Las razones por las que Faustino Oro es un fenómeno en el mundo del ajedrez: “Nunca hubo un caso igual”

Lo apodan "Chessi" y lo elogiaron Kasparov y Magnus Carlsen

Tal vez, para comprender los porqué del fenómeno Faustino Oro en el mundo del ajedrez, sirva la revisión y comparación de su paso descollante por Países Bajos, en el Festival de Tata Steel - una de las históricas competencias anuales que organiza la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE, según sus siglas francesas)- que finalizó ayer, con su labor en el mismo torneo hace solo 12 meses.

Cuando el niño fue invitado al torneo Challengers Tata Steel 2025, su ranking arañaba los 2447 puntos de Elo, se ubicaba en el 1245° lugar del escalafón mundial y era el 14° mejor jugador de Argentina. Después de 13 jornadas, Faustino finalizó en el 12° lugar y, con sólo 3,5 puntos.

Un año después, en el Torneo Challengers 2026 se clasificó 6°, con 7 puntos - producto de 4 victorias, 3 derrotas y 6 empates- y se ubicó por delante de tres grandes maestros con Elo superior a 2600 puntos (el serbio Ivic, 2638, el español Yuffa, 2604, y el neerlandés L´ami, 2634).

Y si bien ya había vencido a dos grandes maestros en 2024 (G. Meier, de Uruguay, 2607) y en 2025 (M. Muradli, Azerbaiyán, 2603) con Elo superior a 2600, ahora, en Wijk Aan Zee, venció a dos (L´ami y Yuffa) en un mismo torneo.

Tamaña actuación le reportó la suma de 10 puntos a su ranking, ahora de 2526 puntos de Elo (subió 79 puntos en un año cuando, por ejemplo, con los avances tecnológicos de la actualidad, los mejores programas no superan los 50 puntos en una temporada). Con la nueva medición Fausti es el 492° mejor jugador del mundo (escaló 753 posiciones), y el 6° del ranking vernáculo. Sencillamente, increíble.

Su look, cabello corto, gafas de colores, su vestimenta, generalmente con ambos, prolijos y coquetos, sumado a sus ojos de asombro y risas constantes despierta la atención de niños y adultos a los que atiende pacientemente ante cada pedido de autógrafos o posa como un rockstar frente a la selfi. Los tiempos modernos de la inmediatez y celeridad, de las comunicaciones y redes sociales, lo convirtieron en un ser mediático. Por eso, cada reportaje, reel, crónica, imagen o video con la figura del niño se vuelve viral. Su nombre traspasa las fronteras del cuadriculado tablero.

“Nunca hubo un caso igual en Argentina; yo no recuerdo, ni escuché de gente que no tiene ninguna relación con el ajedrez, como sucede hoy en día, que sepa quién es o que ya conozca a Faustino Oro” le contó a Infobae el gran maestro y ocho veces campeón argentino Diego Flores.

Las escuelitas de enseñanza del juego en los principales clubes del país, como los casos del Club Argentino de Ajedrez, el Círculo Torre Blanca, Villa Martelli y Villa Ballester, tras la exitosa serie Gambito de Dama y el poder mediático del Messi del Ajedrez, tuvieron el último año un aumento de más del 20% de inscripciones de nuevos niños y niñas interesados en el aprendizaje del juego.

En el plano internacional, la FIDE desde hace dos años dispuso la inclusión del nombre de Faustino Oro entre sus selectos wild card, con invitaciones para los principales torneos. El presidente del organismo rector de este juego, el ruso Arkady Dvorkovich, incluso suele posar junto al niño a la hora de la inauguración oficial de una competencia.

¿Pero cuáles son las causas o circunstancias de este fenómeno que bate récords y hazañas y que parece haber provocado una fiebre mediática del ajedrez por todo el mundo?

El niño argentino Faustino Oro, que el 14 de octubre último cumplió 12 años, no es un chico diferente, por el contrario, su comportamiento y desenvolvimiento es igual al de cualquier otro par de su misma edad; sólo posee una capacidad asombrosa para jugar al ajedrez que lo destaca del resto. Además, ha logrado hacerlo de tan buena forma y desde una edad tan temprana que jamás hubo un caso igual en los más de quince siglos de historia documentada del milenario juego. Hubo genios y prodigios, incluso grandes estrellas como Fischer, Karpov, Kasparov y Carlsen, pero nadie superó sus logros. Por eso Faustino Oro es un caso único.

Acaso, como señaló el filósofo español José Ortega y Gasset: “Yo soy yo y mi circunstancia”, allí están guardadas las razones que condicionaron la existencia de tal fenómeno. Es que el ser humano no es una entidad aislada, sino que se define por su interacción con el entorno (tiempo, lugar, sociedad y cultura) y bajo esas circunstancias él y su núcleo familiar transformaron ese contexto a través de decisiones y acciones.

Tal vez, si no hubieran existido los tiempos de pandemia y confinamiento, Faustino jamás se hubiera acercado al ajedrez. Sería hoy un alumno del Instituto San José de Calasanz y su vocación estaría vinculada a una carrera universitaria vinculada con las matemáticas (su materia favorita), con alguna que otra aspiración futbolera para representar al club Vélez Sarsfield, uno de sus amores infantiles. Pero no fue así.

