se lo tomaba en serio, pero siempre con sus bromas para que la clase sea amena. El serio más gracioso. Mi viejo todavía recuerda a Juampi chiquito, caminando con su raqueta casi arrastrándola por el polvo de ladrillo de lo grande que le quedaba, pero peloteando a cualquiera que se le pusiera adelante. Fue ahí que su nombre me quedó grabado. Ya todos hablaban del pequeño Paz y su potencial. Hoy Juampi también absorbió una faceta de ese show, pero para mostrar desde adentro el camino de un proletario de la raqueta. Su canal en Youtube contiene el espíritu del viejo Tennis Pro, aquel envío que hicieron icónico Zabaleta y Chela. Pero de la parte baja de la pirámide. Y con un nuevo objetivo: camino a los Grand Slam.

“No tiene fecha ese objetivo, que es llegar a la qualy de los Grand Slam: es hasta que lo logre o deje de jugar al tenis”.

LAS CINCO CLAVES DE PAZ PARA VIVIR DEL TENIS

1) Interclubes:

Para los que están dentro del mundo del tenis saben que no es ningún secreto ni mucho menos que es PRIMORDIAL para todos los jugadores que están afuera del 100/150 ATP jugar los interclubes en Europa.

Dependiendo del ranking que tengas poder ganar mucho dinero por tan solo jugar 1 partido de interclubes.

Un jugador como en mi caso estando dentro del 400-600 del mundo puede estar ganando entre 1.000 y 2.000 euros por partido (depende mucho de qué pasaporte tenga).

2) Viajar solo:

Esta es otra cosa FUNDAMENTAL para alguien que tenga mi ranking pueda mantenerse solo jugando al tenis. Demás está decir que ni con la plata de los interclubes es posible poder mantenerte solo viajando con entrenador.

Esto no es para nada fácil, sobretodo al inicio, acostumbrarte a hacer todo muchas veces es abrumador pero con el tiempo aprendes y te acostumbras a buscarte entrenamientos, hoteles y vuelos, etc.

2.1) Estar en Europa:

En mi caso, que cuento con la suerte de poder tener una “base” en Europa donde puedo dormir sin tener que estar pagando hotel también es clave, ya que si bien ahora en Sudamérica está iniciando a haber más torneos generalmente las distancias son muy grande y los viajes en avión son igualmente muy elevados lo cual para mí todavía no es tan conveniente jugar allá.

En Europa tenés todo tipo de torneo que quieras cada semana y si no son exactamente en Europa son muy cerca y los vuelos internos son bastante más baratos.

Lo pongo como un agregado porque sé que no todos tienen la suerte de tener esta “base” y además si no cuentan con pasaporte Europeo (como yo) la logística es bastante compleja.

3) Torneos en Europa del Este:

Para aquellos que me siguen de hace un tiempo se habrán dado cuenta la CANTIDAD de torneos que juego por ese lado del mundo y la razón es la siguiente:

• La vida ahí es bastante barata.

• La comida es buenísima.

• Con excepción de algunos lugares, la gente es muy simpática y buena onda y encima, ahora que ya hace muchos años que voy, tengo amistades en casi todos lados.

• Y por último es fuera del territorio Schengen que esto al menos para mí que no tengo pasaporte de la Unión Europea es clave.

Obviamente la calidad de los torneos no es tan alta como en algunos otros lugares de Europa pero la verdad es que en cuanto a precio calidad valen mucho la pena.

4) Los famosos torneos “Resorts”:

Los más conocidos de estos quizás son Antalya, Monastir y Sharm El-Sheik.

Estos torneos son clave y les diría que lo son tanto para mí como para todos aquellos que recién se están insertando en el mundo profesional del tenis.

Muchísimas semanas de torneos seguidas siempre en el mismo lugar te hacen ahorrar muchísimo en gastos de pasajes y ademas lo cual también te permiten poder acomodarte y acostumbrarte bien a las condiciones ya que todas las semanas son iguales (pelotas, canchas, etc).

Si bien si se fijan en los precios de los hoteles oficiales no son para nada convenientes, pero en la mayoría de estos generalmente hay muchísimos hoteles cerca de estos hoteles oficiales que son igualmente “resorts” y a hasta a mitad de precio.

Y ahora gracias al trabajo que hicimos hace algunos años con el panel de jugadores de la ITF ya no pueden negarte la entrada a las canchas de tenis, y si estás en torneo podés usar las canchas de entrenamiento todo lo que quieras y si ya quedaste eliminado del torneo te pueden cobrar hasta un máximo de 15 dólares por día.

5) Torneos por plata y UTRs:

En países tales como Italia, Francia o Alemania están llenos de torneos por plata todas las semanas, lo cual te da esa tranquilidad que en caso de estar quedándote corto de dinero podés siempre ir a jugar algunos de estos torneos hasta poder recuperarte (por esto también es clave estar en Europa).

También ahora están los torneos UTR, que los consideró también una especie de torneos por plata ya que no te dan puntos ATP, pero estos dependiendo los lugares donde se hagan son más o menos convenientes jugarlos.