El 30 de mayo de 2020, a los 6 años descubrió los secretos del juego cuando su papá le enseñó los primeros rudimentos y, a partir de ese momento, su vida y la de su familia cambió para siempre. Por tratarse de un chico de la llamada generación Alfa -un grupo demográfico nacido entre 2010 y 2020, caracterizado por ser la primera clase 100% nativa digital, que creció y estudió en un mundo de pantallas, Inteligencia Artificial (IA) y conectividad instantánea-, su formación y aprendizaje con el juego se amoldó sobre la base de tutoriales, clases On Line, prácticas continuas y repetitivas a través de Internet que alimentaron su voraz afán competitivo; él disfrutaba de lo que hacía y quería ser el mejor. Interactuaba a la perfección con ese entorno (circunstancias). Todo lo que sucedió después pasó a la velocidad de un rayo…

Récords y plusmarcas

En 2021, a los 7 años, el nombre de Faustino Oro ingresó al ranking mundial, con 1922 puntos de Elo (así se llama el puntaje en el sistema del ajedrez), una marca nunca antes alcanzada por un niño a esa edad. Fue su primera plusmarca: el mejor ajedrecista Sub 8 del mundo. Ese año también ganó el campeonato argentino de esa categoría. Y al año siguiente, en Uruguay, se consagró campeón Panamericano Sub 10. Su primera conquista en el exterior llegó acompañada de un nuevo récord: la obtención del título “Maestro Candidato” -el primer peldaño de la escalera hacia el título de gran maestro- que a tan prematura edad nadie había conseguido.

En los años siguientes siguió batiendo récords como el mejor ajedrecista Sub 9, Sub 10 y Sub 11 del mundo. En abril de 2023, seis meses antes de su 9° cumpleaños, subió un nuevo peldaño de la escalera al título de gran maestro (la máxima aspiración de un ajedrecista, una especie de cinturón negro entre los judocas) alcanzó la marca de 2300 puntos de Elo y así se convirtió en “Maestro FIDE”, el más joven en el historial de este juego.

Un nuevo récord en precocidad logró ese año, cuando en septiembre obtuvo su primera norma de “Maestro Internacional”. Necesitaba otras dos performances más para conquistar ese título. Y otra vez las circunstancias, influyeron en la toma de acciones del grupo familiar. Sus padres (Romina y Alejandro) tomaron la decisión de dejar sus trabajos y trasladarse con su único hijo a España.

“Si no le dábamos la oportunidad a Fausti es porque había nacido en la familia equivocada; no importa a lo que renunciamos, nosotros ya habíamos disfrutado de muchas cosas en la vida y era imprescindible darle esta posibilidad. Hubiera sido muy triste no haberlo intentado. Lo único innegociable era el desmembramiento de la familia, que tuviéramos que vivir separados acompañando su crecimiento. Creímos que en España iba a tener mayores posibilidades que si seguía jugando sólo en Argentina. Eso salió bien, pero también pensábamos que teniendo la ciudadanía española las cosas serían más fáciles para poder asentarnos, y lamentablemente no fue así”, le contó Alejandro Oro a Infobae tras sus primeros meses en Europa.

La odisea familiar fue menos pesada cuando un grupo de empresarios argentinos encabezados por Daniel Rabinovich decidió acompañar la carrera profesional del niño. En mayo de 2024, en Medellín, Fausti logró su 2ª norma de maestro internacional en el Campeonato Continental de las Américas, y al mes siguiente sumó la 3ª y definitiva que le otorgó el título de maestro internacional con plusmarca mundial en precocidad, con 10 años, 8 meses y 16 días; además de ser el jugador más joven en alcanzar los 2400 puntos de Elo.

Faustino Oro vs Daniil Yuffa, en el 88° Festival de Ajedrez Tata Steel

Ahora sólo le queda un nuevo desafío: ser el gran maestro más joven en el historial de este juego. Necesita tres performances y ya acumula dos. Debe cumplir con la actuación de un gran maestro en un torneo abierto. Por eso, luego de un merecido descanso tras su participación en Países Bajos, el niño y sus padres planificarán lo mejor para su futuro. Si salir en la búsqueda de un Open -Argentina, Estados Unidos o España podrían ser unas de las plazas alternativas- que finalice antes del 10 de marzo próximo (fecha límite para que la conquista del título sea con plusmarca), o seguir el calendario de actividades de 2026 y participar en algunos Abiertos en España, entre abril y mayo próximos.

Hasta el momento, Faustino ha logrado récords de precocidad en todos los estándares del juego, en especialidad blitz (partidas a 3 minutos), rápidas (a 10 minutos), clásicas (partidas pensadas), presenciales y On Line. En el sistema de medición del ranking, es el más joven en llegar a los 2300, 2400 y 2500 puntos. Fue reconocido como el mejor ajedrecista del país con el premio Olimpia en 2024 y 2025. Fue el deportista argentino más joven en recibir este galardón. En diciembre último en España, más de 100 mil lectores del diario Marca lo eligieron Deportista Internacional Revelación. En ese mismo mes, la Federación Internacional de Ajedrez lo seleccionó como el mejor ajedrecista juvenil de 2025.

Previo a su viaje a Países Bajos, la agencia Wasserman -una de las firmas de gestión de talento y marketing deportivo más importante del mundo- con sede en Madrid le dio la bienvenida a Faustino Oro a su equipo TeamWass, a través de un posteo en IG: “Una estrella en ascenso con un futuro extraordinario”.

Así es Faustino Oro, o simplemente, “el niño que revolucionó el ajedrez”.